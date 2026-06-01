Hòa Minzy và bạn trai Văn Cương hôn nhau đắm đuối trước mặt con

Hòa Minzy hé lộ những khoảnh khắc đáng nhớ trong tiệc sinh nhật chung của mình và chồng chưa cưới. Anh sinh ngày 30/5 ,còn cô có sinh nhật vào ngày 31/5 nên cả hai đưa con trai đi Hạ Long mừng tuổi mới.

Bé Bo, con trai riêng của Hòa Minzy, đan tay trái tim khi thấy mẹ và 'bố Cương' hôn nhau đắm đuối. Cặp đôi chuẩn bị bánh kem phong cách ngọt ngào theo sở thích của nữ ca sĩ kèm dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật vợ chồng mình".

Theo nữ ca sĩ, đại úy Văn Cương yêu thương bé Bo như con đẻ và con trai cũng rất quý mến anh. Bé thường gọi anh là 'bố Cương' và liên tục hỏi bao giờ bố mẹ cưới nhau.

Hòa Minzy chọn đầm dáng xòe, điệu đà trong tiệc sinh nhật bên bãi biển. Theo nữ ca sĩ, đây là lần hiếm hoi gia đình được đi chơi vì Văn Cương thường ở doanh trại, hay phải đi trực.

"Em chúc ông xã có thật nhiều sức khỏe, chúc gia đình mình mãi hạnh phúc bên nhau! Anh hãy yên tâm công tác, em và con luôn ở phía sau là hậu phương vững chắc cho anh", cô nhắn gửi đến nửa kia.

Cả hai dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ.

Văn Cương còn vác Hòa Minzy lên vai khi cả hai cùng tạo dáng với bánh sinh nhật.

Hòa Minzy cho biết cô và nửa kia có sinh nhật chỉ cách nhau một ngày. Cô luôn cảm thấy tháng 5 thật đặc biệt với hai người. Từ đầu tháng, cô đã nhiều lần bày tỏ mong chờ cùng nửa kia đón sinh nhật chung.

Hòa Minzy sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Vị hôn phu của cô tên Văn Cương, cùng sinh năm 1995, là người dân tộc Sán Dìu. Anh hiện phục vụ trong quân đội, mang hàm đại úy và đóng quân ở Bắc Ninh.

