"Phim giả - Tình thật" của Lưu Diệc Phi

Bành Quán Anh sinh năm 1986, mang trong mình niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt ngay khi còn nhỏ. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m92, anh ban đầu thử sức với vai trò người mẫu, sau đó mới quyết định chuyển hướng sang con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Dù tham gia nhiều dự án như "Hương vị cuộc sống", "Lan Văn Vương Phi", "Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký", "Trường An 12 Canh Giờ" hay "Nghe Nói Em Thích Tôi", tên tuổi của anh vẫn chưa thực sự bứt phá. Phải bước sang năm 2020, vai diễn trong tác phẩm "Vật Trong Tay" mới giúp nam diễn viên giành được sự chú ý lớn từ công chúng.

Mới đây nhất, anh đảm nhận vai Trang Quốc Đống, tình đầu của nhân vật Hoàng Diệc Mai do Lưu Diệc Phi thủ vai trong bộ phim "Câu Chuyện Hoa Hồng". Sự tự nhiên trong cách diễn xuất, cùng những màn trêu đùa thoải mái tại phim trường đã tạo nên một bộ đôi màn ảnh vô cùng cuốn hút. Khán giả đặc biệt ấn tượng khi chỉ trong 5 tập đầu, hai nhân vật đã trao nhau 27 nụ hôn nồng nhiệt. Theo diễn biến phim, Trang Quốc Đống quyết định đặt sự nghiệp lên trên tình cảm, trong khi Hoàng Diệc Mai lại chọn cách từ bỏ công việc hiện tại để quay lại trường học nâng cao kiến thức.

Bành Quán Anh và Lưu Diệc Phi. Sina.

Những manh mối dấy lên nghi vấn tình cảm ngoài đời thực

Sự thân thiết trên phim trường "Câu Chuyện Hoa Hồng" dường như đã vượt ra ngoài ống kính. Theo thông tin trên Sina, những tương tác cá nhân của cặp đôi đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp các diễn đàn mạng Trung Quốc. Người hâm mộ đã soi xét kỹ lưỡng lịch trình cá nhân, qua đó phát hiện nhiều điểm trùng hợp khó lý giải.

Hai nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện với phong cách ăn mặc tương đồng. Khán giả đã tinh ý nhận ra họ cùng diện một mẫu áo phông đen phiên bản giới hạn, sử dụng chung kiểu ốp lưng điện thoại hay đeo mẫu dây chuyền bạc giống hệt nhau. Mặc dù đây không phải là những món đồ thiết kế độc quyền, nhưng tần suất sử dụng đồ đôi dày đặc đã khiến nhiều người tin rằng đây là bằng chứng hẹn hò rõ nét.

Tháng 2 vừa qua, một bức ảnh chụp tại nhà riêng của Lưu Diệc Phi bất ngờ có phông nền giống hệt không gian Bành Quán Anh từng ngồi phát sóng trực tiếp. Đỉnh điểm của sự nghi ngờ diễn ra vào tháng 4, chỉ 10 phút sau khi Lưu Diệc Phi khoe ảnh mèo cưng, Bành Quán Anh cũng lập tức đăng tải hình ảnh chú chó của mình. Đáng chú ý, cả hai bức ảnh đều được chụp tại một ban công có lối thiết kế tương tự nhau. Hoàn cảnh không gian cùng thời gian đăng bài sát sao đã củng cố thêm giả thuyết cả hai đang sống chung một nhà.

Một chi tiết khác mang tính quyết định là bữa tiệc của nữ diễn viên Chu Châu, một đồng nghiệp khác trong "Câu Chuyện Hoa Hồng". Bành Quán Anh xuất hiện tại sự kiện này với tư cách khách mời, nhưng người ngồi kế bên anh lại đeo chiếc nhẫn kim cương y hệt món đồ trang sức quen thuộc của Lưu Diệc Phi. Suốt hai năm trôi qua, bất chấp việc tin đồn tình cảm liên tục bủa vây, công ty quản lý của hai bên vẫn nhất quyết giữ thái độ im lặng, không hề lên tiếng đính chính. Chính sự mập mờ này càng khiến những khán giả yêu mến cặp đôi có thêm cơ sở để tin vào một mối tình lãng mạn đang được giấu kín, dù một bộ phận người dùng mạng vẫn đánh giá các bằng chứng trên chưa đủ sức thuyết phục.

Theo: t/h