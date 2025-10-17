Bộ phim gây phẫn nộ

Trước khi lên sóng, bộ phim To the Moon của đài MBC đã vướng tranh cãi dữ dội khi đoạn teaser bị khán giả quốc tế tố phân biệt chủng tộc và thiếu nhạy cảm văn hóa.

Đoạn teaser dài chưa đầy một phút nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội X (Twitter cũ) sau khi người xem phát hiện nhiều biểu tượng văn hóa sai lệch và mang tính xúc phạm. Nhiều ý kiến chỉ trích ê-kíp sản xuất cẩu thả khi trộn lẫn yếu tố của các nền văn hóa Trung Đông và Nam Á, thể hiện sự thiếu hiểu biết và tôn trọng. Chi tiết sử dụng bindi - dấu chấm đỏ trên trán phụ nữ, biểu tượng truyền thống của văn hóa Ấn Độ - bị cho là lỗi nghiêm trọng nhất.

Không ít khán giả bức xúc cho rằng cách thể hiện này phản ánh vấn đề lâu dài của truyền thông Hàn Quốc trong việc rập khuôn và định kiến văn hóa. Một số còn nhắc lại những bê bối tương tự của MBC trong quá khứ, cho rằng nhà đài nhiều lần né tránh trách nhiệm về vấn đề phân biệt chủng tộc.

Làn sóng phẫn nộ nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, khiến MBC buộc phải đăng lời xin lỗi công khai.

Sau ồn ào, To the Moon lên sóng vào ngày 19/9 với kỳ vọng cao. Phim mở màn khá thuận lợi với 2,8% rating toàn quốc, đứng thứ 18 trong các chương trình cùng khung giờ. Tuy nhiên, sức hút sớm nguội lạnh chỉ sau vài tập. Theo Nielsen Korea, rating giảm còn 1,2% ở tập 4, mức thấp kỷ lục, và tiếp tục rơi xuống 1,4% trong tập mới nhất.

Dù có dàn diễn viên thực lực gồm Ra Mi Ran, Lee Sun Bin, Jo A Ram, cùng kịch bản được giới thiệu là ấm áp và nhân văn, bộ phim vẫn không thể kéo lại khán giả.

Trong khi đó, tác phẩm cùng giờ của đài SBS là Would you marry me, lại tăng mạnh, đạt 6,4% chỉ sau hai tập phát sóng.

To the Moon kể về ba nhân viên văn phòng xuất thân bình thường, mơ đổi đời nhờ đầu tư tiền ảo. Phim kết hợp yếu tố hài hước, tình bạn và bình luận xã hội, nhưng nhịp kể chậm, cảm xúc thiên về đời thường khiến khán giả khó tìm thấy điểm bứt phá.

Với chỉ còn hai tuần trước khi khép lại, bộ phim đang đối mặt nguy cơ trở thành “bom xịt” cuối tuần của MBC, kết cục đáng tiếc cho dự án từng được kỳ vọng phản ánh đời sống người trẻ trong thời đại bất ổn kinh tế.