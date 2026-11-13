Hai năm yêu kín tiếng của 'Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh' và thiếu gia vận tải biển

Theo QQ, lễ cưới doanh nhân Hoắc Khải Sơn và Na Nhiên - diễn viên được mệnh danh "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" - đã được ấn định. Thiệp mời được lan truyền mạng xã hội, cho thấy sự kiện diễn ra ngày 12/12 tại khách sạn Grand Hyatt Hong Kong. Lễ cưới sẽ mở cửa cho truyền thông tác nghiệp và chụp ảnh từ 16h30 đến 18h00, sau đó tiệc tối chính thức bắt đầu vào lúc 18h30 để đón tiếp quan khách và bạn bè thân thiết.

Thông tin về đám cưới cặp trai tài, gái sắc bùng nổ Weibo, thu hút hàng triệu lượt đọc, bình luận và chúc phúc. Sau nữ hoàng nhảy cầu Quách Tinh Tinh và nhà thiết kế người Thái Lan Namfon, Na Nhiên là cô dâu thứ ba của nhà họ Hoắc.

Được biết, trước khi về một nhà, cặp nghệ sĩ - doanh nhân đã trải qua hai năm yêu kín tiếng.

Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn hẹn hò. Ảnh: Weibo

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Cơ duyên giữa Hoắc Khải Sơn (43 tuổi) - nhị thiếu gia quyền lực của tập đoàn Hoắc Anh Đông - và Na Nhiên (29 tuổi) - diễn viên mang hai dòng máu Nga và Mông Cổ - đến từ 11 năm trước. Khi ấy, Na Nhiên mới 18 tuổi, vừa bước chân vào giới giải trí với vai trò người mẫu, đồng thời gây chú ý khi đóng nữ chính trong MV đình đám của Châu Kiệt Luân. Về phần Hoắc Khải Sơn, anh là nhà đầu tư có cổ phần tại công ty người mẫu Na Nhiên đầu quân. Dù vậy, mối quan hệ của họ khi đó, chỉ dừng lại ở mức hợp tác công việc thuần túy.

Bước ngoặt xảy ra khi Na Nhiên vượt qua hàng ngàn ứng viên để nhận vai Tô Đát Kỷ trong bom tấn điện ảnh Phong Thần: Triều Ca Phong Vân (2023). Nhan sắc ma mị, khí chất vừa ngây thơ vừa quyến rũ cùng sự nỗ lực khổ luyện giúp cô vụt sáng thành sao hạng A. Cũng vì thế, Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn bắt đầu liên lạc qua lại. Sự trưởng thành, điềm tĩnh của Hoắc Khải Sơn cùng sự cầu tiến của Na Nhiên đã kéo hai người lại gần nhau.

Năm 2024, Na Nhiên - Khải Sơn bước vào mối quan hệ hẹn hò kín đáo. Na Nhiên thậm chí vì tình yêu mà chuyển sang định cư tại Hong Kong, đồng thời góp vốn cùng Hoắc Khải Sơn mở công ty truyền thông văn hóa.

Khải Sơn và Na Nhiên. Ảnh: Weibo

Không giống những mối tình ồn ào trước đây từng làm hao tốn giấy mực truyền thông, trong đó có cuộc tình với Chương Tử Di, Hoắc Khải Sơn chọn yêu Na Nhiên bình lặng, kín đáo. Họ không lên tiếng xác nhận, không chia sẻ trên mạng xã hội, dù từng bị paparazzi bắt gặp hẹn hò. Tháng 2 năm nay, hình ảnh cặp đôi sánh bước tại một bảo tàng nghệ thuật ở Italy được chia sẻ rầm rộ. Tháng 7, họ bị bắt gặp dạo phố New York và cùng ngồi trên khán đài xem trận chung kết World Cup. Bất chấp chênh lệch 14 tuổi, hai người đẹp đôi khi sánh vai.

