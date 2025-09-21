Trần Lam tiết lộ Quan Chi Lâm từng bị 'chồng đáng tuổi bố' lừa tình, tiền

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, bà Trần cho biết Quan Chi Lâm sinh ra trong cảnh gia đình không trọn vẹn nên ngay ở tuổi đôi mươi, cô cố gắng thoát khỏi gia đình, tìm một người đàn ông giàu có. Ngay khi gặp đối tượng tưởng là phù hợp, cô vội vã kết hôn. Người đàn ông đó là Vương Quốc Kinh - tài phiệt buôn lông thú rất phất thời bấy giờ, hơn cô 18 tuổi. Truyền thông Hong Kong từng mô tả Quốc Kinh "là ông chủ của một công ty tài chính thương mại. Ông ta lái xe Rolls-Royce, đeo đồng hồ hàng hiệu và mặc vest, trông như một người giàu có".

Quan Chi Lâm và chồng đầu, Vương Quốc Kinh. Ảnh: Sohu

Trần Lam kể: "Có thể nói là phô trương quá mức. Vương Quốc Kinh dường như đã mặc hết tài sản lên người. Hai người quen nhau vào tháng 6/1982, chỉ sau hai tháng đã vội vàng đăng ký kết hôn. Đằng gái cũng chưa từng tìm hiểu về bối cảnh của vị đại gia này".

Lễ cưới của hai người được tổ chức tại khách sạn nổi tiếng Regent, Hong Kong. Tuy nhiên, Vương Quốc Kinh đã không thanh toán chi phí cưới hỏi với khách sạn, còn mang theo toàn bộ tiền mừng chạy sang Mỹ, để lại cô dâu chưa đầy 20 tuổi phải gánh một khoản tiền nợ khổng lồ. Bà Trần Lam hồi tưởng: "Khi khách sạn đòi chi phí tổ chức đám cưới, cô dâu nói hoàn toàn không hay biết. Cưới xong, cô ấy không những không nhận được đồng tiền mừng nào, mà ngay cả tiền tiệc cưới cũng phải tự bỏ ra. Cô ấy thật sự đã biết mình bị lừa".

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Vương Quốc Kinh còn tiếp tục ăn chơi bừa bãi bên ngoài, chọc giận Quan Chi Lâm. Hai người kết hôn chưa đầy nửa năm đã ly dị.

Quan Chi Lâm thời trẻ. Ảnh: Weibo

Câu chuyện Trần Lam kể gây xôn xao. Một vài người xác nhận "đây là sự thật" mà cả làng giải trí Hong Kong đều biết. Trước đó, trong một chương trình, đạo diễn Vương Tinh cũng từng đề cập tới chuyện này. Ông còn tiết lộ sâu hơn: "Trước hôn lễ của Quan Chi Lâm, nhiều người đã nói với cô ấy, người đàn ông này là kẻ nói dối, nhưng cô không nghe. Kết quả là, tình hình trở nên vô cùng xấu hổ vào đêm tân hôn, phải kéo vali rời khỏi khách sạn".

Trần Lam và Vương Tinh kể về vụ lừa đảo mà Quan Chi Lâm là nạn nhân. Ảnh: Weibo

Trên Weibo, các bình luận nói Quan Chi Lâm "tham thì thâm", "luôn cố gắng bất chấp để đặt chân vào hào môn"... Trên thực tế, tình sử của Quan Chi Lâm "dài dằng dặc", trong đó có rất nhiều người giàu có như Lưu Loan Hùng, Mã Thanh Vỹ, Trần Thái Minh... Cô còn bị chỉ trích là hồ ly chuyên giật chồng, đời tư nhiều tai tiếng.

Diễn viên Quan Chi Lâm sinh năm 1962, được biết đến là một trong những đại mỹ nhân của màn ảnh Trung Quốc. Cô đóng loạt phim như Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Chuyên gia xảo quyệt... Những năm gần đây, cô rời xa màn ảnh, thi thoảng góp mặt trong một số sự kiện giải trí. Nhờ đầu tư tốt và chịu khó tích lũy tiền bạc, cô có tài sản ròng trị giá 500 triệu HKD (hơn 63 triệu USD).

Quan Chi Lâm từng được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hong Kong. "Người phụ nữ đẹp nhất Hong Kong" vắng bóng nhiều năm nhưng vẫn giữ được thần thái và phong cách cuốn hút. Sau ly hôn, Quan Chi Lâm vướng tin đồn tình cảm với nhiều doanh nhân, người mẫu. Từ năm 2007, cô có mối quan hệ kín tiếng với doanh nhân Đài Loan Trần Thái Minh, trước khi xác nhận đã ly hôn vào năm 2015. Gần đây, cô được cho đang hẹn hò trai trẻ, sống trong căn biệt thự tầm trung trị giá 150 triệu HKD. Thỉnh thoảng, cô đăng tải ảnh về cuộc sống giàu có. Diễn viên yêu thích du lịch, thường check in những địa điểm sang chảnh.