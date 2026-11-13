Nghệ sĩ Bình Tinh lên tiếng trước tin đồn bị công an bắt liên quan đến chất cấm

Nghệ sĩ Bình Tinh phủ nhận thông tin bị công an bắt tại nhà riêng

Trong livestream, Bình Tinh tỏ ra bức xúc trước tin đồn và thẳng thắn đặt câu hỏi: "Em bị bắt á, tin gì chấn động vậy, ai đồn vậy?".

Bình Tinh khẳng định thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật. Cô nhấn mạnh: "Dạ không hề có chuyện này xảy ra. Mọi người lưu lại lời nói này của Bình Tinh nha. Để mọi người chia sẻ rộng rãi dùm".

Hình ảnh Bình Tinh khai trương quán ngày 12/11 trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, nữ nghệ sĩ một lần nữa khẳng định không có bất kỳ ca sĩ hay nghệ sĩ nào bị bắt tại nhà riêng của mình. "Em khẳng định một lần nữa chưa có một ca sĩ, nghệ sĩ nào bị bắt tại nhà em. Nếu em che giấu hay ngụy biện, em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật", Bình Tinh tuyên bố.

"Bây giờ em chỉ chờ cơ quan chức năng xử lý những trang mạng rác đó thôi, em quen với việc bị vu khống rồi, mọi người đừng quan tâm đến những chuyện này nữa" - Bình Tinh bộc bạch.

Bên cạnh việc bác bỏ tin đồn, Bình Tinh cũng bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng những thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến cá nhân và những người liên quan. Nữ nghệ sĩ mong khán giả tỉnh táo, tiếp nhận thông tin từ những nguồn xác thực, tránh vội vàng tin vào các lời đồn đoán.

Nghệ sĩ Bình Tinh: Hậu duệ gia tộc cải lương Huỳnh Long, người tiếp nối nghiệp diễn của gia đình

Nghệ sĩ Bình Tinh tên thật là Huỳnh Ngọc Trinh, sinh năm 1981 tại TP.HCM, xuất thân trong gia tộc cải lương tuồng cổ Huỳnh Long nổi tiếng ở miền Nam. Cô là con gái của cố nghệ sĩ Đức Lợi và cố nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai. Từ nhỏ, Bình Tinh đã được tiếp xúc với sân khấu cải lương và sớm nối nghiệp gia đình.

Bình Tinh bắt đầu biểu diễn từ năm 4 tuổi. Khi lên 6 tuổi, cô tham gia đoàn Đồng ấu Bạch Long, được nghệ sĩ Bạch Long dìu dắt và đào tạo. Những ngày đầu theo nghề, nữ nghệ sĩ chủ yếu đảm nhận các vai diễn nhỏ, từng bước tích lũy kinh nghiệm qua từng vở diễn. Dù sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, con đường làm nghề của cô không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm cải lương gặp khó khăn, Bình Tinh phải theo các đoàn đi biểu diễn tại đình, miếu, đám cưới và nhiều sân khấu nhỏ để duy trì cuộc sống, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Năm 2005, cha cô qua đời sau một tai nạn giao thông. Năm 2016, Bình Tinh tiếp tục chịu mất mát khi anh trai là nghệ sĩ Chinh Nhân qua đời. Cũng trong năm này, cô tham gia chương trình Sao nối ngôi mùa đầu tiên và giành ngôi vị Quán quân. Chiến thắng trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp, giúp Bình Tinh được đông đảo khán giả biết đến, có thêm cơ hội xuất hiện trên truyền hình và khẳng định khả năng diễn xuất.

Sau thành công tại Sao nối ngôi, Bình Tinh tiếp tục hoạt động ở nhiều lĩnh vực như biểu diễn cải lương, tham gia gameshow, làm đạo diễn và tổ chức biểu diễn. Cô cũng đảm nhận vai trò duy trì hoạt động của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, tiếp nối sự nghiệp mà nhiều thế hệ trong gia đình đã gây dựng.

Nghệ sĩ Bình Tinh: Hậu duệ gia tộc cải lương Huỳnh Long. Ảnh: FBNV

Tháng 8/2021, mẹ cô là nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai qua đời sau thời gian mắc Covid-19. Sự ra đi của mẹ cùng những mất mát liên tiếp trong gia đình khiến Bình Tinh chịu nhiều tổn thương. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ vẫn nỗ lực gìn giữ di sản nghệ thuật của gia đình. Cô khôi phục bảng hiệu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, duy trì các hoạt động biểu diễn, đồng thời tạo điều kiện cho những nghệ sĩ trẻ tiếp tục gắn bó với sân khấu truyền thống.

Năm 2021, Bình Tinh đầu tư khoảng 500 triệu đồng thực hiện phim cải lương Cô gái Đồ Long, chuyển thể từ tác phẩm của mẹ mình. Đây cũng là một trong những nỗ lực của cô nhằm đưa cải lương đến gần hơn với khán giả thông qua các nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh cải lương, Bình Tinh còn tham gia các dự án phim truyền hình, điện ảnh và chương trình giải trí. Năm 2025, cô ghi dấu ấn khi giành Huy chương Vàng với vai công chúa Ngọc Hân trong vở Hồn thơ ngọc tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm. Đầu tháng 11/2025, nữ nghệ sĩ tiếp tục nhận Huy chương Vàng cá nhân với vai diễn trong vở Nhật thực tại Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần thứ 12. Cô cũng tham gia phim điện ảnh Hoàng tử quỷ với vai Tuệ Liễu phu nhân.

Về đời sống riêng, Bình Tinh từng có thời gian gắn bó với ca sĩ Nhật Minh và có một con gái tên Bella. Nữ nghệ sĩ cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ gạo cội, trong đó có Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Linh và nghệ sĩ Kim Tử Long, những người từng nhận cô làm con nuôi, đồng hành và hỗ trợ cô trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Bình Tinh hiện tiếp tục gắn bó với sân khấu cải lương, đồng thời nỗ lực duy trì đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long và kế thừa những giá trị nghệ thuật mà gia đình để lại.