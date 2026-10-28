Tình cũ Lưu Khải Uy đang yêu đại gia 70 tuổi góa vợ

Hôm 25/10, Liêu Bích Nhi tham dự sự kiện đi bộ từ thiện với tư cách là đại sứ của Quỹ Ung thư Vú Hong Kong. Khi được hỏi về mối quan hệ với ông trùm kinh doanh 70 tuổi Lữ Lễ Chương, diễn viên nói: "Tôi rất hạnh phúc! Thực ra, điều quan trọng nhất đối với mỗi chàng trai và cô gái là được hạnh phúc".

Xung quanh tin đồn sắp cưới, Liêu Bích Nhi cho hay không có kế hoạch kết hôn vào thời điểm này. "Người lớn trong gia đình không gây áp lực tôi phải kết hôn, tôi cũng không đặt ra thời hạn cho bản thân, chỉ muốn để mọi việc tự nhiên".

Chủ đề về sự chênh lệch tuổi tác giữa họ cũng được phóng viên đưa ra, và câu trả lời của Bích Nhi là: "Tôi không nghĩ tuổi tác là trở ngại. Điều quan trọng nhất là chúng tôi hòa thuận và hạnh phúc bên nhau".

Liêu Bích Nhi trả lời phỏng vấn. Ảnh: HK01

Trước đó, hai người được nhìn thấy cùng vào một câu lạc bộ tư nhân ở Cửu Long Đường, đi cafe hay gặp gỡ bạn bè... Một số nguồn tin thân thiết diễn viên cho hay họ quen biết qua các hoạt động kinh doanh và sự kiện từ thiện, trò chuyện tâm đầu ý hợp, cuối cùng đến với nhau.

Lữ Lễ Chương là nhân vật có vị thế trong giới chính trị, kinh doanh và từ thiện ở Hong Kong. Ông xuất thân từ một gia tộc có truyền thống làm từ thiện lâu đời, là kiến trúc sư tư vấn hành nghề, đồng thời giữ chức giám đốc tại nhiều công ty niêm yết. Ông từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Đông Hoa Tam Viện (Tung Wah Group of Hospitals) nhiệm kỳ 1996-1997 và được bổ nhiệm làm Thái Bình Thân Sĩ (Justice of the Peace).

Theo QQ, người đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Đông Hoa Tam Viện hầu hết xuất thân từ các gia tộc giàu có lâu đời tại Hong Kong. Gia tộc họ Lữ cũng là một trong những gia đình có truyền thống làm từ thiện, thậm chí trường mẫu giáo Lữ Phùng Phượng trực thuộc Đông Hoa Tam Viện còn được đặt theo tên mẹ của ông. Theo ước tính giới kinh doanh, khối tài sản của Lữ Lễ Chương lên tới hàng chục tỷ HKD.

Ông Lữ Lễ Chương và vợ quá cố. Ảnh: Weibo

Người vợ quá cố của ông Lữ, Cố Lạc Nghi, cũng từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1988. Sau kết hôn, bà rút lui khỏi làng giải trí, sống kín đáo và qua đời vì bệnh tật năm 2015. Từ khi vợ mất, Lễ Chương thành lập riêng một quỹ hỗ trợ chi phí điều trị ung thư để tưởng nhớ bà, đồng thời kiên trì hoạt động từ thiện suốt nhiều năm.

Liêu Bích Nhi hẹn hò ông Lữ Lễ Chương. Ảnh: Eastweek

Liêu Bích Nhi (tên tiếng Anh Bernice Liu), là diễn viên, ca sĩ và người mẫu Hong Kong, sinh ra và lớn lên ở Canada. Cô từng giành danh hiệu Hoa hậu Hoa kiều Vancouver năm 2000, Hoa hậu người Hoa quốc tế năm 2001. Cô từng yêu diễn viên Lưu Khải Uy nhiều năm, sau đó thay người yêu "như thay áo", đa phần là giàu có.

Liêu Bích Nhi được khán giả Hong Kong biết đến với vai chính trong Công chúa Thâm Điền, Gia đình vui vẻ, Hành động đột phá, Vũ điệu cuộc đời, Cái giá của danh vọng, Mất tích bí ẩn của TVB. Sau khi nghỉ diễn xuất, cô dấn thân vào ngành F&B, là bà chủ nhiều thương hiệu. Đồng thời, cô cũng đi học và trở thành một chuyên gia thẩm định rượu vang được công nhận. Nhờ sức ảnh hưởng trong ngành ẩm thực, Liêu Bích Nhi trở thành Đại sứ Tổng cục Du lịch Hong Kong, thường xuyên du lịch khắp nơi. Người đẹp còn là một blogger sản xuất các video đánh giá đồ ăn, hướng dẫn nấu nướng.

Những năm gần đây, Liêu Bích Nhi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh, theo học quản trị kinh doanh và bắt đầu với một cửa hàng rượu vang trước khi dần xây dựng thương hiệu cà phê của riêng mình. Cô vừa lọt vào top 10 trong một cuộc thi dành cho nữ doanh nhân ở Trung Quốc Đại lục và sẽ đại diện Hong Kong tham gia một cuộc thi ở Australi vào tháng Tư năm sau. Cô cho biết đang dự định tổ chức một triển lãm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm vào tháng 11.