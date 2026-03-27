Tin showbiz 24h: Phương Mỹ Chi gây bất ngờ tại Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, Lệ Quyên khoe khéo vòng 1 gợi cảm

Phương Mỹ Chi gây bất ngờ tại Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng

Phương Mỹ Chi được cộng đồng mạng khen khi phát biểu tại lễ vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. (Ảnh: FBNV)

Tại buổi vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, giọng ca chuyên dòng nhạc quê hương – Phương Mỹ Chi đã phát biểu, từ nhỏ âm nhạc và dòng chảy quê hương đã nuôi dưỡng, trở thành nguồn cảm hứng để cô chinh phục quãng đường nghệ thuật trong suốt 13 năm qua.

Cô luôn ấp ủ ước mơ thông qua âm nhạc sẽ trở thành cầu nối để các bạn trẻ thêm yêu văn hóa dân tộc. Thông qua album “Vũ trụ cò bay”, cô nghĩ mình phần nào đã làm được điều đó, đã lan tỏa được tình yêu quê hương, tiếp thêm cảm hứng để các bạn trẻ theo đuổi đam mê, cũng như yêu hơn những giá trị cốt lõi, những nguồn cội văn hóa dân tộc Việt Nam.

NSND Xuân Bắc chụp ảnh cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi. (Ảnh: FBNV)

Phương Mỹ Chi cũng mong muốn, có một môi trường phát triển bền vững cho âm nhạc mang bản sắc Việt. Nên có sự đầu tư cho lưu trữ, nghiên cứu và dẫn dắt từ các nghệ nhân, chuyên gia để những người trẻ như cô có thể học đúng, hiểu sâu và tự tin sáng tạo hơn. Cô tin rằng nếu được nuôi dưỡng trên một nền tảng vững chắc, người trẻ sẽ mạnh dạn hơn trong việc đưa văn hóa nước nhà tỏa sáng năm châu.

Sau lời phát biểu của mình, cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và sự yêu mến từ khán giả.

Được biết đây là năm thứ hai Phương Mỹ Chi được vinh danh tại giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Lệ Quyên diện váy hai dây tạo dáng khoe khéo vòng một sexy

Lệ Quyên tạo dáng khoe khéo vòng một sexy. (Ảnh: FBNV)

Diện trong chiếc váy ren đen hai dây, ca sĩ Lệ Quyên tạo dáng khoe gần trọn vòng một sexy và tấm lưng trần nuột nà.

Cô được biết đến là một trong những giọng ca đắt show bền bỉ. Vừa qua trong show “Bản ghi nhớ” cô cũng được mời và hát song ca cũng ca sĩ Tuấn Hưng. Cô cũng được nam ca sĩ gọi là người tình duy nhất trên sân khấu, hát ăn ý và hợp với anh.

Ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục khẳng định vị thế "Nữ hoàng phòng trà" khi chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, biểu diễn tại các sự kiện lớn và ra mắt các đêm nhạc trữ tình.

Tuy nhiên, cô cũng là nữ ca sĩ vấp phải lùm xùm trong phát ngôn gây xôn xao cộng đồng mạng.

Theo đó, cách đây vài tháng, cô vướng vào tranh cãi khi bị cho là "văng tục" đáp trả fan trên trang cá nhân, nữ ca sĩ lên tiếng cho biết mình bị công kích vô cớ và sống theo nhu cầu, mục đích riêng.

Nam diễn viên Anh Tú Atus thần thái sang chảnh khi diện đồ hàng hiệu

Nam diễn viên Anh Tú Atus cho biết, cảm thấy áp lực khi tham gia các bộ phim điện ảnh. (Ảnh: FBNV)

Theo đó, trong bộ quần áo và túi Dior, nam diễn viên Anh Tú Atus nhận hàng nghìn lượt like, commnet bởi thần thái sang chảnh khi diện đồ hàng hiệu.

Đầu năm 2026, Anh Tú Atus nổi bật với vai nam chính trong phim Tết "Nhà ba tôi có một phòng" của Trường Giang. Anh cũng gây chú ý khi rút khỏi concert "Anh Trai Say Hi" vào tháng 3/2026 vì lịch trình riêng, khẳng định vị thế nam thần điện ảnh hơn là ca sĩ.

Anh chia sẻ cảm giác áp lực khi tham gia phim điện ảnh trăm tỷ của Trường Giang. Trước đó, nam diễn viên cũng góp mặt tại các dự án như "Siêu lừa gặp siêu lầy" hay "Gặp lại chị Bầu" đều thành công lớn.

Trong chuyện tình cảm, nam diễn viên có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, kín tiếng với Diệu Nhi, đôi khi lộ các khoảnh khắc "tình tứ" trong các chuyến du lịch.

Lương Thùy Linh quyến rũ khi đảm nhận vị trí Phó trưởng ban giám khảo cuộc thi Miss World Vietnam

Hoa hậu Lương Thùy Linh được biết đến bởi đôi chân dài 1m22. (Ảnh: FBNV)

Xuất hiện trong chiếc đầm được thiết kế riêng đầy sang trọng và quý phái, Hoa hậu Lương Thùy Linh rạng rỡ, sải bước trên sân khấu cuộc thi Miss World Vietnam. Cô cũng chia sẻ, cô đảm nhận vị trí Phó trưởng ban giám khảo cuộc thi Miss World Vietnam.

Hoa hậu Lương Thùy Linh (sinh năm 2000) đang tập trung học Tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế tại Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, đồng thời phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng và làm MC song ngữ. Cô gây chú ý khi xuất hiện rạng rỡ tại các sự kiện thể thao, tennis.

Cô thường xuyên diện đồ hiệu, nổi bật với đôi chân 1m22. Lương Thùy Linh hiện tại vẫn kín tiếng về chuyện tình cảm và tập trung xây dựng hình ảnh "hoa hậu tri thức", diễn giả.