Dương Tử Quỳnh tiết lộ chồng tỷ phú đếm cả ngày, giờ, phút bên vợ

Trò chuyện độc quyền với tờ People, Dương Tử Quỳnh nói: "Chúng tôi luôn nhủ với nhau: 'Mỗi ngày đều phải là một ngày lễ'. Tại sao chúng ta phải đợi đến một ngày đặc biệt để kỷ niệm tình yêu?".

Dương Tử Quỳnh cho biết, cô và chồng đã ở bên nhau 21 năm, kết hôn được hai năm. Cô mô tả Todt là "một người lãng mạn", nói thêm rằng anh rất coi trọng những khoảnh khắc ở bên vợ. Diễn viên tiết lộ: "Anh ấy không tính thời gian chúng tôi bên nhau theo năm tháng, mà theo ngày. Todt nói với tôi rằng chúng tôi đã ở bên nhau 7.000 ngày. Nếu tôi hỏi kỹ hơn, anh ấy cũng sẽ cho tôi cả giờ và phút nữa".

Dương Tử Quỳnh và chồng. Ảnh: X

Dương Tử Quỳnh nói chồng yêu thương, dõi theo công việc cô làm: "Tôi thật may mắn vì Todt rất ủng hộ những gì tôi làm. Tôi yêu công việc của mình. Đây là đam mê của tôi. Anh ấy không bao giờ bực dọc và nói rằng em xa anh quá lâu, quá nhiều - điều tôi từng gặp phải. Anh ấy rất thấu hiểu".

Cặp nghệ sĩ, doanh nhân đính hôn vào tháng 7/2004 và kết hôn gần 20 năm sau đó, vào tháng 7/2023. Họ vừa kỷ niệm hai năm ngày cưới hôm 27/7. Trên trang cá nhân, cô đăng bức ảnh hai người nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc, kèm theo chú thích: "Chúc mừng kỷ niệm với tình yêu từ Paris".

Dương Tử Quỳnh gặp tỷ phú người Pháp Jean Todt lần đầu tiên tại một bữa tiệc tối năm 2004. Trong mối tình kéo dài 20 năm, Todt đã cầu hôn Dương Tử Quỳnh hơn 10 lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Sau khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar 2023 với bộ phim Everything Everywhere All at Once, cô mới gật đầu đồng ý lời cầu hôn của ông. Hai người làm đám cưới đơn giản tại quê nhà hai bên, đăng ký kết hôn ở Thụy Sĩ, hiện tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Dương Tử Quỳnh và chồng, Jean Todt. Ảnh: X

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962 trong một gia đình giàu có ở Ipoh, Malaysia. Cô đã có gần 40 năm cống hiến cho điện ảnh. Mơ ước trở thành một vũ công ballet từ khi còn nhỏ nhưng cô phải từ bỏ vì tai nạn chấn thương cột sống. Tử Quỳnh sau đó đạt danh hiệu Hoa hậu Malaysia năm 1983 và bắt đầu dấn thân vào điện ảnh.

Các phim Dương Tử Quỳnh đóng có gồm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Con nhà siêu giàu châu Á, Tomorrow Never Dies, Hồi ức của một Geisha, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor... Năm 2023, cô trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc trong lễ trao giải Oscar, Quả Cầu Vàng...

Trên màn ảnh rộng, Dương Tử Quỳnh luôn mang hình tượng mạnh mẽ, dũng cảm, được mệnh danh là "Đả nữ số một Hong Kong", là đại diện cho nữ diễn viên phim hành động Trung Quốc và thế giới.