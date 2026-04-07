Đạo diễn 'Mưa đỏ' bất ngờ báo tin vui

Trên trang cá nhân, đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa chia sẻ niềm vui khi đón nhận Huân chương Lao động hạng ba từ Chủ tịch nước Lương Cường vào sáng 6/4.

Thượng tá Đặng Thái Huyền với Huân chương Lao động hạng ba vừa được trao.

Đặng Thái Huyền là người đứng sau Mưa đỏ - bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 714 tỷ đồng. Tác phẩm sau đó gần như thắng ở tất cả các giải thưởng lớn nhỏ cho phim hay nhất năm qua từ LHP Việt Nam đến Cánh diều vàng, Mai Vàng, We Choice Awards.... Mưa đỏ cũng được lựa chọn đại diện cho điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ loại Oscar 2026 cho Phim quốc tế hay nhất.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức sản xuất, tuyên truyền phim về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, Quân đội.

Nữ đạo diễn chia sẻ với VietNamNet: "Trong cuộc đời làm nghề, tôi đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng của hội nghề nghiệp. Nhưng phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng 3 do Nhà nước trao tặng là niềm hạnh phúc, sự tự hào không chỉ riêng với cá nhân mà còn với gia đình - những người luôn ở bên tôi trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Tôi cũng luôn biết ơn các Thủ trưởng, biết ơn Điện ảnh Quân đội và các đồng nghiệp. Không có họ tôi đã không thể tạo nên những tác phẩm thành công, được ghi nhận như Mưa đỏ”.

Đặng Thái Huyền cũng xác nhận thông tin chị được thăng cấp trước niên hạn 3 lần vì những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Đặng Thái Huyền đang chờ cấp trên xét lên trước niên hạn từ Thượng tá lên Đại tá. Và nếu được, sẽ là lần lên trước niên hạn thứ 4 trong sự nghiệp quân ngũ của chị.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Trước Mưa đỏ, Đặng Thái Huyền từng đạo diễn các phim Người trở về, Lời nguyền gia tộc, Bánh đúc có xương, Hoa hồng giấy.... Đặng Thái Huyền nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào tháng 3/2024. Chị hiện là Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

