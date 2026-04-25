Vợ Tống Ninh Phong lộ quá khứ làm "người thứ 3"

Cuối tháng 3 vừa qua, dư luận Trung Quốc được phen dậy sóng khi nam diễn viên Tống Ninh Phong bị phanh phui chuyện có nhân tình bên ngoài. Sự việc càng trở nên rắc rối khi người phụ nữ tên Q. trực tiếp đứng ra đối đầu với vợ anh là Trương Uyển Đình. Để đáp trả lời đe dọa tung ảnh nhạy cảm lên mạng, cô Q. đã lập nhóm trò chuyện, công khai các đoạn ghi âm chứng minh thói trăng hoa của nam tài tử. Bê bối này buộc ngôi sao của bộ phim "Mùa Hè Dài" phải cúi đầu nhận lỗi, đồng thời tuyên bố ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian.

Tưởng chừng sóng gió đã tạm lắng, tối ngày 22/4, cô Q. tiếp tục tung ra đòn chí mạng trên mạng xã hội Weibo. Bức ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa cô cùng Trương Uyển Đình đã phơi bày một bí mật động trời. Trong nỗ lực bảo vệ hạnh phúc gia đình, Trương Uyển Đình đã dùng chính câu chuyện buồn của đời mình để khuyên nhủ tình địch. Cô thú nhận vào năm 20 tuổi từng đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ, sau đó mang thai nhưng buộc phải phá bỏ do mối quan hệ trái luân thường đạo lý này không được chấp nhận. Bằng sự chân thành đan xen nỗi đau trong quá khứ, nữ quản lý cầu xin cô Q. buông tha Tống Ninh Phong để tránh đi vào vết xe đổ.

Thế nhưng, lời van xin thảm thiết ấy lại trở thành con dao hai lưỡi. Cư dân mạng nhanh chóng xâu chuỗi dữ kiện, nhận ra nhân vật nam chính trong lời kể của Trương Uyển Đình không ai khác chính là nam diễn viên Cao Vân Tường.

Cánh săn ảnh từng tóm gọn cặp tài tử - quản lý này đi vào khách sạn với nhau. Sina.

Quả báo muộn sau scandal ầm ĩ nhiều năm trước

Lật lại hồ sơ tình ái năm 2012, Trương Uyển Đình khi đó đang đảm nhận vai trò quản lý cho Cao Vân Tường. Cô từng gây sốc khi viết thư tình gửi cho nam diễn viên rồi công khai trên mạng xã hội. Không lâu sau, giới truyền thông bắt gặp cảnh hai người lén lút cùng ra vào khách sạn cùng nhiều cử chỉ thân mật vượt mức đồng nghiệp. Thời điểm xảy ra lùm xùm, Cao Vân Tường đang có tổ ấm hạnh phúc bên nữ diễn viên Đổng Tuyền.

Để dập tắt dư luận, một cuộc họp báo đã được tổ chức. Tại đây, nam diễn viên kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định mối quan hệ với cấp dưới hoàn toàn trong sáng. Về phần Đổng Tuyền, cô xuất hiện với vẻ mặt cam chịu cùng câu nói bất lực ám chỉ việc bản thân chỉ đành chấp nhận sự thật. Đến năm 2013, dưới sức ép đòi ly hôn của vợ, Cao Vân Tường buộc phải sa thải Trương Uyển Đình.

Trương Uyển Đình kể chuyện cô từng làm "tiểu tam" với nhân tình của chồng để xin đối phương buông tha cho gia đình mình. Sina.

Dù vậy, nữ quản lý vẫn giữ thái độ bênh vực tình cũ. Năm 2018, lúc Cao Vân Tường vướng vòng lao lý tại Australia vì cáo buộc cưỡng dâm tập thể, cô vẫn đăng đàn khen ngợi anh là người lương thiện. Cuộc hôn nhân của Cao Vân Tường cuối cùng cũng tan vỡ vào tháng 3/2019 sau lá đơn ly hôn của Đổng Tuyền.

Nhìn lại toàn bộ sự việc, đông đảo khán giả Trung Quốc mỉa mai Trương Uyển Đình đang phải trả giá cho những bồng bột tuổi trẻ. Từng phá hoại hạnh phúc người khác, giờ đây cô lại rơi vào cảnh bị chồng cắm sừng, phải cắn răng hạ mình van xin tình địch buông tha cho tổ ấm của mình.

Tống Ninh Phong sinh năm 1981, ghi dấu ấn nhờ diễn xuất nội tâm xuất sắc trong "Mùa Hè Dài". Mối lương duyên của anh cùng Trương Uyển Đình bắt đầu từ một bữa tiệc năm 2021. Đôi uyên ương tiến tới hôn nhân chớp nhoáng sau một tháng tìm hiểu lúc nhà gái phát hiện mang thai. Hồi tháng 6/2024, gia đình họ vừa chào đón đứa con thứ hai ra đời trước khi loạt sóng gió tình ái ập đến.