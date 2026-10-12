Tân Nhàn - Tấn Minh bất đồng nhận xét thí sinh Sao Mai 2026 trong liveshow 2

Liveshow 2 Vòng Chung kết Sao Mai 2026 với chủ đề “Ký ức” lên sóng trực tiếp trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Đêm thi có 13 giọng ca tranh tài, sau khi Bùi Thúy Nga, số báo danh 006, chủ động xin dừng vì lý do sức khỏe.

Một trong những tình huống gây chú ý diễn ra sau phần trình diễn "Cũng một con đò" của nhạc sĩ Phó Đức Phương do Hoàng Thu Hà thể hiện.

Liveshow 2 Sao Mai 2026 có 13 thí sinh tranh tài, 12 giọng ca được lựa chọn đi tiếp

Nhận xét về tiết mục, NSƯT Tân Nhàn cho rằng thí sinh sử dụng tốt kỹ thuật nảy hạt và luyến láy nhưng phần lời ca chưa thật rõ. Ngay sau đó, NSND Tấn Minh đưa ra cảm nhận khác. Nam nghệ sĩ nói ông lại nghe rõ lời và nhẹ nhàng nhấn mạnh đó là cảm nhận riêng của mình.

Hai nhận xét khác nhau ngay trên sóng trực tiếp cho thấy các giám khảo giữ đánh giá độc lập đối với từng tiết mục, thay vì cố gắng đi đến một nhận định chung.

Liveshow 2 đặt các thí sinh trước thử thách không nhỏ khi phần lớn ca khúc được lựa chọn đều đã quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Người hát không chỉ cần bảo đảm kỹ thuật mà còn phải tìm được cách xử lý riêng để tránh lặp lại những phiên bản đã in dấu trong đời sống âm nhạc.

Hoàng Thu Hà thể hiện Cũng một con đò trong Liveshow 2 Sao Mai 2026

Nhạc sĩ Phú Quang là tác giả có nhiều tác phẩm được lựa chọn nhất trong đêm thi, với "Đêm ả đào" qua phần thể hiện của Nguyễn Đỗ Khánh An, "Khúc mùa thu" do Lê Quốc Phú trình bày và "Chiều phủ Tây Hồ" qua giọng hát Đoàn Linh. Nhạc sĩ Phó Đức Phương có hai tác phẩm là "Chảy đi sông ơi" và "Cũng một con đò". Hai sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến cũng xuất hiện trong đêm thi.

Bên cạnh những nhận xét khác biệt, Hội đồng Giám khảo cũng đưa ra nhiều góp ý thẳng thắn. NSND Phạm Ngọc Khôi cho rằng Phạm Thùy Linh lựa chọn một ca khúc giàu tính triết lý, đòi hỏi người hát phải dành thêm thời gian để hiểu tác phẩm. Với Nguyễn Mộc An, ông ghi nhận thí sinh giữ đúng ngữ điệu dân gian Hà Tĩnh.

NSƯT Tân Nhàn và NSND Tấn Minh đưa ra hai nhận xét khác nhau về phần thi của Hoàng Thu Hà.

NSƯT Tân Nhàn bày tỏ tiếc nuối khi Mai Thu Hương chưa tiết chế được tác phẩm và chưa chạm tới chiều sâu cần thiết. NSND Tấn Minh nhận xét Đỗ Hải Đăng chưa làm hết sức mình và vẫn còn khả năng bứt phá.

Ca sĩ Mỹ Linh dành thiện cảm cho giọng hát và cách xử lý của Nguyễn Xuân Dũng, đồng thời đánh giá Kim Jea Bin có lựa chọn dũng cảm. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng các thí sinh đã dần bước khỏi tâm thế đi thi để thực sự biểu diễn trên sân khấu.

Một điểm đáng chú ý khác là H’Vi Ktla lựa chọn ca khúc của Anh Quân, Dương Thụ từng gắn với giọng hát Mỹ Linh trong nhiều năm, trong khi chính Mỹ Linh ngồi ghế giám khảo. Nguyễn Hải Phong nhận xét bản dựng của thí sinh người Ê Đê có sức sáng tạo mới lạ, còn Mỹ Linh ghi nhận màu sắc riêng trong cách thể hiện.

H’Vi Ktla lựa chọn ca khúc của Anh Quân, Dương Thụ từng gắn với giọng hát Mỹ Linh trong nhiều năm, trong khi chính Mỹ Linh ngồi ghế giám khảo.

Lê Quốc Phú dừng chân sau Liveshow 2 Sao Mai 2026.

Khép lại Liveshow 2, Lê Quốc Phú là thí sinh dừng chân. Chất giọng của anh tiếp tục được Hội đồng Giám khảo ghi nhận, song NSND Phạm Ngọc Khôi lưu ý thí sinh cần tìm hiểu sâu hơn và tiết chế hơn khi xử lý tác phẩm.

Sau đêm “Ký ức”, 12 thí sinh tiếp tục bước vào Liveshow 3 Sao Mai 2026, dự kiến lên sóng tối 18/10.