Hồ Quỳnh Hương 45 tuổi lên xe hoa và loạt sao Việt kết hôn năm 2025

Vũ Cát Tường: Lễ thành đôi ấm áp giữa yêu thương

Mở màn cho mùa cưới 2025 là Vũ Cát Tường khi cô chính thức "kết hôn" với người yêu lâu năm - vũ công Vũ Thu Trang (hay còn gọi thân mật là Bí Đỏ) vào ngày 12/2.

Lễ thành đôi diễn ra tại một resort với sự tham dự của gia đình 2 bên và bạn bè thân thiết như: Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Soobin hay Bảo Anh. Không khí ấm cúng, giản dị nhưng đầy cảm xúc khi Vũ Cát Tường không kìm được nước mắt trong lời thề nguyện, chia sẻ về hành trình yêu thầm lặng suốt nửa thập kỷ. Bó hoa cưới của cô sau đó trở thành "bùa may mắn" cho nhiều bạn bè, trong đó có Hồ Quỳnh Hương - người bắt được và nhanh chóng "xin vía thành công".

Hồ Quỳnh Hương: "Xin vía" thành công với hôn lễ phong thủy tại Quảng Ninh

Chỉ 3 tháng sau, ngày 15/5, Hồ Quỳnh Hương tổ chức đám cưới ở tuổi 45 với bạn trai doanh nhân bí mật - anh Hoàng Công Thành.

Hôn lễ diễn ra tại đảo Rều, Quảng Ninh với không gian lãng mạn bên bờ biển, chỉ mời khoảng 100 khách mời thân thiết. Hồ Quỳnh Hương chọn ngày thứ Năm (15/5) theo lời khuyên phong thủy từ người chị em Lý Nhã Kỳ, người cũng có mặt tại đám cưới Vũ Cát Tường trước đó. Cô diện bộ váy cưới trắng lấy cảm hứng từ ca khúc Đôi tim thuần khiết - bản tình ca gắn bó với sự nghiệp của mình.

Sau 5 năm hẹn hò kín tiếng, Hồ Quỳnh Hương chia sẻ: "Đây là quyết định đẹp nhất cuộc đời tôi".

Đạt G và Cindy Lư: Hôn lễ "siêu anh hùng" với album mới làm quà

Ngày 13/7, rapper Đạt G kết hôn với Cindy Lư - vợ cũ của ca sĩ Hoài Lâm - tại TPHCM, đánh dấu cái kết viên mãn sau 5 năm bên nhau đầy sóng gió.

Đám cưới hoành tráng với chủ đề lãng mạn, có sự tham dự của dàn sao như: Binz, Karik và NSƯT Bảo Quốc (ông nội của Đạt G). Tại tiệc cưới, Đạt G tung luôn album mới biến buổi lễ thành "sân khấu mini" với màn biểu diễn đặc biệt.

Đạt G và Cindy Lư bắt đầu mối quan hệ vào năm 2020, sau khi Cindy Lư chia tay với Hoài Lâm và đang nuôi 2 con gái nhỏ một mình. Mối tình này từng gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội vì những tin đồn và nghi vấn về thời điểm họ bắt đầu hẹn hò. Cindy Lư tiết lộ rằng Đạt G âm thầm chăm sóc và yêu thương 2 con gái cô như con ruột, dần trở thành người cha tuyệt vời trong lòng các bé.

Bộ ảnh cưới của cặp đôi được thực hiện trước đó tại Đà Lạt. Điểm nhấn đặc biệt là chiếc nhẫn cưới được khắc dấu vân tay của cả gia đình 4 người gồm Đạt G, Cindy Lư và 2 con gái.

Nguyễn Hồng Nhung: Lần kết hôn thứ hai kín tiếng tại Mỹ

Cũng vào tháng 7, Nguyễn Hồng Nhung bất ngờ công bố đã kết hôn lần 2 với doanh nhân Đỗ Trung Thành (48 tuổi) tại Mỹ sau 2 năm hẹn hò. Cả hai phát triển từ tình bạn, dần trở thành tình yêu rồi người thân, đồng điệu trong suy nghĩ và coi nhau như tri kỷ.

Doanh nhân Trung Thành hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, Hồng Nhung biểu diễn và điều hành công ty riêng. Mẹ ruột của cô sống cùng gia đình, hỗ trợ chăm sóc con trai 1 tháng tuổi, con gái 6 tuổi và bé trai 13 tuổi - con riêng của cô đang sống cùng cha ruột.

Ở tuổi 44, nữ ca sĩ chọn một lễ cưới riêng tư, khác hẳn sự ồn ào của lần đầu, chỉ chia sẻ qua mạng xã hội nhân dịp sinh nhật và con trai nhỏ tròn 1 tháng tuổi. Là mẹ đơn thân nuôi con trai tự kỷ suốt 13 năm, Nguyễn Hồng Nhung giờ đây tận hưởng cuộc sống sung túc bên chồng mới trong biệt thự.