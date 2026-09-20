Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tân Nhàn ngồi 'ghế nóng' cuộc thi Sao Mai

Tại buổi họp báo hôm 18/9, Tân Nhàn được công bố là một trong ba giám khảo vòng chung kết Sao Mai 2026 bên cạnh NSND Tấn Minh và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ trở lại cuộc thi với tư cách người "cầm cân nảy mực" sau 21 năm giành giải nhất phong cách dân gian và giải khán giả bình chọn tại Sao Mai 2005.

"Tôi vô cùng hạnh phúc nhưng cũng rất áp lực trước trọng trách này. Khi được ban tổ chức trao vinh dự, tôi biết khán giả cả nước sẽ nhìn vào nên càng cần phải làm việc nghiêm túc, đưa ra quyết định chính xác để tìm được những thí sinh tài năng nhất", Tân Nhàn nói.

Ca sĩ Tân Nhàn.

Theo nghệ sĩ, Sao Mai là cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt với những người theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Từng đứng trên sân khấu với tư cách thí sinh, chị hiểu tâm lý cũng như kỳ vọng của các ca sĩ trẻ khi bước vào vòng chung kết. "Đây là cuộc thi uy tín mà bất cứ người học nhạc, yêu nhạc nào cũng tự hào khi được đứng trên sân khấu. Từng là thí sinh Sao Mai, được tham gia Sao Mai là phần thưởng vô cùng hạnh phúc với bất cứ nghệ sĩ nào", chị nói.

Sao Mai năm nay đề cao tính đa năng và đa dạng của thí sinh, kết hợp nền tảng kỹ thuật thanh nhạc với tư duy học thuật và âm nhạc đương đại. Các thí sinh được đánh giá dựa trên hai yếu tố gồm giọng hát và khả năng trình diễn, biểu đạt cảm xúc. Theo ban tổ chức, tiêu chí tuyển chọn hướng tới những thí sinh có nền tảng kỹ thuật vững vàng, tư duy âm nhạc rõ ràng, khả năng xử lý tác phẩm, làm chủ sân khấu và truyền tải cảm xúc tới khán giả.

Vòng chung kết Sao Mai 2026 có 16 thí sinh, diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam, được truyền hình trực tiếp lúc 21h trên VTV3 và các nền tảng số của Đài từ ngày 27/9 đến 29/11. Đêm chung kết và trao giải diễn ra ngày 22/11, trong tuần lễ hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Cuộc thi trao một giải Nhất, hai giải Nhì, hai giải Ba cùng các giải Khán giả bình chọn, Ấn tượng, Phong cách, Triển vọng...

Sao Mai là cuộc thi âm nhạc có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam và cũng là cái nôi nuôi dưỡng hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng nhiều thế hệ như Trọng Tấn, Anh Thơ, Tân Nhàn, Phạm Phương Thảo, Ngọc Khuê, Nguyễn Ngọc Anh, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh...

Tân Nhàn (bìa trái) tại họp báo công bố vòng chung kết Sao Mai 2026 diễn ra hôm 18/9.

Tân Nhàn sinh năm 1982 tại Hà Nam cũ, từng theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và được biết tới từ khi giành giải Nhất dòng nhạc Dân gian tại Sao Mai 2005. Cô tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển từ 2013. Ca sĩ đạt học vị tiến sĩ năm 2019, được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT và lên chức Trưởng khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng năm 2024. Năm 2025, cô nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong sự nghiệp ca hát, Tân Nhàn gặt hái nhiều thành công với dòng nhạc dân gian và luôn chú ý đến việc tôn vinh các chất liệu âm nhạc truyền thống với các sản phẩm: Yếm đào xuống phố, Níu dải lụa đào, Công cha ngãi mẹ sinh thành... Trong vai trò là giảng viên, Tân Nhàn đã góp sức đào tạo ra những gương mặt nổi bật như: Lại Thị Hương Ly (giải ba Sao Mai 2017), Nguyễn Thanh Quý (giải ba Sao Mai 2019), Lan Quỳnh (giải nhất Sao Mai 2022)...