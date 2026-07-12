Thợ làm tóc 'mù tịt về bóng đá' được các sao World Cup săn đón

Sau trận đấu trên sân Azteca ngày 5/7 giữa tuyển Anh và Mexico, Jayema trở về Los Angeles. Lịch trình của nhà tạo mẫu tóc người London liên tục thay đổi bởi chỉ cần Marcus Rashford hay Noni Madueke yêu cầu, cô sẽ bay đến địa điểm đội tuyển Anh thi đấu để chỉnh kiểu tóc cho họ.

Đây là lần đầu Jayema xem một trận bóng đá trực tiếp. Tuy nhiên, cô rời sân trước khi trận đấu kết thúc vì không quen với không khí ồn ào. "Có người hét ngay bên tai tôi và đồ uống bị ném khắp nơi", cô kể.

Jayèma không hâm mộ bóng đá và vẫn chưa hiểu vì sao người ta có thể khóc sau một trận đấu. Dẫu vậy, khi chứng kiến tuyển Anh giành chiến thắng, cô vẫn cảm nhận được niềm vui và niềm tự hào của những người xung quanh.

Marcus Rashford của đội tuyển Anh được nhà tạo mẫu tóc Jayèma tết tóc. Ảnh: Jayema

Sự 'mù tịt' về bóng đá của Jayema được thể hiện qua việc vài tuần trước, khi được các cầu thủ tuyển Anh kể và cho xem ảnh cô mới biết Lionel Messi là ai. Lần đầu đến nơi đóng quân của đội tuyển, cô tưởng Jordan Henderson là nhân viên phục vụ nên "ra lệnh" cho anh xách hành lý và kết nối wifi. Sau đó, cô mới biết anh là cầu thủ kỳ cựu của đội.

Tên thật của Jayèma là May Jike, lớn lên ở phía đông London. Cô mở salon tóc chuyên dành cho người gốc Phi - Caribbean từ năm 17 tuổi. "Tôi luôn tập trung vào công việc trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa còn mải vui chơi. Thành quả hôm nay không phải điều khiến tôi bất ngờ vì tôi biết mình đã nỗ lực thế nào", cô nói.

Tay nghề của Jayèma giúp cô được nhiều ngôi sao thể thao Mỹ biết đến, trong đó có các cầu thủ WNBA (Hiệp hội Bóng rổ Nữ Quốc gia Mỹ) và những tên tuổi như LeBron James, Stephen Curry hay Kevin Durant.

Với cô, Jude Bellingham cũng như những thanh niên bình thường khác. Khi trò chuyện, cô phát hiện anh có cùng ngày sinh 29/6 với cầu thủ Eberechi Eze. Khi tìm kiếm tên họ trên mạng, cô mới biết lượng người theo dõi của hai cầu thủ này rất đông. "Mọi người thường ngạc nhiên khi tôi không biết họ là ai. Chúng tôi cùng ăn uống và trò chuyện như những người bình thường", cô nói.

Cơ duyên với bóng đá của cô bắt đầu khi làm việc với tiền đạo Raphinha của Brazil. Sau đó, Marcus Rashford và Noni Madueke mời cô đến nơi đóng quân của tuyển Anh trước giải đấu. Jayema cho biết Madueke rất rõ ràng về phong cách, trong khi Rashford giao toàn quyền quyết định kiểu tóc cho cô.

Sau khi Rashford ghi bàn, Jayèma mới cảm nhận được sức ảnh hưởng của World Cup khi mạng xã hội ngập tràn những lời cảm ơn vì đã giúp các cầu thủ có diện mạo ấn tượng.

Jayèma làm tóc cho nhiều cầu thủ dịp World Cup 2026 tại Brazil, Mỹ, Canada và Anh. Ảnh: Jessica Pons/The Guardian

Trong thời gian diễn ra World Cup, Jayema cũng được mời làm tóc cho bà Sheila Ebana - mẹ của tiền đạo Lamine Yamal ở tuyển Tây Ban Nha. Cô nhiều lần đến nhà dùng bữa cùng gia đình mà không biết con trai bà là cầu thủ nổi tiếng. Sau khi đăng ảnh và nhận tin nhắn từ bạn bè, cô mới biết danh tính của Yamal.

Jayema cho biết mẹ Yamal đã kể về tuổi thơ khó khăn và lý do đặt tên con theo những người từng giúp đỡ gia đình. "Họ rất khiêm tốn", cô nhận xét.

Việc tiếp xúc với các cầu thủ giúp Jayema hiểu về áp lực của họ. Khi biết Marcus Rashford, Bukayo Saka và Jadon Sancho từng bị phân biệt chủng tộc sau Euro 2020, cô bày tỏ sự bất ngờ.

"Qua công việc, tôi mong mọi người thấy phía sau những ngôi sao là những con người bình dị", Jayema nói.