“Thanh âm vượt đại dương” ra rạp: Đưa lịch sử về gần dân hơn

“Thanh âm vượt đại dương” không chỉ mang ý nghĩa là một bộ phim tri ân sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), mà còn là minh chứng sinh động cho việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam: Chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Ra mắt truyền thông dự án phim điện ảnh lịch sử “Thanh âm vượt đại dương”. (Ảnh: BTC)

Tối 16/7/2026, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Trung tâm Chiếu phim quốc gia và VTC Media đã tổ chức lễ ra mắt truyền thông dự án phim điện ảnh lịch sử “Thanh âm vượt đại dương” trước khi chính thức phát hành thương mại tại hệ thống của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và nhiều cụm rạp trên cả nước từ ngày 24/7. Đây là tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng do Nhà nước đặt hàng sản xuất, đồng thời là bộ phim Nhà nước đầu tiên được phát hành ngay sau khi Nghị định 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phổ biến, phát hành phim phục vụ nhiệm vụ chính trị có hiệu lực từ ngày 15/7/2026.

Ê-kíp đoàn làm phim “Thanh âm vượt đại dương”. (Ảnh: BTC)

Phim Nhà nước đầu tiên ra rạp thương mại: Bước thử hoàn thiện quy trình

"Thanh âm vượt đại dương" có thời lượng 116 phút, do đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, dựa trên kịch bản của biên kịch Đào Thùy Trang. Bộ phim được thực hiện trực tiếp tại Côn Đảo, nơi từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, với sự góp mặt của dàn diễn viên nhiều thế hệ gồm NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Đặng Tất Bình cùng các diễn viên trẻ Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Vĩnh Xương và một số diễn viên quốc tế như Maurise Nash, Martin Kruger, Charlie Win... “Thanh âm lịch sử” tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại Nhà tù Côn Đảo trong giai đoạn 1945 - 1954.

Một cảnh trong phim “Thanh âm vượt đại dương”.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường, “Thanh âm vượt đại dương” là tác phẩm điện ảnh đầu tiên được áp dụng cơ chế mới theo Nghị định số 189/2026/NĐ-CP ngày 28-5-2026 của Chính phủ quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. “Thanh âm vượt đại dương" được đưa vào khai thác thương mại là một bước chạy thử để kiểm tra lại tất cả các quy trình, để có thể hoàn thiện, sao cho các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận cũng như phổ biến một cách rộng rãi nhất phim do Nhà nước đặt hàng. Chính vì vậy, Cục Điện ảnh sẽ không đặt nặng yêu cầu doanh thu.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu tại buổi ra mắt phim “Thanh âm vượt đại dương”. (Ảnh: Việt Hùng/MCST)

Việc đưa thẳng phim đặt hàng vào hệ thống cụm rạp thương mại lớn trên toàn quốc được mong đợi sẽ mang lại những ảnh hưởng căn bản và tích cực nhờ sự thay đổi cốt lõi, mang tính đột phá về thể chế nhằm giải phóng dòng phim đặt hàng từ cơ chế phát hành bao cấp miễn phí trước đây.

Ông Đặng Trần Cường khẳng định: “Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong lĩnh vực điện ảnh nước nhà và là một tín hiệu rất đáng mừng đối với Cục Điện ảnh với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện ảnh, khi ngày càng có nhiều đơn vị tham gia sản xuất các bộ phim về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng Việt Nam”.

Góp phần hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư

Tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra chỉ đạo mang tính chiến lược, bước ngoặt: Chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Sự ra đời của Nghị định 189/2026/NĐ-CP với đợt phát hành thương mại phim “Thanh âm vượt đại dương” được coi là một trong những hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa chỉ đạo mang tầm vóc lịch sử này.

Dòng phim Nhà nước đặt hàng vốn chứa đựng những giá trị lịch sử to lớn, đầy ắp tinh thần cách mạng và lòng yêu nước. Việc áp dụng cơ chế phát hành mới tạo điều kiện cho dòng phim này không còn bị bó hẹp trong các rạp chiếu nội bộ hay những buổi tuyên truyền khô khan, mà có thể tự tin bước ra thị trường rạp thương mại rộng lớn. Sự thay đổi này, một cách thiết thực, đã tạo ra lối đi đưa văn hóa thực sự về với dân, “lấy dân làm gốc”. Điện ảnh cách mạng, từ đó, có thể góp phần trở thành nguồn lực nội sinh, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm và nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việc người dân chủ động mua vé ra rạp để sống lại những năm tháng bất khuất, kiên trung của cha anh tại Côn Đảo chính là minh chứng cho thấy: Những giá trị tinh thần cách mạng, lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã và đang chuyển hóa thành nền tảng tinh thần vững chắc, nâng đỡ và định hình sức mạnh nội sinh bền vững cho toàn xã hội.

Ông Đặng Trần Cường khẳng định: “Thanh âm vượt đại dương” và tất cả những phim do Nhà nước đặt hàng đều hướng đến một mục đích: Tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; nâng cao tinh thần, lòng tự hào dân tộc của người dân. Đặc biệt, bộ phim cũng là một cầu nối giữa quá khứ với hiện tại để các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu được những gì mà ông cha ta đã trải qua. Chính vì vậy, tôi tin rằng, thông qua bộ phim này, có thể bồi đắp hơn nữa lòng yêu nước cũng như trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ đối với đất nước trong giai đoạn hiện nay”.

Phim “Thanh âm vượt đại dương” sẽ chính thức được khởi chiếu tại hệ thống của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và nhiều cụm rạp trên cả nước từ ngày 24/7.