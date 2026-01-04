Khán giả tẩy chay bộ phim 'Tôi như ánh dương rực rỡ' chứa đường lưỡi bò

Tối 3/1, nhiều khán giả phát hiện bộ phim ngôn tình Tôi như ánh dương rực rỡ có chứa ảnh bản đồ đường lưỡi bò phi pháp. Tập phim này chưa phát sóng nhưng hình ảnh đã được web phim lậu thông báo.

Hình ảnh đường chín đoạn xuất hiện trong tập 25 phút 32:10, khi hai nhân vật chính đang ngồi ở giảng đường. Hình bản đồ được chiếu lên màn hình lớn.

"Tôi như ánh dương rực rỡ" bị phát hiện chứa hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trong tập 25. Ảnh: CMH.

Hàng loạt fanpage lớn về showbiz Hoa ngữ trên Facebook thông báo ngưng cập nhật thông tin về bộ phim. Nhiều khán giả đòi tẩy chay tác phẩm này. "Tôi đang chờ từng tập nhưng có đường lưỡi bò, quyết tâm tẩy chay", "Ủng hộ các page ngừng cập nhật, tẩy chay triệt để"... khán giả bình luận.

Fanpage của hai diễn viên chính là Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch lên tiếng dừng cập nhật về phim. “Trong tập phim 25 hôm nay, xuất hiện đường lưỡi bò vi phạm nguyên tắc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Mọi thông tin liên quan đến phim sẽ dừng cập nhật từ hôm nay. Hẹn mọi người ở dự án khác của Long”, fanpage Tống Uy Long tại Việt Nam cho hay.

Trường hợp của Tôi như ánh dương rực rỡ giống với Hãy để tôi tỏa sáng chiếu tháng 10/2025. Các bộ phim này được phát sóng song song với Trung Quốc, các đơn vị mua bản quyền nhận dữ liệu từng tập.

Tính đến tối cùng ngày, nền tảng Netflix Việt Nam vẫn xem được tập 25.

Tôi như ánh dương rực rỡ là tác phẩm ngôn tình hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn, do chính nữ tác giả chấp bút biên kịch. Phim do Tống Uy Long và Triệu Kim Mạch đóng chính, dự kiến dài 36 tập. Tại Việt Nam, phim đang phát sóng trực tuyến trên Netflix...

Nội dung phim xoay quanh hành trình trưởng thành và chữa lành của Lâm Tự Sâm (Tống Uy Long) - bác sĩ ngoại khoa buộc phải từ bỏ sự nghiệp sau tai nạn, chuyển hướng sang kinh doanh và trở thành tinh anh công sở, cùng Nhiếp Hi Quang (Triệu Kim Mạch đóng) - cô gái trẻ lạc quan, độc lập. Từ mối quan hệ cấp trên - cấp dưới với những hiểu lầm ban đầu, Lâm Tự Sâm giúp Hi Quang buông bỏ mối tình đơn phương thời sinh viên với Trang Tự (Lại Vỹ Minh). Cả hai dần mở lòng và tiến tới mối quan hệ bền chặt. Phim mới cán mốc 29.000 điểm nhiệt độ trên Tencent Video và tiếp tục đà tăng.