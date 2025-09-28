Nam thần đình đám của màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng hiện thế nào?

Hạnh phúc không trọn vẹn

Sau hơn chục năm tham gia nghệ thuật, Thanh Sơn "bỏ túi" nhiều dự án để đời, được giới chuyên môn công nhận qua nhiều cúp vàng danh giá. Thanh Sơn khởi đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên kịch nói, truyền hình. Sao nam sinh năm 1991 gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, diễn xuất ấn tượng "như lên đồng".

Nam diễn viên Thanh Sơn.

Giữa lúc sự nghiệp đang lên, năm 25 tuổi, Thanh Sơn về chung nhà với bạn gái sau 3 năm hẹn hò. Cả hai là bạn cùng lớp ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Thanh Sơn yêu và cưới không ồn ào, chính vì thế, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi biết anh đã có vợ. "Trái ngọt" trong hôn nhân của Thanh Sơn và vợ cũ là 1 bé gái xinh xắn. Sau khi có con, Thanh Sơn dành trọn vẹn những ngày nghỉ để ở bên gia đình nhỏ.

Đầu năm 2019, nam diễn viên lên tiếng công khai việc đã ly hôn vợ cũ, trở thành người độc thân. "Chúng tôi đồng thuận ly hôn, hiện vẫn giữ mối quan hệ tốt. Dù mỗi người đều có cuộc sống riêng nhưng vẫn cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con gái trưởng thành", nam diễn viên cho biết.

Thanh Sơn từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên vợ và con gái đầu lòng.

Nam diễn viên từng chia sẻ thấy có lỗi vì quá bận rộn với công việc nên đã không thể dành nhiều thời gian cho con gái. Sau khi ly hôn, Thanh Sơn từng vướng thông tin hẹn hò với bạn diễn nhưng chưa từng lên tiếng thừa nhận.

Là nam diễn viên nổi đình đám trên màn ảnh nhỏ Việt thông qua những tựa phim ăn khách như Đừng Bắt Em Phải Quên, 11 Tháng 5 Ngày, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình,... Thế nhưng trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, sự nghiệp của Thanh Sơn lại cứ dậm chân tại chỗ, không có cơ hội tỏa sáng ở lĩnh vực sở trường càng không thể tỏa sáng ở vùng đất mới. Điều này khiến nhiều khán giả đặt ra những câu hỏi rằng điều gì đang xảy ra với Thanh Sơn?

Nam diễn viên có duyên với nhiều người đẹp

Sau đổ vỡ tình cảm, Thanh Sơn dốc hết sức cho sự nghiệp, tích cực đóng phim, được khán giả công nhận về thực lực. Nam diễn viên chưa công khai người yêu mới, dù được "đẩy thuyền" tích cực với rất nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp.

Thanh Sơn và Quỳnh Kool trong phim "Đừng bắt em phải quên". Ảnh: VFC.

Cụ thể như năm 2020, thời điểm đóng vai chính - thầy giáo Duy trong "Đừng bắt em phải quên", Thanh Sơn bị ghép cặp với bạn diễn Quỳnh Kool.

Nam diễn viên cũng được khán giả tích cực ghép đôi cùng bạn diễn xinh đẹp Khả Ngân. Cặp đôi từng tham gia chung trong phim truyền hình "11 tháng 5 ngày" và "Gia đình mình vui bất thình lình". Ở cả 2 tác phẩm, Thanh Sơn và Khả Ngân đều đóng vai tình cảm. Nhờ vai diễn này, anh chiến thắng hạng mục Nam chính xuất sắc tại giải Cánh Diều năm 2022.

Thanh Sơn và Khả Ngân trong phim "11 tháng 5 ngày". Ảnh: VFC.

Sau 3 năm được ghép cặp, hai ngôi sao vướng thông tin rạn nứt tình cảm khi bỏ follow đối phương trên mạng xã hội. Những năm vừa qua, Thanh Sơn tập trung cho sự nghiệp ở mảng diễn xuất. Anh là sao nam chiến thắng ở cả 3 giải thưởng danh giá, gồm Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng và giải VTV Awards.

Sau thành công của vai Đăng, Thanh Sơn vào vai Danh trong phim "Gia đình mình vui bất thình lình". Đó là cậu em trai út sống tình cảm, lãng mạn và chu đáo nhất trong ba anh em nhưng cũng là người cố chấp, luôn đặt cái tôi cá nhân lên cao. Danh trải qua cuộc hôn nhân mới cưới với Trâm Anh (Khả Ngân).

Thanh Sơn - Việt hoa trong "Mình yêu nhau bình yên thôi".

Tiếp đó, Thanh Sơn đóng cặp cùng Việt Hoa trong phim "Mình yêu nhau bình yên thôi". Trong phim, anh vào vai Đức Anh, kết hôn cùng Hân, trải qua cuộc hôn nhân sóng gió nhưng cuối cùng sau một thời gian ly hôn lại quay trở lại bên nhau.

Không có vai diễn mới trong các dự án của VFC nhưng không có nghĩa là Thanh Sơn vắng bóng hoàn toàn. Thực tế thì hồi đầu năm nay, anh vẫn có màn tái xuất trong bộ phim điện ảnh Yêu Nhầm Bạn Thân. Dù không phải là phim điện ảnh đầu tay nhưng đây lại là lần đầu tiên, Thanh Sơn góp mặt trong một dự án phim thương mại, giải trí phía Nam. Lần đầu Nam tiến, Thanh Sơn đóng chuyện tình tay ba cùng Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng trong "Yêu nhầm bạn thân". Anh khẳng định không có chuyện "phim giả tình thật" với bạn diễn Kaity Nguyễn. Và thêm một dự án mới nữa là Tử Chiến Trên Không.

Hình ảnh ở dự án "Yêu Nhầm Bạn Thân".

Tham vọng Nam tiến, đóng phim điện ảnh là thế nhưng đáng tiếc khi ngay bộ phim đầu tiên, Thanh Sơn đã không gặt hái được thành công. Yêu Nhầm Bạn Thân là phim Việt thất bại nhất mùa Tết 2025, mới đây đã phải âm thầm rút khỏi rạp chiếu với mức doanh thu hơn 20 tỷ. Con số này không đến mức quá thấp nhưng lại thua xa loạt phim ra mắt cùng thời điểm. Màn ra mắt của Thanh Sơn vì vậy mà cũng chẳng mấy được chú ý. Người ta cùng lắm là quan tâm tới nữ chính cùng một vài lùm xùm phim giả tình thật bủa vây trước khi phim ra mắt.

Thanh Sơn tuổi 33 có sự nghiệp viên mãn, tình duyên lận đận.

Không phủ nhận nỗ lực đổi mới của Thanh Sơn càng không phủ nhận năng lực của anh nhưng dường như Thanh Sơn vẫn chưa thực sự tìm được đúng hướng đi cho mình. Ở lãnh địa phim truyền hình giờ vàng, thực tế thì Thanh Sơn mới chỉ lên hàng vai chính được một vài dự án. Việc vội vàng chuyển mình sang một hướng đi mới có vẻ đang khiến sự nghiệp của Thanh Sơn chững lại.