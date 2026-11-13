Thiên Ân làm bánh, chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Kỳ Duyên

Kỳ Duyên cho biết cô vừa có một sinh nhật 'vui hơn bao giờ hết' khi được Thiên Ân và nhóm bạn thân tổ chức tiệc bất ngờ. Thiên Ân còn tự làm bánh kem để dành tặng cô trong ngày đặc biệt.

Thiên Ân gọi Kỳ Duyên là "cục vàng của em" khi đăng ảnh tình tứ của cả hai trong tiệc.

Kỳ Duyên - Thiên Ân gắn bó hơn hai năm, ngày càng thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc thân mật bên nhau. Dù không nói rõ về mối quan hệ, cả hai thường đăng ảnh chung, không che giấu tình cảm. Hai mỹ nhân hiện ở cùng nhà, nuôi cún cưng, đồng hành trong cả công việc và cuộc sống. Họ gọi nhau bằng nickname riêng là 'Bột' (Kỳ Duyên) và 'Bơ' (Thiên Ân).

Theo Kỳ Duyên, cô được Thiên Ân rủ đi Phan Thiết và cho biết chỉ có hai người đón sinh nhật với nhau. Các thành viên trong nhóm bạn thân của họ trước đó đều cáo bận không thể tham gia.

Khi mở cửa bước vào phòng, Kỳ Duyên vỡ òa khi thấy những người bạn thân thiết đều có mặt. Họ còn cùng Thiên Ân chuẩn bị không gian thơ mộng với nến và hoa dành riêng cho ngày đặc biệt của cô.

Không gian bữa tiệc được bài trí với tông chanh vàng chủ đạo trong khi thực đơn là các món hải sản.

Diệp Lâm Anh và bạn trai kém 11 tuổi, người mẫu Phạm Kiên, từ TP HCM đến Phan Thiết dự tiệc.

Diệp Lâm Anh chơi thân với Kỳ Duyên từ lâu, luôn có mặt trong các sự kiện quan trọng của đàn em. Từ khi gắn bó với Kỳ Duyên, Thiên Ân cũng có mối quan hệ thân thiết với Diệp Lâm Anh.

Bữa tiệc còn có sự góp mặt của vợ chồng hot TikToker Tuấn Dương - Luice Nguyễn (bìa phải).