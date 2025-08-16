Diễn viên Lan Phương bị trầm cảm sau sinh vì không được chồng Tây hỗ trợ, điều gì khiến cô vượt qua giai đoạn 'tàu lượn siêu tốc'?

Diễn viên Lan Phương nổi danh nhờ vai diễn trong phim "Cô gái xấu xí"

Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983 tại Hà Nội, nhưng từ lúc 10 tuổi, cô theo gia đình vào Nam sinh sống. Trước đây, Lan Phương từng có gần 10 năm là diễn viên múa ở Nhà Thiếu nhi Vũng Tàu. Cô tốt nghiệp Khoa Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương và CĐ Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, nhưng sau đó chọn diễn xuất để theo đuổi đam mê ấp ủ từ lâu.

Lan Phương gây ấn tượng ở rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh và cả ở lĩnh vực hài tại Sân khấu kịch Phú Nhuận. Cô được khán giả biết đến từ vai Mai Lan trong phim "Cô gái xấu xí" vào năm 2008. Từ đó, cô tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh. Những năm gần đây, cô góp mặt trong các phim "Cả một đời ân oán", "Thương ngày nắng về", "Gia đình mình vui bất thình lình"... Năm 2018, nữ diễn viên từng được vinh danh với giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards với vai Diệu trong phim "Cả một đời ân oán".

Về đời tư, diễn viên Lan Phương từng trải qua nhiều mối tình nhưng chỉ đến khi quen và yêu bạn trai David Duffy (người Anh), cô mới thực sự mong muốn về một gia đình hạnh phúc. Cuối năm 2017, cô nhận lời cầu hôn của bạn trai. Tháng 5/2018, họ đăng ký kết hôn và chưa tổ chức đám cưới. Cặp đôi có con gái đầu lòng Lina vào năm 2018. Lan Phương từng thừa nhận vợ chồng cô trải qua nhiều bất đồng, đặc biệt trong giai đoạn cô khởi nghiệp kinh doanh, vừa đóng phim, vừa chăm con... Họ cố gắng tìm sự cân bằng, chia sẻ để duy trì mối quan hệ.

Tuy nhiên, gần đây, thông tin về diễn viên Lan Phương ly thân khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Diễn viên Lan Phương sau khi công bố ly thân chồng Tây, cô lại tiếp tục chia sẻ về 7 năm hôn nhân nhiều nỗi buồn. Tháng 3/2025, nữ diễn viên mới nhận ra mọi thứ rõ ràng. Lan Phương hạnh phúc và cảm thấy nhẹ nhàng khi nộp đơn xin ly hôn. Cô viết trên trang cá nhân: "Cuối tháng 5, tôi nộp đơn xin ly hôn đơn phương. Mỗi lần được tòa gọi lên, dù chỉ để bổ sung giấy tờ nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút".

Lan Phương và chồng David Duffy (quốc tịch Anh).

Diễn viên Lan Phương từng hai lần bị trầm cảm sau sinh

Trong tập mới nhất của "The Khang Show" - chương trình do MC Nguyên Khang dẫn dắt, khách mời là diễn viên Lan Phương. Tại cuộc gặp gỡ này, Lan Phương bộc bạch từng trầm cảm, tổn thương, khóc rất nhiều. Lúc đó, các thành viên trong gia đình cũng không hiểu hết được nỗi lòng của cô hoặc hiểu nhưng không biết cách giúp đỡ. Lan Phương cho biết, thời gian sau sinh con là giai đoạn cô bị trầm cảm nhưng không nhận ra ngay lập tức.

Nữ diễn viên Lan Phương nghẹn ngào: "Từ lúc tôi mang thai đến khi bé lớn lên, tôi khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức sợ ảnh hưởng đến con... Cảm giác của tôi lúc đó như "tàu lượn siêu tốc", không phải là hôm nghén hôm không mà là khi có bất đồng quan điểm nào đó. Trong lúc đó, tôi đã định hình là không được khóc nữa vì con cảm nhận được. Sau khi dừng lại chuyện đó, tôi lại nghĩ mọi thứ đang tốt đẹp và tôi lại cười để con quên đi cảm giác buồn của mẹ".

Nữ diễn viên kể về những ngày tháng trầm cảm, thu mình lại vì không được thấu hiểu trong hôn nhân.

Lan Phương thừa nhận từng bị trầm cảm sau sinh ở cả 2 lần làm mẹ. Khi sinh con đầu lòng, cô vẫn còn cảm giác được sẻ chia vì chồng đang ở Hà Nội, chưa kinh doanh và ít áp lực hơn. Nhưng đến lần thứ 2, cô cảm thấy mình bị bỏ lại trong những cảm xúc hỗn độn mà không biết chia sẻ cùng ai.

“Khi tôi mang bầu thì chồng đi công tác, lúc sinh con cũng chỉ có một mình. Đó là lý do vì sao tôi trầm cảm. Tôi cố dặn lòng không khóc nhưng lại không thể. Tôi liên tục khóc cười như vậy trong suốt quá trình đó” - Lan Phương tâm sự.

Lan Phương vượt qua trầm cảm bằng sẻ chia và sống tích cực

Rơi vào khủng hoảng và trầm cảm, Lan Phương từng nghi ngờ bản thân bị thao túng tâm lý. Sau thời gian dài tự vấn, cô quyết định tìm đến em trai - người cô chưa từng chia sẻ sâu, và bắt đầu mở lòng trong suốt 6 tháng. Dần dần, em cô hiểu và trở thành chỗ dựa vững chắc. Cô cũng tìm được sự đồng cảm nơi trợ lý, người bạn thân và từ đó, đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định giải thoát cho chính mình...

