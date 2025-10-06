Khả Như bất ngờ bế em bé xuất hiện cùng Huỳnh Phương, dân mạng xôn xao

Huỳnh Phương và Khả Như thời gian qua bị tóm loạt hint hẹn hò như mặc đồ đôi hay liên tục cùng nhau tham gia các sự kiện. Dù không lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng hàng tá bằng chứng đó đã nói lên tất cả. Mạng xã hội mới đây xôn xao trước loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc diễn viên Khả Như và Huỳnh Phương xuất hiện cùng nhau.

Khả Như bồng một em bé và ngồi bên cạnh Huỳnh Phương khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Nữ diễn viên gây xôn xao khi bồng bế một em bé trên tay.

Và điều khiến khán giả bất ngờ là nữ diễn viên trên tay bồng bế một em bé sơ sinh, trong khi Huỳnh Phương ngồi cạnh chăm chú theo dõi trên sân khấu. Khoảnh khắc này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn cả hai đã bí mật có con chung sau thời gian dài vướng tin đồn hẹn hò.

Tuy nhiên, thực tế, em bé mà Khả Như bế chỉ là con của một người đồng nghiệp hoạt động trong sân khấu. Thế nhưng, chỉ vài giây hình ảnh ấy lọt vào ống kính cũng đủ khiến dân tình "dậy sóng", bởi sự gần gũi của Khả Như và Huỳnh Phương trong khung cảnh quá tự nhiên.

Trước đó, cả Khả Như và Huỳnh Phương từng nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, tuy nhiên cả hai không xác nhận chuyện tình cảm. Chính vì vậy, loạt ảnh lần này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Hiện tại, cả Khả Như và Huỳnh Phương đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến hình ảnh lan truyền.

Suốt hơn một năm qua, Khả Như và Huỳnh Phương liên tục bị "thánh soi" phát hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ, thế nhưng cả hai vẫn chọn cách úp mở, không hề lên tiếng xác nhận. Đáng nói, phần lớn những "hint" tình cảm của cặp đôi lại xuất phát từ đồng nghiệp, đặc biệt là vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật.

Không dừng lại ở đó, khán giả còn phát hiện Khả Như và Huỳnh Phương sở hữu "tín vật định tình" khi trên tay phải của cả hai cùng xuất hiện chiếc vòng đen với kiểu dáng và kích cỡ gần như giống hệt nhau, chẳng khác nào vòng đôi.

Khả Như và Huỳnh Phương vốn thân thiết nên nhiều lần cộng đồng mạng đã đẩy thuyền cho cặp đôi này. (Ảnh: FBNV).

5 tháng trước, Huỳnh Phương bị bắt gặp xuất hiện đi ăn với gia đình của Khả Như.

Thực tế, mối quan hệ giữa Khả Như và Huỳnh Phương vốn đã nhiều lần khiến cộng đồng mạng đặt dấu hỏi. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện, thoải mái tương tác thân mật, khiến những người đẩy thuyền luôn mong chờ một ngày họ công khai chuyện tình cảm.

Dẫu vậy, người trong cuộc vẫn giữ im lặng, không lên tiếng giải thích hay phủ nhận. Khả Như vẫn vui vẻ chia sẻ về công việc và các hoạt động nghệ thuật, trong khi Huỳnh Phương cũng không mấy bận tâm đến tin đồn. Chính sự lặng lẽ này càng khiến khán giả thêm tò mò và không ngừng bàn luận.