Đạo diễn 'Mưa đỏ' Đặng Thái Huyền được thăng hàm Đại tá

Giải thưởng mới nhất của "Mưa đỏ".

Vừa trở về từ LHP Châu Á Đà Nẵng 2026 với giải NETPAC - giải thưởng của Mạng lưới Xúc tiến Điện ảnh châu Á (NETPAC) - trao cho Mưa đỏ với tư cách Phim Việt Nam xuất sắc, đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp tục đón tin vui khi chính thức nhận quyết định thăng hàm Đại tá năm 2026 vào chiều 6/7. Nữ đạo diễn là 1 trong 3 người của Điện ảnh Quân đội nhân dân - nơi chị đang làm Phó Giám đốc được trao quyết định thăng quân hàm Đại tá đợt này.

"Đây là niềm vui không chỉ của cá nhân mà là niềm vui chung của đơn vị. Các đồng đội đã chứng kiến chặng đường nỗ lực tôi đã trải qua trong công việc để có được sự ghi nhận như hôm nay. Sự quan tâm của các Thủ trưởng và sự động viên, sát cánh của đồng chí, đồng đội là động lực để tôi tiếp tục với những dự án điện ảnh trong tương lai”, Đặng Thái Huyền chia sẻ với VietNamNet.

Đại tá Đặng Thái Huyền bên các lẵng hoa chúc mừng. Ảnh: FBNV

Trước đó, hồi tháng 4/2026, Đặng Thái Huyền nhận Huân chương Lao động hạng Ba từ Chủ tịch nước. Bộ phim Mưa đỏ do chị đạo diễn không chỉ có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 714 tỷ đồng mà còn càn quét hầu hết các giải thưởng lớn nhỏ trong năm qua từ Bông sen vàng đến Cánh diều vàng, Mai Vàng, We Choice Awards, DANAFF...

Trong sự nghiệp quân ngũ, Đặng Thái Huyền được thăng cấp trước niên hạn 4 lần vì những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Nữ đạo diễn được xét lên trước niên hạn từ Thượng tá lên Đại tá. Đặng Thái Huyền nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào tháng 3/2024.