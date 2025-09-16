Kiều Trinh: 'Thanh Tú bình yên sau 6 năm rời showbiz và sắp kết hôn'

Trong cuộc trò chuyện với Ngôi Sao bên lề buổi ra mắt phim Đồi hành xác ở TP HCM, hôm 10/9, diễn viên Kiều Trinh cập nhật tình hình của Thanh Tú - con gái đầu của chị.

"Từ năm 2019 sau khi ngừng đóng phim, rút khỏi làng giải trí, Thanh Tú tập trung vào việc học. Con đã tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm đúng chuyên môn, ngành nghề yêu thích là thiết kế đồ họa và chuẩn bị lập gia đình. Thanh Tú hiện có cuộc sống bình yên, đúng như những gì con mơ ước, lập kế hoạch. Ngoài công việc thiết kế đồ họa, Tú còn làm cho công ty bất động sản của gia đình bạn trai và mở hai quán cà phê. Chồng sắp cưới của Tú sống ở nước ngoài nên thời gian qua bay đi bay về để vừa quán xuyến công việc vừa ở bên một nửa", Kiều Trinh nói.

Theo diễn viên Mùa len trâu, là mẹ chị rất mừng khi con tìm được hạnh phúc, có cuộc sống ổn định, êm ấm, được làm những gì bản thân thích. Kiều Trinh thổ lộ chị luôn tôn trọng mọi quyết định, lựa chọn của con, kể cả việc Thanh Tú ngừng đóng phim, rời showbiz.

Diễn viên Kiều Trinh và con gái Thanh Tú.

"Những năm qua nhiều đạo diễn, nhà sản xuất vẫn gọi điện cho tôi hỏi thăm và ngỏ ý muốn mời Tú trở lại phim trường. Tôi nghĩ khả năng, thực lực của con gái như thế nào mọi người cũng biết rồi nên nếu sau này Tú muốn trở lại làm nghề chắc vẫn được chào đón. Có điều việc đó cũng cần cái duyên và hiện Tú chưa có kế hoạch tái xuất màn ảnh", Kiều Trinh cho hay.

Trước đây, khi nói về việc tham gia nghệ thuật, Thanh Tú từng chia sẻ: "Thật ra từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ có ý định trở thành nghệ sĩ, nối nghiệp mẹ. Mọi thứ đến với tôi như một cái duyên. Một lần theo mẹ lên trường quay chơi tôi đã được đạo diễn Lê Văn Kiệt ngỏ lời mời đóng phim Dịu dàng. Sau lần đó, tôi có cơ hội thử sức với nhiều vai diễn khác".

Theo Kiều Trinh, ban đầu Thanh Tú tham gia đóng phim với mục đích kiếm tiền đỡ đần mẹ. Sau này, cô thực sự yêu thích diễn xuất nhưng vẫn không có ý định phấn đấu trở thành ngôi sao của làng giải trí. Năm 2019 khi nhận thấy bản thân cần tập trung vào việc học, con gái Kiều Trinh đã từ chối nhiều kịch bản, rời showbiz để học tập, phát triển sự nghiệp đúng chuyên môn được đào tạo.

Thanh Tú khi đóng phim 'Người bất tử' của Victor Vũ, năm 2018.

Ngoài Thanh Tú, Kiều Trinh còn hai người con khác. Trong đó, con trai 15 tuổi tên Kỳ Phong cũng thừa hưởng năng khiếu, đam mê diễn xuất từ mẹ. Kỳ Phong đã tham gia hơn 10 phim, gây chú ý khi hóa thân cậu bé tay không bắt rắn trong tác phẩm điện ảnh Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, phát hành năm 2023.

"Tôi vui khi các con yêu thích nghệ thuật và có cơ hội làm diễn viên, hiểu nghề nghiệp mẹ đã theo đuổi hơn 20 năm qua. Giờ đây, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là cả ba con đều ngoan ngoãn, tự lập, yêu thương mẹ và muốn trở thành những người có ích cho xã hội", Kiều Trinh bộc bạch.

Thanh Tú sinh năm 1997. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 16 tuổi, từng tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình như Dịu dàng, Người bất tử, Đảo khát, Thất sơn tâm linh, MV Duyên mình lỡ của Hương Tràm... Năm 2017 Thanh Tú dự thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam, giành giải Người đẹp Ảnh và vào top 10 thí sinh được bình chọn qua mạng ở cuộc thi The Face Vietnam.

Vẻ đẹp ngoài đời của Thanh Tú.