Taylor Swift tới California dự đám cưới Selena Gomez

Taylor Swift đến Santa Barbara hôm thứ Sáu. Ảnh: Backgrid

Taylor Swift được trông thấy bước xuống máy bay riêng vào chiều 26/9. Ngay khi ca sĩ xuất hiện, một nhóm trợ lý nhanh chóng dùng nhiều chiếc ô đen che chắn cho cô. Trong những bức ảnh paparazzi ghi lại, Taylor chỉ lộ khuỷu tay và chiếc áo đen lấp ló.

Theo Page Six, một người đi cùng xách theo nhiều hành lý và một chiếc hộp trắng, có thể là quà cưới dành cho bạn thân Selena Gomez và chú rể Benny Blanco.

Nhân viên bê đồ cho Taylor Swift ở sân bay. Ảnh: Backgrid

Sau khi xuống cầu thang máy bay, Taylor Swift lên một chiếc SUV màu đen đang đợi sẵn.

Nguồn tin tiết lộ, ngôi sao 35 tuổi sẽ nghỉ tại một căn nhà thuê riêng trong suốt tiệc cưới cuối tuần này để đảm bảo an ninh. Cô sẽ không ở khách sạn Encanto tại Santa Barbara cùng các vị khách khác.

"Taylor sẽ thuê một căn nhà gần nơi tổ chức đám cưới, địa điểm này được giữ kín với công chúng", nguồn tin chia sẻ. "Nhóm an ninh của cô ấy cho rằng ở nhà riêng sẽ an toàn hơn khách sạn".

Selena Gomez và Taylor Swift. Ảnh: Instagram Selena

Selena Gomez và nhạc sĩ Benny Blanco được cho là sẽ trao lời thề tại một biệt thự ở Santa Barbara vào thứ Bảy, trong khuôn khổ đám cưới xa hoa kéo dài hai ngày. "Các khách mời sẽ được đưa đón đến địa điểm tổ chức không được tiết lộ trước. Ai cũng rất háo hức dù không biết rõ kế hoạch, vì họ tin chắc đây sẽ là một dịp tuyệt vời", nguồn tin chia sẻ với The Sun.

Về phần Taylor Swift, hiện chưa rõ liệu cô có đi cùng vị hôn phu Travis Kelce tới đám cưới hay không do cầu thủ của đội Kansas City Chiefs sẽ thi đấu với đội Baltimore Ravens tại Missouri vào Chủ nhật.

Selena và Taylor là bạn thân hơn một thập kỷ qua. Hai ca sĩ lần đầu gặp nhau khi họ hẹn hò với anh em nhà Jonas năm 2008. Thời điểm đó Taylor yêu ca sĩ Joe Jonas trong khi Selena là bạn gái của cậu út Nick Jonas. Dù mối tình thời trẻ của cả hai sớm tan vỡ, Taylor và Selena vẫn giữ tình bạn khăng khít và bền chặt suốt nhiều năm qua. Khi Selena Gomez công bố đính hôn hồi tháng 12/2024 trên Instagram, Taylor Swift nhanh chóng để lại bình luận: "Mình sẽ làm phù dâu tung hoa!".