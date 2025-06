Mỹ nhân TVB Lâm Hạ Vy và chồng tỷ phú vướng ồn ào nợ nần

Yahoo đưa tin, Lâm Hạ Vy bị công ty Jadespring Limited đệ đơn lên Tòa án tối cao yêu cầu tuyên bố diễn viên phá sản, hôm 30/5. Theo thông tin từ cơ quan tư pháp, tòa án cấp cao sẽ tiến hành xét xử vào 26/8. Trả lời Yahoo Entertainment, Hạ Vy nói cô rất bối rối trước sự việc và đã giao vấn đề cho luật sư xử lý.

Theo luật pháp Hong Kong, nếu một cá nhân nợ tiền không trả đúng hạn và khoản nợ không được thanh toán, chủ nợ (trường hợp này là Jadespring Limited) có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án tuyên bố con nợ phá sản. Với vụ việc lần này, Lâm Hạ Vy bị phía Jadespring Limited cáo buộc không trả được nợ.

Việc diễn viên bị kiện gây xôn xao giới giải trí.

Lần gần nhất Lâm Hạ Vy xuất hiện là 5 ngày trước, khi cô đến Hong Kong Coliseum để ủng hộ buổi hòa nhạc của anh họ Lâm Phong. Tại sự kiện, cô đeo chiếc đồng hồ cao cấp,kèm chiếc túi xách Hermes Deep V trị giá hơn 100.000 HKD. Trên trang cá nhân ngày 27/5, cô cập nhật ảnh trên chuyến bay hạng thương gia, để chiếc túi xách Chanel bên cạnh, cho thấy cuộc sống vẫn rất xa xỉ.

Diễn viên Lâm Hạ Vy. Ảnh: HK01

Một số nguồn tin cho hay, chồng tỷ phú của Lâm Hạ Vy - Mạc Tán Sinh - đang gặp rắc rối tài chính, nợ nần. Nhiều chủ nợ dán áp phích trên phố, đòi doanh nhân phải trả nợ. Năm 2019, anh bị nghi có liên quan đến một vụ án tống tiền ở Đại lục, gây nhiều chú ý, tuy nhiên Lâm Hạ Vy đã lên tiếng phủ nhận.

Lâm Hạ Vy kết hôn với doanh nhân Mạc Tán Sinh hơn 16 tuổi, năm 2015. Trên trang cá nhân, cô thường khoe biệt thự biệt lập ở khu Peak, trị giá 1,5 tỷ HKD. Hồi tháng hai năm nay, cô mời nhiều bạn bè tới nhà dự tiệc, cho thấy lối sống rất xa hoa. Trên trang cá nhân, Hạ Vy thường đăng ảnh đi du lịch sang chảnh, sử dụng du thuyền riêng.

Lâm Hạ Vy sinh năm 1987 trong gia đình giàu có, bố cô là ông Lâm Hoa Tinh, doanh nhân nổi tiếng Hong Kong với khối tài sản vài trăm triệu HKD. Thời mới vào nghề, Lâm Hạ Vy Từ còn có biệt hiệu "em họ Lâm Phong" vì mối quan hệ họ hàng với tài tử họ Lâm. Cô được yêu thích với Nghịch thiên kỳ án, Hàn sơn tiềm long, Thừa thắng truy kích... Năm 2021, Lâm Hạ Vy trở lại màn ảnh và gây chú ý với vai nữ chính trong Battle of the Seven Sisters (Thất tiên nữ). Nhờ thế, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải TVB Anniversary năm 2021.

Lâm Hạ Vy và chồng. Ảnh: HK01

Hạ Vy và chồng cùng vợ chồng Lâm Phong. Ảnh: HK01