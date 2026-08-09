Thái VG lần đầu hát ballad, Đinh Mạnh Ninh 'cứu' cả đội ở show Anh Trai

Tập 6 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng tối 8/8, mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý tại Công diễn 2 với chủ đề “Đi qua vùng tối sáng”.

Đinh Mạnh Ninh hát rock cứu nguy cả đội

Trước khi bước vào các màn đối đầu chính thức, bốn Nhà trải qua thử thách “Thử lửa”. Mỗi đội chỉ có bảy phút để trình bày ý tưởng, mô phỏng tiết mục trước 42 khán giả và giải bài toán sử dụng đạo cụ trong vùng sáng của đèn spotlight có đường kính 3 m.

Sau vòng thử thách, Nhà Hiển Nhiên và Nhà Chiến Mã nhận điểm bình chọn thấp hơn, đồng nghĩa với việc hai đội phải nhận thẻ đỏ và bước vào trận đấu xóa thẻ.

Trận đấu đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Đinh Mạnh Ninh của Nhà Hiển Nhiên và Hà An Huy của Nhà Chiến Mã.

Đinh Mạnh Ninh lựa chọn làm mới “Giã từ dĩ vãng” theo phong cách rock. Khác với màu sắc trữ tình thường thấy, nam ca sĩ mang đến một sân khấu mạnh mẽ, giàu năng lượng.

Đinh Mạnh Ninh cứu cả đội với màn hát rock “Giã từ dĩ vãng”.

Phần trình diễn giúp Đinh Mạnh Ninh nhận 2.040 điểm bình chọn và giành chiến thắng trước Hà An Huy. Kết quả này giúp anh xóa thẻ đỏ, đồng thời đưa Nhà Hiển Nhiên thoát khỏi tình thế nguy hiểm.

Sau màn trình diễn, Đinh Mạnh Ninh chia sẻ anh muốn dùng sân khấu để đáp lại sự lo lắng của các thành viên trong Nhà sau những vòng đấu trước.

Với nam ca sĩ, việc giành chiến thắng không chỉ là bảo vệ những người cùng đội mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết của các Anh Tài.

Thái VG hát ballad gây bất ngờ

Trong Công diễn 2, Nhà Long Mã lựa chọn “Ánh sáng của đời tôi” cho phần vocal, với sự tham gia của Jun Phạm, Thái VG, Hoàng Rob và Hoàng Dũng.

Đáng chú ý, Thái VG lần đầu thử sức với ballad - thể loại khác xa hình ảnh rapper mạnh mẽ, gai góc mà khán giả thường thấy ở anh.

Thay vì khai thác thế mạnh rap với những tiết tấu mạnh, nam rapper chọn cách thể hiện mềm mại và giàu cảm xúc hơn. Đây cũng là thử thách không nhỏ khi Thái VG phải thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt, đồng thời phối hợp với các thành viên có màu sắc âm nhạc khác biệt.

Thái VG hát ballad gây bất ngờ.

Sự thay đổi của Thái VG nhanh chóng trở thành một trong những điểm được bàn luận sau khi chương trình lên sóng. Phần hát tình ca của nam rapper thu hút hơn 20.000 lượt tương tác trên Threads chỉ sau vài giờ tập 6 phát sóng. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước một Thái VG khác với hình ảnh quen thuộc.

Ở phía đối đầu, Nhà Hiển Nhiên mang đến “Trước khi em tồn tại” với màu sắc duy tâm, ma mị. Cheng đảm nhận phần phối mới, trong khi cả đội xây dựng ý tưởng sân khấu xoay quanh hình ảnh lồng đèn kéo quân và ánh sáng.

Tuy nhiên, Nhà Long Mã giành chiến thắng trước Nhà Hiển Nhiên.

Hà An Huy bị thương khi luyện tập công diễn

Công diễn này Hà An Huy lần đầu đảm nhận vị trí thủ lĩnh. Chưa kịp làm quen với áp lực dẫn dắt đội, nam ca sĩ đã phải đối mặt một thử thách hoàn toàn mới khi tập luyện các động tác xiếc cho tiết mục “Em chỉ im lặng”.

Trong quá trình tập, Hà An Huy bị trầy xước tay. Sau đó, anh cùng Phùng Minh Cương thực hiện màn đu dây đôi trên không, nằm trong concept những chiến binh biển cả của Nhà Chiến Mã. Tiết mục yêu cầu các thành viên đồng thời xử lý phần hát, vũ đạo và những động tác mang tính kỹ thuật cao.

Màn trình diễn đu dây của Hà An Huy và đồng đội trong team Nhà Chiến Mã.

Trịnh Thăng Bình cho biết Hà An Huy từng bị thương đến chảy máu khi luyện tập. Với nam ca sĩ sinh năm 2000, đây là trải nghiệm khác biệt so với những sân khấu anh từng thực hiện tại chương trình.

Dù vậy, Hà An Huy cho biết không muốn né tránh những thử thách mạo hiểm. Anh chủ động lựa chọn tập cùng Phùng Minh Cương vì ấn tượng với kỹ năng của đàn anh, đồng thời muốn tự mình trải nghiệm bộ môn xiếc. Tuy nhiên, sau lần đầu thực hiện, nam ca sĩ thừa nhận độ khó khiến anh “quá đủ” và không dễ dàng như tưởng tượng.

Song song với việc luyện tập, Hà An Huy phải thích nghi với vai trò thủ lĩnh. Đây là lần đầu anh đứng ở vị trí chịu trách nhiệm điều phối và dẫn dắt một đội trong chương trình. Nam ca sĩ thừa nhận từng có áp lực nhưng nhận được sự hỗ trợ từ các đàn anh trong quá trình chuẩn bị tiết mục.

Từ ca khúc “Em chỉ im lặng”, Nhà Chiến Mã quyết định thay đổi cấu trúc và cách phân bổ phần hát, đồng thời xây dựng hình tượng những chiến binh biển cả. Trịnh Thăng Bình và Osad tham gia làm mới phần âm nhạc, còn Hà An Huy cùng Phùng Minh Cương đảm nhận phần đu dây trên không.

Thuận Nguyễn trở thành một điểm nhấn khác với màn Tapdance trên đôi giày sắt. Sự kết hợp giữa hát, vũ đạo và các kỹ thuật trình diễn giúp tiết mục mang diện mạo mới, khác đáng kể so với bản gốc.

Bên cạnh các cuộc tranh tài, tập 6 cũng công bố hai đêm concert của “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”. Theo chương trình, Concert Day 1 và Day 2 dự kiến diễn ra vào ngày 17 và 18/10/2026 tại TP.HCM.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt sau khi mùa đầu tiên của chương trình từng tạo hiệu ứng lớn với các sân khấu trực tiếp.