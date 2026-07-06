Vì sao Lưu Diệc Phi thờ ơ trước các giải thưởng điện ảnh lớn?

Sự nghiệp diễn xuất của dàn sao nữ sinh năm 1985 đang thu hút sự chú ý lớn, nhưng Lưu Diệc Phi lại là một ngoại lệ khi tên tuổi cô hoàn toàn biến mất ở các cuộc đua giành cúp. Con đường chinh phục các danh hiệu điện ảnh hay truyền hình trong nước của nữ diễn viên gặp khó khăn lớn nhất ở vấn đề quốc tịch. Việc mang quốc tịch Mỹ khiến cô không đáp ứng được quy định khắt khe của phần lớn các sân chơi nghệ thuật lớn tại Trung Quốc.

Trong số ít sự kiện cởi mở với yếu tố quốc tịch, giải Bạch Ngọc Lan từng được xem là cơ hội sáng giá nhất để người đẹp cạnh tranh ngôi vị Thị hậu. Ở những mùa giải trước, cái tên Lưu Diệc Phi luôn phủ sóng dày đặc trên các diễn đàn cũng như bảng xếp hạng tìm kiếm ngay khi cổng bình chọn vừa mở. Dù ban tổ chức không hề chủ động quảng bá, sức nóng của cô vẫn nghiễm nhiên biến thành công cụ thu hút sự chú ý cho toàn bộ sự kiện.

Lưu Diệc Phi không có cơ hội đoạn giải thưởng lớn tại Trung Quốc. Sina.

Tuy nhiên, mối quan hệ này hiện đã rạn nứt nghiêm trọng. Theo nguồn tin Sohu tiết lộ, vào năm ngoái, nữ diễn viên đã nhận ra bản thân chỉ là "quân cờ" tạo nhiệt nhằm thu hút khán giả trẻ chứ không hề có cơ hội đoạt giải. Quyết định không xuất hiện tại đêm trao giải phút chót của cô đã làm phật lòng ban tổ chức, khép lại những năm tháng đôi bên nương tựa danh tiếng lẫn nhau. Đó là lý do tại mùa giải 2026, Bạch Ngọc Lan xóa sạch mọi dấu vết của cô, thay thế bằng cách gắn với những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo khác như Dương Mịch hay Dương Tử để xoa dịu dư luận về chất lượng đề cử.

Việc vô duyên với các danh hiệu chính thống không hề làm suy giảm vị thế ngôi sao hàng đầu của Lưu Diệc Phi. Cô vẫn duy trì được thiện cảm to lớn trong lòng công chúng cùng uy tín vững chắc trong giới nghệ thuật. Thành công này bắt nguồn từ nền móng tên tuổi mà cô đã xây dựng lúc mới vào nghề, kết hợp cùng phong cách sống kín tiếng suốt nhiều năm qua.

Lúc vô số đồng nghiệp cùng thế hệ dốc sức săn lùng cúp vàng bằng cách thiết lập quan hệ, tranh giành tài nguyên hay tìm cách đáp ứng các điều kiện khắt khe, người đẹp lại chọn một tâm thế hoàn toàn ung dung. Cô chưa từng mảy may nghĩ tới việc đổi quốc tịch chỉ để chạy đua thành tích, cũng từ chối việc tham gia các buổi tiệc tùng ngoại giao nhằm tạo lợi thế cho bản thân. Những danh xưng hào nhoáng vốn là đích nhắm của nhiều người lại không phải là thứ cô khao khát có được bằng mọi giá.

Sự điềm tĩnh hiếm có ấy giúp Lưu Diệc Phi tách biệt hẳn khỏi những ồn ào tranh giành quyền lực. Đáng chú ý hơn, dẫu chủ động giảm bớt khối lượng dự án, kéo theo sự sụt giảm về thu nhập lẫn hoạt động thương mại, nữ diễn viên vẫn thể hiện sự rộng rãi với ê-kíp. Cô không những không cắt giảm ngân sách mà còn tăng lương cơ bản cho toàn bộ đội ngũ nhân viên của mình. Cách hành xử này càng củng cố thêm hình ảnh một nghệ sĩ trân trọng giá trị thực chất hơn những hào quang bề nổi.

Theo: Sohu