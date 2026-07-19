Ca sĩ Hà Phương hé lộ khoảnh khắc được chồng tỷ phú chiều hết mực khi cô mê Messi

Cuộc sống như phim của Hà Phương: Muốn xem Messi thi đấu, chồng tỷ phú lập tức sắp vé

Chỉ vì vợ muốn có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Anh tại Atlanta (Mỹ), tỷ phú Mỹ gốc Việt Chính Chu đã lập tức sắp xếp vé để chiều theo sở thích của ca sĩ Hà Phương, khiến hàng triệu người hâm mộ thích thú.

Trong chia sẻ gần đây, Hà Phương tiết lộ chuyến đi xem World Cup diễn ra hoàn toàn bất ngờ, khiến cô không kịp chuẩn bị trang phục cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích. "Ngẫu hứng Hà Phương cùng cô bạn đi xem World Cup giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Anh được tổ chức ở Atlanta. Thế là anh Chính lấy vé gấp và đi thôi nên không có chuẩn bị áo ủng hộ đội tuyển Argentina", nữ ca sĩ viết.

Ca sĩ Hà Phương tại sân vận động. Ảnh: FBNV ngày 17/7

Không chỉ nói về chuyến đi, Hà Phương còn bày tỏ niềm yêu mến dành cho siêu sao Lionel Messi và tinh thần thi đấu của đội tuyển Argentina. "Mình thích đội Argentina và anh chàng Messi. Messi thật sự tuyệt vời; anh ấy biết rằng mình đã bị các cầu thủ đội bạn kèm chặt nên khó có thể sút bóng vào. Thế là 2 đường chuyền đã được anh ấy kiến tạo để giúp đồng đội sút bóng ở phút 85 và 90+2. Rất thông minh!", cô chia sẻ.

Tới phút 80, bạn của Hà Phương nghĩ chắc chắn thua rồi. "Hà Phương nói Argentina đến cuối mới biết chính thức vì họ thường lội ngược dòng", nữ ca sĩ kể lại khoảnh khắc trên khán đài. Liền sau đó, chỉ còn vài phút, Argentina Enzo và Lautaro đá vào 2 trái liên tiếp trong 7 phút, cũng giống như lần thi đấu với Ai Cập: 12 phút sút vào 3 trái. Chiến thắng ngoạn mục và điều đặc biệt là Argentina đá với tinh thần đồng đội, các cầu thủ rất kính nể Messi. "Đúng anh ấy chính là linh hồn của đội", Hà Phương khẳng định.

Những chia sẻ đời thường của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, bởi hiếm khi Hà Phương hé lộ những khoảnh khắc riêng tư của mình.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đã chia sẻ nhiều hình ảnh về chuyến đi xem bóng đá của Hà Phương.

Ca sĩ Hà Phương và tỷ phú Chính Chu gặp nhau thế nào?

Ca sĩ Hà Phương sinh năm 1972 và là em gái ruột ca sĩ Cẩm Ly, chị ruột ca sĩ Minh Tuyết. Với công chúng trong nước, cô từng được biết đến là giọng ca chuyên trị dòng nhạc dân ca trữ tình.

Năm 2000, Hà Phương quen biết tỷ phú người Mỹ gốc Việt Chính Chu. Theo đó, trong một lần đi lưu diễn, chị tặng vé cho diễn viên Trần Bảo Sơn, bảo anh dẫn bạn đi nghe nhạc. Ban đầu Trần Bảo Sơn dẫn bạn - tỷ phú Chính Chu để giới thiệu với ca sĩ Minh Tuyết nhưng Chính Chu lại rung động trước Hà Phương. Cả hai nên duyên và kết hôn sau 2 năm yêu. Trong một chương trình, Chính Chu nói ông "không cưới vì Hà Phương là ca sĩ, chân dài mà vì cô ấy có tâm hồn đẹp".

Ca sĩ Hà Phương tại sân vận động. Ảnh: FBNV ngày 17/7

Vợ chồng Hà Phương hiện sống trong villa rộng 80ha, ngoài biệt thự chính còn 5-6 gian nhà khác, mỗi lần tham quan mất 1 tiếng di chuyển bằng ô tô. Từ khi làm vợ Chính Chu, nữ ca sĩ được theo chồng dự những buổi tiệc xa hoa, gặp gỡ nhiều doanh nhân, nghệ sĩ hạng A của Hollywood.

Năm 2023, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ ca sĩ Hà Phương và ông xã gặp trục trặc hôn nhân. Trước tin đồn thất thiệt, ca sĩ Hà Phương cũng đã lên tiếng phủ nhận đồng thời khẳng định cô và ông xã vẫn hạnh phúc.

Chưa dừng lại đó, nữ ca sĩ “Hoa cau vườn trầu" còn cho biết rằng ở cô và ông xã luôn có sự tin tưởng lẫn nhau. "Tôi không biết làm sao cho vừa lòng mọi người. Tôi muốn nhắn nhủ với người hâm mộ, đặc biệt là khán giả lớn tuổi. Có những người gọi cho người thân tôi hỏi thăm chuyện gia đình.

Tôi khẳng định vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc. Đến hôm nay vẫn có người nói tôi và chồng ly dị, điều đó rất kỳ cục. Cũng giống như tin đồn lúc trước họ nói tôi nói dóc không đưa tiền để đưa thi hài diễn viên Anh Vũ về nước. Sau đó, tôi đưa bằng chứng tấm check và lời cảm ơn tới nhà quàn. Vì thế tôi rất mong khán giả đừng tin những lời bịa đặt nữa” - Hà Phương chia sẻ.