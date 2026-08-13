Mỹ nhân bị tẩy chay vì 'bạch nguyệt quang biến thành tiểu tam' giờ ra sao?

Đổng Khiết là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000. Được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện và dìu dắt, cô nhanh chóng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim nổi tiếng, nhưng rồi đánh mất hào quang sự nghiệp khi vướng vào ồn ào đời tư.

Từ “bạch nguyệt quang” thành “tiểu tam”

Sinh năm 1980, Đổng Khiết bước chân vào showbiz với vai chính trong bộ phim Ngày tháng hạnh phúc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Nhờ gương mặt xinh đẹp cùng diễn xuất nổi trội, cô nhanh chóng nổi tiếng.

Khác với những mỹ nhân thời điểm đó, Đổng Khiết gây ấn tượng bằng đường nét mềm mại, đôi mắt trong veo, sống mũi cao và nụ cười nhẹ nhàng. Theo truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên có tỷ lệ gương mặt cân đối cùng góc nghiêng đẹp, giúp cô luôn nổi bật trước ống kính.

Vẻ đẹp của Đổng Khiết được nhiều khán giả ví như “làn gió mùa thu” bởi sự dịu dàng, thanh khiết nhưng vẫn toát lên nét kiên cường.

Vẻ đẹp trong trẻo của Đổng Khiết từng khiến nhiều người si mê.

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Đổng Khiết kết hôn với diễn viên Phan Việt Minh vào năm 2008. Họ từng được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, đến năm 2012, hai người ly hôn trong ồn ào.

Sự nghiệp của Đổng Khiết lao dốc bởi scandal ngoại tình gây chấn động. Vụ việc bắt đầu khi chồng cũ tố cáo Đổng Khiết ngoại tình với tài tử Vương Đại Trị. Hình ảnh hai người ôm ấp nhau trong khách sạn bị phát tán trên mạng, khiến Đổng Khiết bị gán mác “tiểu tam” phá vỡ gia đình Vương Đại Trị.

Đổng Khiết và chồng cũ Phan Việt Minh.

Vụ việc kéo theo những lời đấu tố qua lại giữa cô và Phan Việt Minh trên truyền thông, khiến cả hai trở thành những gương mặt bị ghét bỏ trong làng giải trí. Từ vị trí “bạch nguyệt quang” - ánh trăng sáng trong lòng khán giả, Đổng Khiết bị gắn mác “trà xanh”, “kẻ phá hoại gia đình”, “người đàn bà bị ghét nhất Cbiz”...

Sau scandal, Đổng Khiết đối mặt với làn sóng tẩy chay từ khán giả. Nhiều nhà sản xuất ngừng hợp tác với cô vì lo ngại sự phản đối của công chúng. Hình ảnh “ngọc nữ” ngày nào đã bị hủy hoại, sự nghiệp của Đổng Khiết tụt dốc không phanh.

Theo Sohu, sau 10 năm mâu thuẫn, Đổng Khiết và Phan Việt Minh hòa giải năm 2023 để cùng nhau nuôi dạy con trai.

U50 sống kín tiếng, gây dựng lại sự nghiệp

Sau scandal, Đổng Khiết có một khoảng thời gian dài rút lui khỏi làng giải trí. Những năm gần đây, Đổng Khiết cố gắng quay trở lại làng giải trí với các dự án phim truyền hình, chương trình thực tế và hoạt động livestream (phát sóng trực tuyến).

Ở tuổi 46, nữ diễn viên vẫn giữ vẻ đẹp tự nhiên cùng phong thái điềm tĩnh cuốn hút. Nữ diễn viên được các nhãn hiệu đình đám tin tưởng để “chọn mặt gửi vàng”. Cô cũng may mắn khi thành công ở lĩnh vực bán hàng trực tuyến, có thời điểm kiếm được hàng tỷ đồng sau mỗi phiên live.

Nhan sắc trẻ đẹp của Đổng Khiết ở tuổi U50.

Mặc dù vậy, scandal cũ vẫn luôn là cái gai trong mắt công chúng. Người đẹp không ngừng cố gắng nhưng vẫn bị nhiều khán giả “quay lưng”.

Trong một cuộc phỏng vấn, Đổng Khiết từng tiết lộ sau khi ly hôn, cô mất phương hướng, sự nghiệp bị đình trệ khiến nhiều lúc suy sụp.

Cô cũng thừa nhận khi đó bản thân “quá bướng bỉnh, thiếu chín chắn”, chưa sẵn sàng để trở thành người lớn và quản lý tốt cuộc hôn nhân của mình. Nếu có thể làm lại từ đầu, cô nói sẽ chọn một con đường khác. Hiện tại, Đổng Khiết đã buông bỏ nỗi day dứt và không còn vướng mắc về quá khứ.