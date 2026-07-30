Tom Holland thừa nhận từng xấu hổ khi quảng bá một số bộ phim của mình

Suốt nhiều năm qua, Tom Holland luôn được biết đến với hình ảnh gần gũi, khiêm tốn và tràn đầy năng lượng tích cực. Chính vì vậy, những chia sẻ mới đây của nam diễn viên trên Dish Podcast nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi sự hài hước mà còn bởi sự chân thành hiếm thấy.

Tom Holland kể rằng, điều tuyệt vời nhất khi đi quảng bá một bộ phim là được nói về tác phẩm mình thật sự yêu thích. "Khi bạn quảng bá cho một bộ phim mà mình tự hào, mọi thứ rất dễ dàng. Khi người ta hỏi vì sao khán giả nên xem bộ phim này, bạn không cần phải cố gắng thuyết phục. Bạn thực sự tin rằng họ sẽ thích nó".

Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng như vậy. Nam diễn viên bất ngờ thú nhận từng có những buổi phỏng vấn khiến anh rơi vào tình thế khó xử. "Đã có lúc người ta hỏi tôi, tại sao mọi người nên xem bộ phim này?'. Và trong đầu tôi chỉ nghĩ họ không nên xem đâu, vì nó dở tệ".

Câu trả lời thẳng thắn khiến nhiều người bật cười, Tom Holland không tiết lộ mình đang nhắc đến bộ phim nào. Có lẽ, anh không muốn khơi lại những dự án chưa như kỳ vọng, cũng như tránh làm tổn thương những người từng đồng hành với mình.

Tom Holland. (Ảnh: Instagram)

Hai bộ phim khiến Tom Holland tự hào

Nếu trước đây từng có lúc "không biết phải quảng bá thế nào", thì mùa hè năm nay lại hoàn toàn khác.

Tom Holland cho biết anh đang tận hưởng từng ngày trong hành trình giới thiệu “The Odyssey” và “Spider-Man: Brand New Day”, bởi đây đều là những dự án khiến anh vô cùng tự hào.

"Thật lòng mà nói, cảm giác này giống như một vòng ăn mừng chiến thắng vậy. Tôi thực sự rất thích khoảng thời gian này và vô cùng tự hào về cả hai bộ phim".

Đó cũng là lý do người hâm mộ dễ dàng nhận ra nguồn năng lượng tích cực của Tom Holland trong hàng loạt sự kiện quảng bá gần đây. Từ những buổi giao lưu với báo chí đến các cuộc phỏng vấn truyền hình, nam diễn viên luôn xuất hiện với tâm trạng hào hứng và thoải mái.

Tom Holland cho biết anh đang tận hưởng hành trình quảng bá The Odyssey vì rất tự hào về bộ phim của Christopher Nolan. (Ảnh: Instagram)

Theo Tom Holland, mùa hè 2026 là khoảng thời gian đặc biệt khi anh được giới thiệu hai bộ phim mà mình yêu thích nhất là "The Odyssey" và "Spider-Man: Brand New Day". (Ảnh: Instagram)

Học hỏi từ Anne Hathaway

Một trong những điều khiến Tom Holland nhớ nhất trong chiến dịch quảng bá “The Odyssey” là được đồng hành cùng Anne Hathaway. Anh tiết lộ hai người đã liên tục tham gia các buổi phỏng vấn trong nhiều ngày và coi đây là cơ hội quý giá để học hỏi từ nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar.

"Tôi đã có ba ngày ngồi cạnh Anne Hathaway để cùng quảng bá phim. Với tôi, đó là một trải nghiệm học hỏi tuyệt vời. Cô ấy thực sự là một người rất chuyên nghiệp".

Trong “The Odyssey”, Tom Holland vào vai Telemachus, con trai của vua Odysseus (Matt Damon). Bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan quy tụ dàn diễn viên đình đám như Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, Jon Bernthal, Mia Goth... và hiện đang đạt doanh thu hơn 600 triệu USD trên toàn cầu chỉ sau hai tuần công chiếu.

Tom Holland chia sẻ việc đồng hành cùng Anne Hathaway trong các buổi quảng bá là cơ hội quý giá để học hỏi từ một diễn viên giàu kinh nghiệm. (Ảnh: Instagram)

Một Tom Holland trưởng thành hơn

Sau thành công của “The Odyssey”, Tom Holland nhanh chóng chuyển sang quảng bá “Spider-Man: Brand New Day”, phần phim thứ tư về Người Nhện do anh đảm nhận vai chính. Đây cũng là lần anh tái hợp trên màn ảnh với Zendaya và Jacob Batalon trong câu chuyện mới về Peter Parker – chàng siêu anh hùng phải sống trong một thế giới không còn ai nhớ đến mình.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý không chỉ là những bom tấn mới, mà còn là cách Tom Holland nhìn nhận sự nghiệp của chính mình.

Sau thành công của The Odyssey, Tom Holland tiếp tục quảng bá bom tấn "Spider-Man: Brand New Day", ra mắt cuối tháng 7. (Ảnh: Instagram)

Không né tránh những thất bại, không cố tô hồng mọi dự án từng tham gia, nam diễn viên lựa chọn sự chân thành. Anh sẵn sàng thừa nhận rằng có những bộ phim chưa đạt kỳ vọng, nhưng cũng không giấu niềm tự hào khi được góp mặt trong những tác phẩm mà anh tin tưởng tuyệt đối.

Có lẽ chính sự thẳng thắn ấy đã giúp Tom Holland trở thành một trong những ngôi sao trẻ được yêu mến nhất Hollywood. Bởi với khán giả, đôi khi điều tạo nên sức hút không chỉ là những vai diễn trên màn ảnh, mà còn là sự chân thật của người nghệ sĩ phía sau ánh đèn sân khấu.