Theo Sinchew, sự công nhận của gia tộc họ Hoắc là tấm vé vàng giúp Na Nhiên bước qua cánh cổng hào môn. Thay vì sự ngại ngần ban đầu, cô dần dần hòa nhập sâu vào các sự kiện riêng tư của gia tộc. Tháng 11/2025, tại đám cưới của tam thiếu gia Hoắc Khải Nhân, Na Nhiên xuất hiện công khai, ngồi ở bàn chính và cùng Hoắc Khải Sơn đi chúc rượu quan khách. Tới tháng 1 năm nay, cô có mặt trong đại tiệc mừng thọ 80 tuổi của chủ tịch Hoắc Chấn Đình tại Milan, sau đó tham gia chuyến du lịch đón năm mới của đại gia đình họ Hoắc.

Thái độ của ông Hoắc Chấn Đình khi nói về con dâu tương lai cũng rất ẩn ý. Trước câu hỏi liên quan đám cưới của con, ông chỉ cười tươi đáp: "Chuyện hỷ sự này hãy để chính nó (Hoắc Khải Sơn) tự trả lời".

Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn: Trai tài gái sắc

Sinh 1983, doanh nhân Hoắc Khải Sơn được đánh giá là nhân tố kế thừa nổi bật thuộc thế hệ thứ ba của dòng họ Hoắc. Anh là cháu nội của cố tỷ phú Hoắc Anh Đông - trùm bất động sản, vận tải biển và là con trai thứ hai của ông Hoắc Chấn Đình với cựu hoa hậu Hong Kong Chu Linh Linh. Anh còn hai anh em ruột là Hoắc Khải Cương, Hoắc Khải Nhân.

Hoắc Khải Sơn tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Y sinh tại đại học danh tiếng King's College London (Anh). Anh từng có thời gian rèn luyện làm chuyên viên phân tích tài chính tại ngân hàng đầu tư Wall Street (Goldman Sachs) trước khi về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Tại tập đoàn gia đình, anh đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch (Vice Chairman), trực tiếp quản lý và hoạch định các chiến lược kinh doanh lõi của dòng họ. Trong khi người anh cả Hoắc Khải Cương tập trung vào con đường chính trị - văn hóa và ngoại giao thể thao, Hoắc Khải Sơn được tin tưởng giao phó mảng phát triển hạ tầng và đầu tư thương mại Đại lục. Anh là người trực tiếp điều hành chiến lược mở rộng khu đô thị mới Nam Sa (Nansha, Quảng Châu) - dự án "siêu cảng biển và đô thị thông minh" trọng điểm được ông nội Hoắc Anh Đông dành những năm cuối đời để xây dựng.

Vẻ đẹp 'Đát Kỷ' Na Nhiên trên màn ảnh. Ảnh: Weibo

Bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống, anh cũng tích cực đầu tư cá nhân vào mảng người mẫu, văn hóa và giải trí. Anh còn nắm giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Hong Kong (Chairman of The Football Association of Hong Kong, China), Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF) và là Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đại diện cho khu vực Đông Á, nhiệm kỳ 2023-2027.

Nổi tiếng đào hoa, anh từng hẹn hò diễn viên Chương Tử Di, người đẹp lai Lea, Hà Siêu Liên...

Na Nhiên mang hai dòng máu Nga, Mông Cổ. Cô làm người mẫu từ năm 18 tuổi, hiện thuộc một công ty quản lý ở Hong Kong. Nhờ chiều cao lý tưởng 1m73, tỉ lệ cơ thể chuẩn cùng khí chất thời trang sắc sảo, Na Nhiên là một trong những tân binh điện ảnh hiếm hoi vừa ra mắt đã được các thương hiệu thời trang xa xỉ và tạp chí lớn săn đón. Cô liên tục xuất hiện trên bìa các tạp chí danh giá như Harper's Bazaar, Vogue, Elle và là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng mỹ phẩm, trang sức cao cấp.