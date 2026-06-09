The Cup of Life, Ricky Martin và giai điệu World Cup 1998 còn mãi

"Go, go, go! Ale, ale, ale!"

Có những bài hát chỉ cần nghe vài giây đầu tiên là biết mình đang ở đâu trong ký ức. Với nhiều người yêu bóng đá, “The Cup of Life” là một bài hát như thế.

Gần 30 năm đã trôi qua kể từ mùa hè năm 1998, nhưng mỗi khi giai điệu ấy vang lên, người ta vẫn có cảm giác rất quen thuộc. Đó là cảm giác của một kỳ World Cup sắp bắt đầu. Cảm giác háo hức trước giờ bóng lăn. Cảm giác cả thế giới cùng hướng về một trái bóng.

Kỳ lạ là bài hát ấy vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng như ngày đầu tiên xuất hiện. Nó khiến người ta nhớ đến những đêm thức khuya xem bóng đá cùng gia đình. Nhớ tiếng bình luận viên vang lên giữa đêm hè. Nhớ những cuộc tranh luận xem Ronaldo hay Zidane xuất sắc hơn. Nhớ những buổi sáng đến trường với đôi mắt thiếu ngủ nhưng trong đầu vẫn đầy ắp câu chuyện về trận đấu diễn ra đêm trước.

Nhiều người có thể không còn nhớ chính xác World Cup 1998 diễn ra như thế nào. Nhưng họ vẫn nhớ cảm giác mà “The Cup of Life” mang lại.

Và đó có lẽ là điều đặc biệt nhất, bởi suy cho cùng, ký ức thường được lưu giữ bằng cảm xúc nhiều hơn là bằng sự kiện.

Khi World Cup còn là một lễ hội chung

Thời điểm “The Cup of Life” ra đời cũng là giai đoạn World Cup mang một dáng vẻ rất khác. Internet khi ấy chưa thực sự phổ biến, mạng xã hội chưa xuất hiện, không có những đoạn highlight dài vài chục giây trên điện thoại hay những dòng trạng thái cập nhật liên tục theo từng phút.

Muốn xem bóng đá, mọi người phải chờ đến giờ phát sóng. Muốn biết kết quả, phải thức cùng trận đấu và muốn sống trong bầu không khí World Cup, phải hòa vào đám đông.

Bởi thế, World Cup khi ấy không chỉ là một giải đấu thể thao. Nó giống một lễ hội toàn cầu kéo dài suốt một tháng. Mọi người xem bóng đá cùng gia đình, cùng bạn bè, cùng hàng xóm. Niềm vui được chia sẻ và nỗi buồn cũng được chia sẻ. Và ở đâu đó trong tất cả những ký ức ấy luôn có “The Cup of Life”.

Tiếng kèn mở đầu, tiết tấu Latin Pop sôi động cùng nguồn năng lượng gần như bùng nổ khiến bài hát giống như phần nhạc nền hoàn hảo cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chỉ cần giai điệu ấy vang lên, người nghe có thể hình dung ra những sân vận động rực rỡ sắc màu, những khán đài đầy ắp khán giả và những lá cờ đang tung bay trong không khí lễ hội.

Ca sĩ Ricky Martin

Bài hát sống lâu hơn cả giải đấu

Năm 1998, Ricky Martin nhận lời thực hiện ca khúc chủ đề cho World Cup tại Pháp. Khi đó, không ai nghĩ rằng bài hát được sáng tác cho một sự kiện kéo dài vài tuần lại có thể tồn tại mạnh mẽ suốt gần ba thập kỷ.

Thực tế, lịch sử World Cup đã chứng kiến nhiều ca khúc nổi tiếng. Mỗi kỳ World Cup đều có một bản nhạc riêng, một dấu ấn riêng. Nhưng rất ít bài hát vượt ra khỏi phạm vi của giải đấu để trở thành một phần của văn hóa đại chúng toàn cầu.

“The Cup of Life” là trường hợp hiếm hoi như vậy. Ca khúc không gắn với một đội tuyển cụ thể hay một khoảnh khắc cụ thể trên sân cỏ. Nó gắn với cảm giác mà World Cup mang lại. Đó là sự hứng khởi, niềm tin, khát vọng chiến thắng và cảm giác được hòa vào một cộng đồng rộng lớn hơn chính mình.

Có lẽ vì thế mà gần 30 năm sau, bài hát vẫn xuất hiện đều đặn trên truyền hình, trong các sân vận động, các video tổng hợp bóng đá hay những playlist mùa World Cup. Nó không còn thuộc riêng về năm 1998 hay về Ricky Martin. Nó đã thuộc về ký ức của nhiều thế hệ người hâm mộ.

Ca sĩ Ricky Martin

World Cup không chỉ được nhớ đến bởi bóng đá mà còn bởi giai điệu sôi động của "The Cup of Life.

Âm thanh của tuổi trẻ

Điều khiến The Cup of Life vẫn được yêu mến không nằm ở những kỷ lục hay thành tích trên bảng xếp hạng. Điều khiến bài hát sống mãi nằm ở khả năng đánh thức những ký ức tưởng đã ngủ quên. Đó có thể là chiếc tivi màn hình cong trong phòng khách, là những tờ lịch thi đấu được dán trên tường. Hay đơn giản chỉ là cảm giác háo hức của tuổi trẻ, khi một tháng World Cup dường như là điều quan trọng nhất của mùa hè năm ấy.

Gần 30 năm sau, rất nhiều thứ đã thay đổi, công nghệ thay đổi, cách người ta xem bóng đá thay đổi và những đứa trẻ từng hò reo theo các trận đấu năm nào giờ đã trưởng thành. Nhưng “The Cup of Life” vẫn còn ở đó. Có lẽ đó là thành công lớn nhất mà một ca khúc World Cup có thể đạt được. Không phải trở thành bài hát của một giải đấu, mà trở thành ký ức của nhiều thế hệ.