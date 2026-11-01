Hoa hậu Thiên Ân: Nữ chính phim dẫn đầu phòng vé, sở hữu nhà riêng ở tuổi 26

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai Tâm trong phim “Án mạng karaoke”. Ở các suất chiếu sớm ngày 21/10, bộ phim bất ngờ vượt “Trại buôn người”, vươn lên dẫn đầu doanh thu phòng vé trong ngày.

Theo số liệu Box Office Vietnam, phim bán được 36.291 vé trên 1.177 suất chiếu trong ngày, tạo nên cuộc đổi ngôi đáng chú ý tại rạp Việt. Thành tích này giúp bộ phim nhận thêm sự quan tâm trước lịch khởi chiếu chính thức ngày 30/10.

Nhân vật Tâm của Thiên Ân trong “Án mạng karaoke” là nữ phóng viên bị cuốn vào vụ án xảy ra tại một homestay biệt lập trên núi. Khác với hình tượng cô gái giàu cảm xúc mà hoa hậu thể hiện trong “Hẹn em ngày nhật thực”, Tâm phải lần theo manh mối, đối chiếu lời khai và tìm kiếm sự thật giữa những mối quan hệ chồng chéo. Đây cũng là lần đầu Thiên Ân thử sức với dòng phim trinh thám pha hài, mở rộng phạm vi vai diễn sau những phim tình cảm trước đó.

Trước “Án mạng karaoke”, Thiên Ân ghi dấu ấn với vai nữ chính trong “Hẹn em ngày nhật thực” ra mắt năm 2026. Cô vào vai Ân, cô gái lớn lên trong môi trường tôn giáo, đứng giữa tình yêu với chàng thợ điện Thiên (Khương Lê đóng) và những ràng buộc gia đình, đức tin. Vai này có nhiều phân đoạn nội tâm, từ những rung động đầu đời đến nỗi đau khổ khi tình yêu bị ngăn cấm. Bộ phim đạt doanh thu hơn 110 tỷ đồng, giúp Thiên Ân tiếp tục củng cố dấu ấn trong vai trò diễn viên điện ảnh.

Năm 2025, Thiên Ân đảm nhận vai Vân trong “Nụ hôn bạc tỷ” của đạo diễn Thu Trang. Bộ phim xoay quanh những lựa chọn tình cảm và cuộc sống của người trẻ, đưa nhân vật Vân vào những tình huống vừa hài hước vừa nhiều giằng co. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, góp phần giúp Thiên Ân được biết đến rộng rãi hơn với tư cách diễn viên.

Trước khi đảm nhận các vai nữ chính, Thiên Ân xuất hiện trong “Công tử Bạc Liêu” với vai Bảy Loan, một nghệ sĩ cải lương đầu thế kỷ 20.

Đoàn Thiên Ân được công chúng biết đến rộng rãi khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Người đẹp Long An trở thành đại diện Việt Nam thi Miss Grand International cùng năm ở Indonesia, lọt Top 20.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vào năm 2023, Thiên Ân hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo và truyền hình thực tế. Diễn xuất dần dần trở thành hướng đi được cô đầu tư nhiều hơn.

Thiên Ân từng chia sẻ rằng cô có niềm yêu thích với sân khấu từ thời đi học, từng tham gia hoạt động kịch ở trường. Những trải nghiệm đầu tiên trên phim trường giúp cô hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa việc thể hiện bản thân trước ống kính và xây dựng một nhân vật có hoàn cảnh, tính cách riêng.

Đầu năm 2026, cô nhận giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Ngôi Sao Xanh lần thứ 12.

Tháng 7/2026, Thiên Ân chia sẻ việc mua được căn nhà đầu tiên. Trên trang cá nhân, cô đăng ảnh chụp cùng cha trong căn hộ mới, bày tỏ niềm vui khi hoàn thành mục tiêu có một mái nhà để đón cha về ở cùng.

Bên cạnh công việc, mối quan hệ giữa Thiên Ân và Hoa hậu Kỳ Duyên cũng được khán giả quan tâm. Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, đi du lịch, ăn uống và chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Họ còn gọi nhau bằng những biệt danh thân mật là “Bơ” và “Bột”.

Cô và Kỳ Duyên quen nhau khi cùng tham gia một lớp học diễn xuất, sau đó trở nên thân thiết vì hợp chuyện.

Thiên Ân chia sẻ, hiện cô hài lòng với cuộc sống và ưu tiên sự bình yên, thoải mái trong đời tư. Cô đang từng bước mở rộng con đường diễn xuất, thử sức với nhiều dạng nhân vật và không muốn chỉ được nhớ đến với danh hiệu hoa hậu.