Hiện tại, Lan Phương chọn cách sống chậm lại, tập trung chăm sóc con và giữ gìn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Cô vẫn tiếp tục đóng phim khi có lời mời phù hợp, bay vào TP.HCM để quay rồi lại trở về với tổ ấm nhỏ. Việc tham gia các giải chạy bộ, tập luyện đều đặn là cách cô giữ kết nối với chính mình, đồng thời tìm lại cảm hứng sống mỗi ngày. Nữ diễn viên không né tránh khi nhắc đến những nỗi đau trong quá khứ. Cô cho rằng, càng đi qua biến cố, con người càng học được cách yêu thương bản thân hơn.

Trải qua giai đoạn trầm cảm nên Lan Phương thấu hiểu và nhắn nhủ: "Tất cả mọi người hãy chú ý tới sức khỏe thể chất, tinh thần của mình. Trầm cảm là căn bệnh nghiêm trọng, nếu không chữa lành, có thể để lại hậu quả nặng nề. Nếu bạn biết ai đó có vấn đề về tâm lý hoặc bị trầm cảm, hãy tôn trọng và lắng nghe họ. Nếu không thể làm gì thì đừng dồn thêm áp lực bởi họ thực sự cần giúp đỡ".

Diễn viên Lan Phương tìm cách chia sẻ, chạy bộ và tập luyện đều đặn để cân bằng cuộc sống.

Trầm cảm sau sinh mà Lan Phương từng bị có nguy hiểm không?

Theo các chuyên gia y tế, trầm cảm sau sinh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến hàng loạt hệ lụy. Cụ thể, đối với mẹ: Mất ngủ, suy nhược, rối loạn lo âu, thậm chí có nguy cơ tự sát; Đối với trẻ: Nguy cơ chậm phát triển nhận thức - ngôn ngữ, vấn đề về hành vi và tình cảm, do thiếu sự gắn kết tích cực với mẹ; Đối với gia đình: Gia tăng mâu thuẫn, đổ vỡ hôn nhân, giảm hiệu quả chăm sóc trẻ nhỏ...

Trầm cảm sau sinh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến hàng loạt hệ lụy. Ảnh minh họa

Điều trị trầm cảm sau sinh bằng cách nào?

Theo DS. Hoàng Vân (Bệnh viện Trung ương Huế), có một số phương pháp tự nhiên có thể hữu ích trong việc giảm bớt trầm cảm sau sinh, chẳng hạn như: Tiếp xúc da kề da và âu yếm với con; Dùng âm nhạc trị liệu; Hỗ trợ massage cho mẹ; Ngủ đủ cũng là một cách giảm bớt lo lắng sau sinh; Yêu cầu sự giúp đỡ để bạn có thời gian chăm sóc bản thân; Cai sữa dần dần; Nếu đang cho con bú và quyết định cai sữa, hãy cố gắng thực hiện nhẹ nhàng để giảm thiểu những thay đổi nội tiết tố đột ngột.

Ngoài ra, các bước chuẩn bị trước sinh cũng giúp cải thiện tổng thể tâm thần sau sinh: Tham gia các lớp huấn luyện cùng chuyên gia. Kết nối, dành thời gian với các bà mẹ khác, giúp bạn chia sẻ kinh nghiệm và nỗi sợ hãi. Vận động hợp lý trong thai kì bằng cách đi dạo hoặc tham gia nhóm yoga dành cho bà bầu giúp bạn ngủ ngon và gặp gỡ các bà mẹ khác.

Với liệu pháp tâm lý trị liệu: Là sự hợp tác giữa nhà trị liệu và bệnh nhân, đồng thời giúp người mẹ học cách xác định và đối mặt với những suy nghĩ tiêu cực, tránh những tác nhân gây ra và học những cách đối phó mới.

Điều trị trầm cảm sau sinh cần sự giúp đỡ từ cả gia đình. Ảnh minh họa

Đối với thuốc điều trị, DS. Hoàng Vân cho biết, bao gồm thuốc chống trầm cảm: Các thuốc ức chế tái hấp thu serotonin và noradrenaline có chọn lọc (SSRI và SNRI) làm tăng mức độ hoạt chất ổn định tâm trạng trong não. SSRI (bao gồm fluoxetine, sertraline,…) là lựa chọn đầu tay điều trị trầm cảm.

Thuốc chống lo âu: Thuốc có tác dụng làm giảm lo lắng, chẳng hạn như benzodiazepin. Do các loại thuốc SSRI và SNRI mất đến một tháng mới bắt đầu có tác dụng nên bác sĩ có thể kê toa một đợt ngắn thuốc benzodiazepin (như lorazepam hoặc ativan), giúp giảm lo âu, đưa vào giấc ngủ, nhưng chỉ nên dùng trong thời gian ngắn.

Để dùng thuốc an toàn, người bệnh cần: Không tự ý dùng thuốc; Tuân thủ tuyệt đối chỉ định, hướng dẫn dùng thuốc của bác sĩ chuyên khoa; Tuyệt đối không được tự ý tăng, giảm hoặc ngừng dùng thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ; Khi dùng thuốc nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào cần báo ngay cho bác sĩ để có hướng xử trí kịp thời.