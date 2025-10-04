Bản án cuối cùng cho ông trùm

Page Six đưa tin ngày 3/10 (giờ địa phương), tòa án liên bang Manhattan (New York, Mỹ) tuyên án 4 năm 2 tháng tù giam đối với Sean Combs (Diddy) về tội vận chuyển để tham gia vào hoạt động mại dâm - tội mà một cá nhân cố ý vận chuyển người khác qua ranh giới tiểu bang hoặc biên giới quốc tế vì mục đích mại dâm.

Rapper Bad Boy for Life cũng phải nộp phạt 500.000 USD cho tòa án, đồng thời tham gia các chương trình điều trị sức khỏe tâm thần và vấn đề lạm dụng chất kích thích. Không có khoản bồi thường nào được đưa ra.

Hình ảnh phác thảo Diddy tại phiên tòa kết án. Ảnh: Reuters.

Ngay trước khi đưa ra phán quyết, thẩm phán Arun Subramanian nhấn mạnh đã xem xét toàn bộ quá khứ của bị cáo, cũng như cân nhắc việc Diddy là nghệ sĩ và doanh nhân tự thân, từng truyền cảm hứng và nâng đỡ cộng đồng.

“Ông lạm dụng họ, cả về thể chất, tinh thần và tâm lý. Tại sao chuyện đó kéo dài trong nhiều năm? Bởi vì ông có quyền lực và nguồn lực để duy trì nó. Tòa án không thể đảm bảo rằng nếu được thả, những tội ác này không tái diễn”, thẩm phán nói.

Tòa cũng lo ngại nếu không xử lý nghiêm có thể khiến những kẻ bạo hành khác khinh nhờn pháp luật.

Vì Diddy đã thụ án một năm, bản án trên đồng nghĩa ông trùm hip hop được thả ra sau khoảng ba năm nữa.

Diddy không mặc đồ tù nhân khi xuất hiện tại phòng xử án, vì luật sư của nam rapper trước đó yêu cầu và được chấp thuận để bị cáo mặc trang phục thường dân trong phiên điều trần. Thay vào đó, ông mặc chiếc áo len màu be nhạt bên ngoài sơ mi, quần tây và giày lười. Mái tóc muối tiêu cùng bộ râu xám được cắt tỉa gọn gàng.

Rapper sinh năm 1969 đứng trước tòa và gửi lời xin lỗi tới bạn gái cũ, nữ ca sĩ Casandra “Cassie” Ventura, nhân chứng quan trọng giấu tên khác cũng như gia đình mình vì những tổn thương hoặc đau đớn do bị cáo gây ra.

“Tôi thật sự không thể đưa ra lời bào chữa nào vì tôi biết mình đã sai. Mẹ tôi nuôi dạy tôi tốt hơn thế. Tôi được dạy dỗ sống tử tế, đức tin của tôi cũng hướng tôi đến điều đó, nhưng tôi lạc lối trong hành trình cuộc đời. Vì những quyết định của mình, tôi đánh mất tự do. Tôi mất cơ hội nuôi dạy các con một cách đúng nghĩa và ở bên mẹ. Tôi mất toàn bộ công việc kinh doanh, mất sự nghiệp, danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng trên hết, tôi đánh mất tự tôn của chính mình. Tôi thật sự cần trở thành người tốt hơn vì tôi không muốn làm Chúa thất vọng. Tôi không muốn làm gia đình mình thất vọng”, rapper I’ll Be Missing You nói.

Phía Diddy mong muốn bản án thấp hơn nhiều. Luật sư của Diddy, Marc Agnifilo, đề nghị với thẩm phán mức 14 tháng tù.

Trước phiên điều trần, luật sư kêu gọi việc thả gần như ngay lập tức cho nhà sáng lập Bad Boy Records, nhấn mạnh vào thực tế Diddy thụ án hơn một năm tại nhà tù khét tiếng hàng đầu nước Mỹ và có nguyện vọng được về nhà để tiếp tục điều trị.

Diddy không mặc đồ tù nhân khi xuất hiện tại tòa. Ảnh: Reuters.

Diddy cũng viết thư gửi thẩm phán vào ngày 2/10, trong đó nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ cho những sai lầm trong quá khứ.

“Đây là 2 năm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân về thực tế và tình cảnh hiện tại. Trong cuộc đời, tôi mắc nhiều sai lầm, nhưng tôi sẽ không còn chạy trốn khỏi chúng nữa", ông viết.

Ông trùm cho biết bị ám ảnh bởi hình ảnh bạo hành bạn gái cũ mỗi ngày, đồng thời khẳng định bản thân hoàn toàn sai lầm khi ra tay với người phụ nữ mình yêu thương.

Diddy nhấn mạnh đã có được sự tỉnh táo lần đầu tiên sau 25 năm và cam kết chiến đấu chống lại chứng nghiện ngập hay những vấn đề giận dữ.

Bất chấp sự thành khẩn đó, công tố viên cho rằng nam nghệ sĩ “không hối cải” này nên ngồi tù ít nhất 11 năm.

75 người thân của Diddy, bao gồm thành viên gia đình và đồng nghiệp cũ, cũng viết thư gửi thẩm phán để xin giảm nhẹ cho nam rapper. Gây sốc nhất là lá thư từ bạn gái cũ Virginia “Gina” Huynh, người từng cáo buộc Diddy giẫm lên bụng cô trong cuộc phỏng vấn năm 2019. Người mẫu này từng được cho là nhân chứng chủ chốt trong phiên tòa nhưng sau đó từ chối xuất hiện.

“Theo hiểu biết của tôi, Diddy không bạo lực trong nhiều năm. Anh ấy cũng đã cam kết đặt vai trò làm cha lên hàng đầu. Mối quan hệ của chúng tôi, như nhiều mối quan hệ khác, không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Chúng tôi trải qua thăng trầm và mắc sai lầm, nhưng anh ấy sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm và đưa ra những quyết định tốt hơn trong tương lai", Huynh viết.

Ngược lại, Ventura gửi thư phản đối mạnh mẽ việc thả Diddy: "Tôi vẫn thường xuyên gặp ác mộng và hồi tưởng mỗi ngày, vẫn cần sự chăm sóc tâm lý để đối phó với quá khứ".

Ventura còn nói với thẩm phán rằng sợ rapper Mo Money Mo Problems trả thù cô và gia đình.

Cô cho biết đã chuyển gia đình ra khỏi khu vực New York và đang sống kín đáo, yên tĩnh nhất có thể vì sợ nếu Diddy được thả, hành động đầu tiên là truy lùng cô và những người vạch trần tội ác của ông trùm tại phiên tòa.

Sau phán quyết cuối cùng, luật sư của Ventura tuyên bố phán quyết mang ý nghĩa công nhận tác động từ những tội ác nghiêm trọng mà Diddy gây ra.

Ông kết luận: “Vụ án này chứng minh rằng sự thay đổi đã bị trì hoãn quá lâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu thay mặt cho các nạn nhân... Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè, cô Ventura tiếp tục quá trình hồi phục. Sự dũng cảm và kiên cường của cô ấy trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người", luật sư nói.

Trong khi vụ án hình sự đang dần khép lại, ngôi sao Last Night vẫn đang phải đối mặt với một số vụ kiện dân sự khác.

Mẹ của ông trùm âm nhạc tham dự phiên tòa ngày 3/10. Ảnh: Page Six.