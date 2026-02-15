Vì sao Anh Tú không xuất hiện cùng LyLy tại họp báo phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành?

Họp báo ra mắt phim Thỏ Ơi!! tại TP.HCM đã thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả. Tác phẩm của Trấn Thành đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ LyLy diễn xuất, lại còn đóng nữ chính một tác phẩm điện ảnh chiếu Tết. Tuy vậy, cô nàng lại xuất hiện tại họp báo lẻ bóng một mình, không có "anh hàng xóm" Anh Tú ở bên như mọi khi.

LyLy lẻ bóng tại sự kiện họp báo phim Thỏ Ơi!!.

Dù có mối quan hệ gần gũi với LyLy và người anh lớn Trấn Thành, Anh Tú lại gây tiếc nuối nhẹ khi vắng mặt tại họp báo phim Thỏ Ơi!!. Lý do là bởi nam ca sĩ đã có lịch nghỉ Tết, và đã về quê của mình là Hưng Yên (Thái Bình cũ) để nghỉ ngơi bên cạnh bố mẹ và gia đình. Vừa qua, anh liên tục đăng ảnh và video "ký sự" hài hước tại quê nhà như một lời xác nhận anh đã gác lại công việc tại TP.HCM.

Ngoài Anh Tú, một số Anh trai khác cũng đã về quê sớm, lỡ hẹn sự kiện quan trọng của Trấn Thành như Dương Domic, CONGB, Mason Nguyễn... Mặt khác, cặp tri kỷ MasonB nhiều khả năng sẽ có mặt tại buổi họp báo ở Hà Nội, diễn ra vào ngày 14/2.

Anh Tú đã về quê ăn Tết.

Trong Thỏ Ơi!!, LyLy là nữ chính trung tâm của câu chuyện. Cô vào vai Hải Linh - nữ MC dẫn chương trình tư vấn tình cảm ăn khách Chị Bờ Vai. Đến một tập mới, Hải Linh gặp khách mời tên Thỏ (Pháo đóng), người bóc tách những câu chuyện bất ngờ và thậm chí liên đới đến cả chồng của Hải Linh là Phong (Vĩnh Đam đóng).

Sau buổi chiếu phim cho giới truyền thông, LyLy nhận về nhiều lời khen khi giữ được tiết tấu câu chuyện, khắc họa khéo léo hình tượng nữ MC "tưởng chừng hoàn hảo" Hải Linh dù trước đó không có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp.

LyLy hạnh phúc khi được đánh giá cao sau buổi chiếu phim vừa qua.