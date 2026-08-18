Quỳnh Lương bị chỉ trích vì văng tục trên livestream

Tối 17/8, video ghi lại cảnh Quỳnh Lương ném đồ và văng tục khi livestream bán bánh trung thu được lan truyền mạng xã hội. Sau đó, diễn viên giải thích cô xảy ra bất đồng với một thành viên trong nhóm bán hàng. Khi nhắn tin trao đổi công việc, Quỳnh Lương nhận được câu trả lời: "Chị thích làm gì thì làm", khiến cô bức xúc.

Quỳnh Lương cho biết thêm cô dễ nóng giận, khó kiểm soát cảm xúc từ khi sinh con gái. Mỗi lần như vậy, cô thường đập đồ hoặc tự làm tổn thương bản thân.

Nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng trước hành động của Quỳnh Lương, cho rằng cô không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến phiên livestream có nhiều người xem. Họ phê phán diễn viên có thái độ không phù hợp với hình ảnh một nghệ sĩ và thiếu tôn trọng khán giả.

"Nghệ sĩ mà không tôn trọng người xem", "Phải công tư phân minh chứ, cứ con quấy khóc là đổ lên đầu người xem ư?", "Nếu tâm lý bất ổn thì nên tập trung chăm con, khi nào ổn định tinh thần hãy làm việc"... một số khán giả bình luận trên trang cá nhân của diễn viên.

Diễn viên Quỳnh Lương. Ảnh: FBNV

Trước ý kiến trái chiều về thái độ của mình, Quỳnh Lương cho biết sẽ nhìn nhận lại bản thân. "Tôi biết mình chưa đủ khéo léo để có hành xử tốt nên cố gắng hoàn thiện. Tôi cũng biết nhiều người hiểu và thương mình dù bản thân chẳng xinh đẹp hoàn hảo gì cả. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng, không để những người thương mình phải buồn", cô nói.

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Cô hoạt động ở vai trò mẫu ảnh trước khi lấn sân sang diễn xuất, ban đầu đóng các MV nhưTự tâm, Màu nước mắt, Nếu ngày ấy. Năm 2022 đến nay, cô ghi dấu ấn qua các phimGara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Mặt trời mùa đông. Về đời tư, cô trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có con trai riêng trước khi đến với Tiến Phát.

Tết năm ngoái, Quỳnh Lương thông báo có thai cùng bạn trai Tiến Phát, kém cô hai tuổi, làm kinh doanh. Cả hai quen nhau giữa năm 2023 sau khi cùng tham gia chương trình hẹn hò Người ấy là ai. Cặp uyên ương tổ chức đám cưới hôm 21/3 tại nhà gái ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Sau khi có con, Quỳnh Lương chủ yếu ở quê chồng, duy trì thu nhập bằng công việc bán hàng online.