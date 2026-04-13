Tranh cãi nảy lửa vụ chồng cũ Cardi B đòi xét nghiệm ADN các con chung

Theo thông tin do TMZ đăng tải ngày 10/4, hồ sơ pháp lý vào cuối tháng 2/2026 đã hé lộ một bước ngoặt đầy bất ngờ trong vụ tranh chấp tài sản cũng như quyền nuôi con giữa hai ngôi sao nhạc hip hop. Nam rapper Offset đã nộp đơn yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục y tế nhằm xác định huyết thống những đứa trẻ. Mục tiêu chính của anh là làm rõ xem liệu em bé sơ sinh mà vợ cũ vừa hạ sinh có thực sự mang dòng máu của mình hay thuộc về Stefon Diggs - bạn trai mới của nữ ca sĩ.

Mặc dù văn bản không nêu đích danh ngày tháng năm sinh cụ thể của từng người con, giới truyền thông nhanh chóng nhận ra chi tiết này ám chỉ em bé chào đón hồi tháng 11/2025. Phản hồi yêu cầu khắt khe này, thẩm phán phụ trách vụ án đã kiên quyết bác bỏ việc xét nghiệm đối với đứa trẻ sơ sinh kể trên. Tuy nhiên, một diễn biến đáng chú ý khác lại xảy ra khi cơ quan hành pháp đồng ý cấp phép cho thủ tục giám định ADN đối với một người con khác của cặp đôi.

Nhằm kiểm soát tình hình đang ngày một tồi tệ, giới chức trách cũng lập tức ban hành lệnh cấm phát ngôn. Theo đó, hai nghệ sĩ không được phép sử dụng mạng xã hội hay các bài phỏng vấn trên truyền thông nhằm mục đích công kích, bôi nhọ danh dự đối phương. Hiện nay, quá trình hoàn tất thủ tục chia tay vẫn rơi vào thế bế tắc do đôi bên chưa tìm được tiếng nói chung xoay quanh vấn đề phân chia tài sản lẫn các nghĩa vụ tài chính liên quan. Động thái cứng rắn đòi xét nghiệm y tế từ phía Offset chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm bầu không khí thù địch giữa hai người.

Chặng đường tình cảm đầy rẫy những thăng trầm

Sự kiện pháp lý căng thẳng này dường như là giọt nước tràn ly cho một mối quan hệ vốn đã nứt nẻ suốt gần bảy năm qua. Kết hôn vào năm 2017, hai người từng được xưng tụng là cặp đôi vàng quyền lực bậc nhất làng nhạc thế giới. Thế nhưng, cuộc sống gia đình liên tục đối mặt sóng gió bởi những lùm xùm tình ái bên ngoài của Offset. Đỉnh điểm rạn nứt lần đầu tiên xảy ra vào năm 2020 khi giọng ca nữ đệ đơn ra tòa đòi chấm dứt quan hệ, nhưng sau đó lại xiêu lòng rút đơn nhằm cho chồng thêm cơ hội sửa sai.

Nỗ lực níu kéo hạnh phúc cuối cùng cũng sụp đổ vào tháng 7.2024. Nữ ca sĩ kiên quyết nộp đơn ly dị lần thứ hai. Bất ngờ thay, chỉ đúng một ngày trôi qua sau hành động dứt khoát ấy, cô lại thông báo bản thân đang mang thai đứa con thứ ba. Đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời vào tháng 9 cùng năm, song chừng đó là chưa đủ sức hàn gắn một tổ ấm đã vỡ vụn.

Sau khi chính thức khép lại cánh cửa hôn nhân, nữ rapper nhanh chóng tìm thấy niềm vui mới bên cầu thủ bóng bầu dục giải NFL là Stefon Diggs. Mối tình này được công khai rộng rãi vào tháng 5.2025. Chẳng bao lâu sau, gia đình nữ nghệ sĩ tiếp tục mở rộng khi cô sinh thêm thành viên nhí vào tháng 11/2025. Gần đây, dư luận râm ran tin đồn rạn nứt giữa cô cùng chàng tuyển thủ thể thao vào đầu năm 2026. Bất chấp những lời đồn đoán, Stefon Diggs vẫn công khai góp mặt tại một buổi diễn ca nhạc của bạn gái, ngầm đập tan mọi nghi vấn tan vỡ.

Những người hâm mộ từng dõi theo hành trình yêu đương của hai ngôi sao giờ đây chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Thay vì chia tay trong êm đẹp, cả hai lại chọn cách đối đầu gay gắt tại chốn công đường, kéo theo những đứa trẻ vô tội vào vòng xoáy tranh chấp không hồi kết. Nhiều chuyên gia theo dõi sự việc đánh giá mớ bòng bong pháp lý này sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể giải quyết triệt để.

Theo: TMZ