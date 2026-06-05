Emma Watson gây tranh cãi với phát ngôn “Đau thấu xương” khi đến Hollywood tìm tình bạn

Gần đây, một chia sẻ của Emma Watson về trải nghiệm của cá nhân cô tại Hollywood bỗng “dậy sóng” trở lại trên MXH. Khi tham gia podcast On Purpose của Jay Shetty vào tháng 9 năm 2025, nữ diễn viên nói rằng Hollywood khiến cô tổn thương, tan vỡ, thậm chí “đau đến thấu xương”. Tất cả là vì Hollywood “lệch nhịp” so với kỳ vọng của Emma Watson sau khi cô bước ra ngoài thế giới của Harry Potter.

Emma Watson bắt đầu quay phim Harry Potter khi chỉ mới 10 tuổi. Cô tham gia 8 phần phim và tròn 20 tuổi khi Harry Potter kết thúc. Trong khoảng một thập kỷ, Emma làm việc cùng một phim trường, cùng một đoàn làm phim, cùng những diễn viên nhí lớn lên bên nhau. Do đó, đối với Emma Watson, môi trường công việc khi ấy như một gia đình.

Khi trưởng thành, Emma Watson bước đến những phim trường mới của những bộ phim tiếp theo. Từ kỳ vọng hình thành hồi Harry Potter, cô đến Hollywood với tâm thế rằng những người mà mình làm việc cùng sẽ là “gia đình”, là “bạn bè suốt đời”. Và cô “vỡ mộng”.

“Tôi đến nơi làm việc để tìm kiếm tình bạn và đó là một trải nghiệm rất đau đớn đối với tôi, ngoài Harry Potter và ở Hollywood, đau đến thấu xương, bởi vì hầu hết mọi người không đến những môi trường đó để tìm kiếm tình bạn.”

Emma Watson mô tả rằng những người khác đến những môi trường đó để tìm kiếm cơ hội, vì cát-xê, vì cơ hội vươn tới điều gì đó cao hơn. “Tôi lại không có suy nghĩ như vậy”, Emma nói. Sự từ chối tình bạn ở Hollywood đã khiến nữ diễn viên thấy mình “đã bị đánh bại thảm hại”.

Tuy nhiên, Emma Watson đã tự vực dậy tinh thần: “Theo một cách nào đó, tôi tự hào vì điều đó đã xảy ra, vì tôi đoán điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn thứ gì đó để tan vỡ”. Nữ diễn viên thừa nhận: “Có lẽ tôi không được sinh ra để làm việc trong những môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy”. Cô nói thêm rằng cô “thà chọn lấy nhân tính của mình”.

Beauty And The Beast

Little Women

Rời khỏi vai diễn Hermione Granger của Harry Potter, Emma Watson đã đến với Hollywood qua một số phim như: The Perks Of Being A Wallflower (2012), The Bling Ring (2013), Noah (2014), Beauty And The Beast (2017)…

Sau Little Women (2019), Emma Watson đã tạm ngừng diễn xuất. Cô quay lại làm sinh viên tại Oxford, dường như bắt đầu xây dựng một cuộc sống với "vòng tròn" những mối quan hệ nhỏ hơn, bình lặng hơn.

Tuy nhiên, những chia sẻ của Emma vấp phải phản ứng không mấy cảm thông của cộng đồng mạng. Một số bình luận của netizen:

“Đi đến nơi làm việc không kiếm tiền mà kiếm bạn? Đầu óc có ổn không vậy?”

“Người giàu từ bé để yên cho người khác đi kiếm tiền giùm.”

“Nói chuyện nghe "thánh mẫu" ghét thế nhờ.”

"Thì ra do đi đóng phim chỉ để kiếm bạn nên mới đóng chán như vậy."

“Cô ấy diễn chán quá. Hồi nhỏ cổ diễn xuất tốt hơn nhiều.”

“Đây là phát ngôn của người được khen là thông minh?”

“Thông minh là một chuyện, nhưng thiếu trải nghiệm sống lại là chuyện khác mà.”

“Cay nghiệt thì cay nghiệt nhưng điều J.K. Rowling nói về Emma Watson có phần đúng. Cô này lớn lên với quá nhiều đặc quyền, có sự che chở của tiền bạc và danh vọng, có quá ít kinh nghiệm sống thực tế nên ‘thiếu hiểu biết’.”

“Những gì Emma trải qua cũng đang xảy ra với rất nhiều người trong chúng ta mà, chỉ là không có máy quay phim thôi. Sự vỡ mộng với một môi trường nào đó khác với kỳ vọng đâu phải chuyện gì mới mẻ.”

“Emma Watson vẫn là chỉ còn kỳ vọng, còn chúng ta đã từ bỏ điều đó từ lâu rồi, và chúng ta gọi đó là thực tế.”

“Emma chỉ chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình thôi, đâu có áp quan điểm đó lên ai hay phán xét ai ở Hollywood đâu, sao chỉ trích người ta dữ vậy?”

“Toàn bộ cuộc phỏng vấn thú vị mà, không như một số người đang bẻ lái đâu. Sẽ tốt hơn nếu không tiếp tục khơi lại những bài viết cũ rích".