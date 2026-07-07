Thực hư thông tin anh tài Duy Khánh rời "Anh trai vượt ngàn chông gai" sau ồn ào

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026: Duy Khánh phủ nhận rời chương trình

Việc Duy Khánh đưa ra thông báo bởi trên các diễn đàn bàn luận thông tin cho rằng nam diễn viên rời chương trình vì sức ép của dư luận cũng như ồn ào những ngày qua.

Trong chia sẻ gửi người hâm mộ, Duy Khánh nhắc đến hình xăm lớn nhất trên cơ thể, cho biết đó là lời nhắc về Anh trai vượt ngàn chông gai, nơi anh xem như "ngôi nhà thứ hai".

Nam diễn viên cho biết chương trình mang đến cho anh nhiều trải nghiệm đáng nhớ và luôn dành sự biết ơn đối với ê kíp cũng như các nghệ sĩ đồng hành.

Trước những đồn đoán trên mạng xã hội, Duy Khánh khẳng định: "Mình vẫn đang ghi hình và không có chuyện rút khỏi chương trình".

Anh cũng cho biết hơn một tháng qua được gặp gỡ nhiều anh em nghệ sĩ mới, xây dựng những mối quan hệ thân thiết và cảm nhận được tinh thần như một gia đình trong quá trình tham gia chương trình.

Neko Lê và Duy Khánh đang là 2 cái tên được bàn luận trên mạng xã hội. Ảnh: NSX

Trước đó trong vòng công diễn hội ngộ, Duy Khánh, BB Trần, Jun Phạm, Thanh Duy và Neko Lê, là những anh tài của mùa đầu tiên trở lại và tạo thành Biệt đội tái xuất.

Ngay từ lúc đội hình này được công bố, Biệt đội tái xuất nhận được sự ủng hộ cũng như kỳ vọng của cộng đồng fan (Gai con) bởi các anh tài đều đã có kinh nghiệm cũng như lượng fan đáng kể sau mùa 1.

Thế nhưng sau khi tập 2 lên sóng, phần trình diễn của các anh tài ở biệt đội tái xuất dấy lên làn sóng tranh cãi và nhận về những ý kiến trái chiều trên khắp diễn đàn mạng.

Đa phần các ý kiến cho rằng, các anh tài đầu tư phần hình ảnh bắt mắt nhưng phần trình diễn cũng như giọng ca của các thành viên không có sự đột phá. Thậm chí phần trình diễn chung cũng nhận được đánh giá cao.

Nhóm Biệt đội tái xuất gồm các anh tài Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê nhận về tranh luận trái chiều bởi phần thể hiện ở tập 2. Ảnh: NSX

Và việc Biệt đội tái xuất chiến thắng nhóm Anh tài tình gồm Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, 14 Casper khiến khán giả càng thêm phản ứng bởi phần trình diễn của nhóm Anh tài tình được đánh giá cao hơn

Trong đó Neko Lê và Duy Khánh là 2 cái tên được đưa ra bàn cân và cả 2 không làm tốt như khán giả kỳ vọng. Không chỉ vậy, một số phát ngôn và cách tương tác của anh trong chương trình tiếp tục tạo nên những cuộc tranh luận giữa các nhóm người xem.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026: Ban tổ chức nhận sai sót và sửa chữa

Vào tối 6/7, ê- kíp Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 cũng đăng tải thư xin lỗi gửi khán giả sau hàng loạt sự cố xảy ra trong thời gian phát sóng tập 2 trên fanpage chính thức.

Cụ thể, trong quá trình kiểm duyệt nội dung trên nhóm cộng đồng của chương trình vào tối 4/7/2026, khi phát sóng tập 2, ê-kip đã để xảy ra lỗi đăng tải nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ. Mặc dù bài viết đã được gỡ ngay sau khi phát hiện, ekip xác định đây là sai phạm nghiêm trọng.

Đồng thời, những thiếu sót trong nội dung hiển thị trên các nền tảng nhạc số và việc phát hành tiết mục trên YouTube cũng đã gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả.

Việc nhóm Anh tài tình thua điểm so với nhóm Biệt đội tái xuất càng khiến khán giả tranh cãi gay gắt. Ảnh: NSX

Ê-kíp nhận hoàn toàn trách nhiệm về các sai sót, đồng thời đã rà soát toàn bộ quy trình vận hành, tăng cường công tác kiểm duyệt, chấn chỉnh quy trình làm việc và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan nhằm đảm bảo những sự việc tương tự không tái diễn.

Đồng thời ê-kíp cũng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục hành trình xây dựng Gia tộc anh tài với mục tiêu tạo nên một môi trường nơi các nghệ sĩ được cống hiến, được yêu thương và được bảo vệ.

Chương trình khẳng định tiếp tục theo đuổi những giá trị cốt lõi là sự tử tế, chân thành, tinh thần kết nối, đoàn kết và nói không với chiêu trò, drama hay văn hóa độc hại.

“Những sai sót vừa qua là bài học để ekip tiếp tục hoàn thiện, nỗ lực mang đến những sản phẩm chỉn chu hơn và một hành trình trọn vẹn dành cho các anh tài cùng khán giả”, ê-kíp nhấn mạnh.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn chương trình sớm khắc phục các thiếu sót để tập trung vào chất lượng chuyên môn của các tiết mục và hành trình của 34 nghệ sĩ trong những vòng công diễn tiếp theo, thay vì để những sự cố ngoài chuyên môn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chương trình.

Hiện Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 vẫn tiếp tục ghi hình các vòng công diễn tiếp theo. Tuy nhiên, những tranh luận xoay quanh kết quả thi đấu, sự trở lại của các "Anh tài" mùa đầu và cách vận hành chương trình vẫn là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.