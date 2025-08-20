Đạo diễn Hong Kong tiết lộ lý do Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi ly hôn

Nhiều người cho rằng Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn vì scandal ảnh sex với Trần Quán Hy. Tuy nhiên, gần đây, khi tham gia một chương trình trò chuyện, đạo diễn nổi tiếng Hong Kong - Vương Tinh đã lần đầu đề cập tới lý do ly hôn thực sự của cặp sao, theo Sinchew.

Vương Tinh kể chuyện Bá Chi - Tạ Đình Phong trong chương trình truyền hình. Ảnh: Sohu

Vương Tinh kể Trương Bá Chi đặc biệt yêu Tạ Đình Phong và thường xuyên đi cùng anh trong các buổi quay phim. Khi Tạ Đình Phong bị thương, cô ở bên chăm sóc, bôi thuốc cho anh vô cùng chu đáo. Lúc đó, hai người vẫn chưa kết hôn, tình cảm rất mặn nồng. Tuy nhiên, khi hai người chính thức ở bên nhau, mâu thuẫn tính cách giữa họ càng tăng lên. Vương Tinh tiết lộ Trương Bá Chi ngày nào cũng mắng Tạ Đình Phong và rất hay bất mãn với anh. Có khi, cô còn mắng anh trước mặt bạn bè trên phim trường, hoàn toàn không nể mặt anh. Cuộc hôn nhân của họ ngày càng trở nên khó khăn để duy trì. Cuối cùng, họ chia tay.

Theo Vương Tinh, lý do cơ bản nhất dẫn đến ly hôn là tính cách của hai người không hợp nhau. Khi còn bên nhau, họ cảm thấy yêu nhau và có thể giải quyết được mâu thuẫn nhưng sau khi thực sự sống chung, cả hai đối mặt nhiều vấn đề nhỏ nhặt tích tụ, khiến họ bắt đầu phàn nàn và bất mãn.

Vương Tinh cũng đề cập rằng Trương Bá Chi là người phụ nữ có tình mẫu tử vượt trội và rất yêu thương trẻ con. Cô thường xuyên nấu những món ăn ngon cho các em nhỏ trong đoàn làm phim.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. Ảnh: Weibo

Ngoài ra, Vương Tinh còn nhắc đến Tạ Đình Phong và Vương Phi trong những tiết lộ của mình. Khi Tạ Đình Phong và Vương Phi lần đầu tiên bị chụp ảnh nắm tay nhau, tất cả phương tiện truyền thông Hong Kong đều đổ xô đưa tin, nguyên nhân vì mối tình chị em của họ có khoảng cách tuổi tác lên tới 11 năm.

Từ trái qua: Vương Phi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Ảnh: Weibo

Trương Bá Chi sinh năm 1980, được xem là "quốc bảo nhan sắc" của làng giải trí Hong Kong những năm 1999 - 2000. Khả năng diễn xuất của cô được khẳng định qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vua hài, Sư tử Hà Đông, Mèo yêu phải chuột, Tinh nguyện... Cô kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong và có hai con trai Quintus, Lucas. Năm 2012, sau khi ly dị ngôi sao họ Tạ, cô làm mẹ đơn thân. Năm 2018, cô bất ngờ sinh con trai thứ ba nhưng không tiết lộ danh tính bố đứa trẻ.

Tài tử Tạ Đình Phong sinh năm 1980 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Năm lên 8 tuổi, Đình Phong theo bố mẹ định cư Canada. Năm 1995, anh học âm nhạc ở Tokyo (Nhật Bản). Anh gia nhập làng giải trí từ năm 1996. Năm 19 tuổi, Đình Phong gặp nữ danh ca hơn mình 11 tuổi, Vương Phi, và vướng vào lưới tình. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong sau đó không cưới Vương Phi mà kết hôn với diễn viên Trương Bá Chi năm 2006, có hai con trai rồi ly dị năm 2011. Tháng 9/2014, Đình Phong tái hợp Vương Phi - người lúc đó đã qua hai đời chồng là ca sĩ Đậu Duy và tài tử Lý Á Bằng, có hai con gái. Hiện anh và đàn chị giữ quan hệ tình cảm ổn định.