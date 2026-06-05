Hoa hậu Vi Minh tố cáo công ty cũ, quyết tìm lại danh dự

Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 phim "Lời hứa đầu tiên", bị dồn đến bước đường cùng, mọi cánh cửa đều đóng lại, Hoa hậu Vi Minh đã quyết định thực hiện một buổi livestream để tố cáo công ty cũ. Cô quyết định phản kháng đến cùng để lấy lại danh dự.

Hoa hậu Vi Minh livestream tìm lại danh dự. Ảnh VTV

Sau khi mọi chuyện vẫn lùm xùm không thể giải quyết, Hoa hậu Vi Minh về quê. Tuy nhiên, nhiều người dân bản đã kéo đến trang trại nhà cô làm ầm ĩ, livestream chỉ trích cô lừa gạt họ, gây ra sự ồn ào lớn.

Hoa hậu Vi Minh đã xin lỗi ông Tài về những việc làm thiếu suy nghĩ của mình. Cô khóc vì tình cảnh hiện tại của bản thân mà không biết phải làm gì hay giải quyết như thế nào. Ông Tài chấp nhận lời xin lỗi của con gái.

Hoa hậu Vi Minh trở về bản và xin lỗi ông Tài vì những chuyện đã xảy ra. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, mối quan hệ liên minh công việc giữa Hải Đăng và Quỳnh Mai có dấu hiệu đổ vỡ khi Hải Đăng chỉ trích Quỳnh Mai tham lam, thực hiện những cuộc mua bán đất lén lút sau lưng anh, rằng cô đang khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Quỳnh Mai tuyên bố nếu bị chìm cô ta sẽ kéo Hải Đăng chìm theo mình.

Hải Đăng và Quỳnh Mai có dấu hiệu bất đồng, quay sang đổ lỗi cho nhau. Ảnh VTV

Tập 16 phim "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng vào 20h ngày 5/6 trên VTV3.