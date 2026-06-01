Bạn thân tiết lộ tình hình hiện tại của Thùy Tiên, động thái gây chú ý trên mạng xã hội

Hoa hậu Thùy Tiên đã được về nhà?

Hoa hậu Thùy Tiên và á hậu Thúy An là đôi bạn thân

Thông tin này lan truyền khiến mạng xã hội bùng nổ với luồng thông tin bình luận trái chiều. Tuy nhiên, một bình luận của cư dân mạng đã mang thắc mắc của bản thân hỏi bạn thân hoa hậu Thùy Tiên là Á hậu Nguyễn Thúy An.

Theo đó, một cư dân mạng để lại bình luận hỏi: "Chị Tiên ngày mai về đúng không mọi người?". Đáp lại, á hậu Thúy An viết ngắn gọn: "Chưa đâu em huhu".

Bình luận này nhanh chóng được lan truyền trên nhiều diễn đàn giải trí. Không ít người xem đây là một trong số ít thông tin liên quan đến Thùy Tiên được người thân thiết chia sẻ công khai trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, ngay sau khi thu hút sự chú ý, bình luận nói trên đã được Thúy An xóa khỏi trang cá nhân. Nữ á hậu cũng không đưa ra thêm bất kỳ chia sẻ nào về tình hình của người bạn thân.

Thúy An được biết đến là một trong những người bạn gắn bó với Thùy Tiên nhiều năm qua. Cả hai thường xuyên đồng hành trong các sự kiện, hoạt động giải trí cũng như những cột mốc quan trọng trong cuộc sống.

Trong thời gian Thùy Tiên gặp biến cố, Thúy An từng cho biết cô vẫn quan tâm và hỗ trợ bạn mình bằng cách gửi nhu yếu phẩm, đồ dùng cần thiết.

Mọi nền tảng mạng xã hội của Thùy Tiên đã đóng băng

Hiện nay, ngoài chia sẻ ngắn ngủi của Thúy An, chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng liên quan đến thời điểm Thùy Tiên hoàn thành án phạt hay những diễn biến mới của vụ việc.

Vì vậy, các thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán và chưa được xác thực.

Cho đến nay, mọi thông tin liên quan đến tình hình hiện tại của Thùy Tiên vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Giới quan sát cho rằng cần chờ đợi các thông báo chính thức từ cơ quan có thẩm quyền để tránh những suy diễn hoặc thông tin thiếu căn cứ.

Trước đó, vào tháng 5-2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo quy định của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 19-11-2025, TAND TP HCM tuyên phạt Thùy Tiên cùng các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) mức án 2 năm tù về cùng tội danh. Ngoài hình phạt tù, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Theo luật sư bào chữa, Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo sau bản án sơ thẩm. Trước phiên xét xử, cô cũng đã chủ động khắc phục hậu quả bằng việc đề nghị gia đình nộp số tiền hơn 3,2 tỉ đồng theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Kể từ khi vụ việc xảy ra, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của Thùy Tiên đều đóng băng.