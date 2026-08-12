Nữ diễn viên vô danh 'đổi đời' nhờ phim điện ảnh doanh thu 8.000 tỷ đồng

“Thư tình gửi ngoại” là bộ phim đang gây sốt phòng vé Trung Quốc với doanh thu lên tới 2 tỷ NDT, tương đương 8.100 tỷ đồng Việt Nam. Tại phòng vé Việt, phim đạt doanh thu gần 24 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu (theo Box Office Vietnam). Bộ phim được sản xuất với kinh phí thấp, không kỹ xảo cầu kỳ và hầu hết đều là diễn viên tay ngang.

Thành công không chỉ giúp bộ phim trở thành hiện tượng điện ảnh năm 2026 mà còn đưa Lý Tư Đồng - nữ chính - từ một sinh viên bình thường trở thành gương mặt triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ.

Lý Tư Đồng sinh năm 2004, theo học ngành Kỹ thuật Tài chính tại Đại học Tài chính Kinh tế Quảng Đông. Trước khi góp mặt trong “Thư tình gửi ngoại”, cô hoàn toàn không có nền tảng nghệ thuật hay được đào tạo diễn xuất bài bản.

Con đường vào nghệ thuật của Lý Tư Đồng đến một cách bất ngờ. Hai năm trước, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lam Hồng Xuân khi đăng một video cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Bị thu hút bởi nét mộc mạc, trong trẻo của cô gái trẻ, đạo diễn đã mời cô đến thử vai.

Để chuẩn bị cho vai Tạ Nam Chi trong “Thư tình gửi ngoại”, Lý Tư Đồng dành nhiều thời gian nghiên cứu bối cảnh lịch sử và nhân vật. Dù chỉ mới 22 tuổi, Lý Tư Đồng vẫn thể hiện một cách thuyết phục vai Tạ Nam Chi qua nhiều giai đoạn của cuộc đời. Không ít người xem cho rằng nét diễn tự nhiên, chân thật là yếu tố giúp bộ phim tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Sức hút của cô không đến từ hình tượng quyến rũ. Cô ghi dấu ấn nhờ ngoại hình trong trẻo với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, sống mũi thanh thoát và nụ cười nhẹ nhàng.

Vẻ ngoài của cô gợi cảm giác gần gũi, tự nhiên như hình mẫu “tình đầu” thường xuất hiện trong các bộ phim thanh xuân.

Ngoài đời, Lý Tư Đồng cũng theo đuổi phong cách tối giản, nhẹ nhàng. Cô ưu tiên các thiết kế có phom dáng gọn gàng, tôn vóc dáng mảnh mai và bờ vai thanh thoát.

Truyền thông Trung Quốc khẳng định với vai diễn này, Lý Tư Đồng cùng đoàn phim làm nên kỳ tích. Cô cũng trở thành là nữ diễn viên thế hệ 2000 đầu tiên có phim điện ảnh đóng chính đạt doanh thu hơn 1 tỷ NDT.