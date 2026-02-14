Thất bại của Thu Trang

Tối 13/2, Thu Trang lần đầu lên tiếng sau khi bộ phim Ai thương ai mến do cô làm diễn viên chính và nhà sản xuất rời rạp.

Theo Thu Trang, cô và ê-kíp đã dốc hết tâm huyết cho đứa con tinh thần này. Dù vui vì mọi người đã cùng đi đến tận cùng của sự cố gắng, Thu Trang không phủ nhận cảm giác chạnh lòng khi bộ phim chưa đạt kỳ vọng về doanh thu.

Ở vai trò người đứng mũi chịu sào cho dự án, Thu Trang nhấn mạnh cô cần nhìn thẳng vào sự thật, kết quả phòng vé là điều không thể chối bỏ và trách nhiệm đầu tiên thuộc về năng lực bản thân.

“Kết quả như thế nào, tôi xin nhận trách nhiệm như thế. Không phải vì hoàn cảnh, không phải vì thị trường, mà trước hết là vì năng lực của tôi vẫn còn những điều chưa trọn vẹn”, cô chia sẻ.

Đối với Thu Trang, làm nghề sáng tạo không phải lúc nào cố gắng cũng đồng nghĩa với thành công. Cô hiểu khán giả bỏ thời gian, tiền bạc và niềm tin để ra rạp, nên bản thân phải có trách nhiệm với sự tin yêu đó.

Thu Trang cũng bày tỏ rằng có những khoảnh khắc cô buồn nhưng không phải để than trách, mà để tự hỏi bản thân còn thiếu điều gì. Cô đọc và suy ngẫm mọi lời góp ý, dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn.

Thu Trang cho rằng thất bại này là một bài học đắt giá và cô tiếp tục làm nghề với sự tử tế, trách nhiệm.

Dưới phần bình luận, đạo diễn Trấn Thành động viên Thu Trang là người “dũng cảm, đáng tôn trọng”. Anh khích lệ đồng nghiệp làm lại tác phẩm mới.

“Cuộc sống là một hành trình nỗ lực không ngừng. Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta ngừng cố gắng hoặc chỉ dệt những giấc mơ trong mộng, còn khi đã thực hiện, chúng ta chỉ có khái niệm của phiên bản tốt hơn ở lần sau. Trang đừng dừng lại, đi tiếp Trang nhé. Hành trình đẹp vẫn đang ở phía trước. Thương quý”, MC Nguyên Khang nhắn gửi.

Ra mắt từ 1/1, Ai thương ai mến chỉ đạt 28 tỷ đồng cho đến khi rút rạp. Con số này thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung các phim Việt cùng mùa và còn khá xa so với kỳ vọng ban đầu của ê-kíp.

Trong bối cảnh nhiều phim nội địa gần đây cán mốc hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, thành tích của Ai thương ai mến được đánh giá là khiêm tốn, đặc biệt khi dự án được đầu tư bài bản và có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, Ai thương ai mến là dự án Thu Trang dành nhiều tâm huyết, với kinh phí sản xuất ước tính hàng chục tỷ đồng, chưa kể chi phí truyền thông - phát hành. Phim được thực hiện với bối cảnh trải dài ở nhiều địa phương, đầu tư vào phần mỹ thuật, phục trang và âm nhạc nhằm tạo màu sắc riêng so với các tác phẩm trước đó.

Theo giới quan sát, có nhiều nguyên nhân khiến Ai thương ai mến không đạt được hiệu ứng phòng vé như mong muốn. Kịch bản chưa đủ đột phá, câu chuyện của phim an toàn, thiếu cao trào.

Phim ra rạp trong giai đoạn thị trường có nhiều tác phẩm cùng thể loại hoặc có sức hút thương hiệu mạnh hơn. Khi suất chiếu bị san sẻ và khán giả có nhiều lựa chọn, một bộ phim không tạo được điểm nhấn rất dễ hụt hơi.

Ngoài ra, Thu Trang vốn được xem là “bảo chứng phòng vé” ở dòng phim hài - giải trí. Chính vì vậy, khi sản phẩm không tạo được hiệu ứng tương đương các tác phẩm trước, cảm giác hụt hẫng càng rõ rệt.