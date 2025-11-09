Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Vì sao album mới của Taylor Swift vắng bóng trong đề cử Grammy 2026?

Sự kiện: Taylor Swift

Nhiều người hâm mộ bày tỏ thắc mắc khi album 'The Life of a Showgirl' của Taylor Swift không nhận được bất kỳ đề cử nào tại Grammy 2026.

Album mới của Taylor Swift không nằm trong khung thời gian đủ điều kiện để được đề cử. Theo quy định, thời gian xét giải Grammy 2026 kéo dài từ ngày 31/8/2024 đến 30/8/2025. Trong khi đó, The Life of a Showgirl được phát hành vào ngày 3/10/2025, đồng nghĩa với việc album này sẽ được xem xét cho Grammy 2027.

Album thứ 12 của Taylor Swift, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong 4 tuần liên tiếp, được kỳ vọng sẽ giúp cô giành thêm nhiều giải thưởng danh giá. Ngôi sao 35 tuổi từng ẵm 14 giải Grammy trong sự nghiệp.

Taylor Swift trong album 'The Life of a Showgirl''.

Taylor Swift trong album 'The Life of a Showgirl''.

Danh sách đề cử Grammy 2026 được Viện Hàn lâm Thu âm công bố hôm 7/11 theo giờ địa phương. Kendrick Lamar dẫn đầu với 9 đề cử, tiếp theo là Lady Gaga với 7 đề cử, thiết lập một kỷ lục mới trong sự nghiệp. Gaga cùng chia sẻ vị trí thứ hai với các nhà sản xuất Jack Antonoff và Cirkut. Ba nghệ sĩ Bad Bunny, Sabrina Carpenter và Leon Thomas cùng nhận 6 đề cử.

Trong khi đó, Rosé trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên nhận ba đề cử Grammy trong cùng một năm. Ca sĩ nhóm Blackpink cùng Bruno Mars có tên trong ba hạng mục lớn với ca khúc tỷ view APT gồm: Bản thu âm, Bài hát của năm và Màn trình diễn song ca/ nhóm nhạc pop xuất sắc.

Buổi lễ trao giải sẽ diễn ra tại Los Angeles vào ngày 1/2/2026 và truyền hình trực tiếp trên kênh CBS.

Một số hạng mục đề cử Grammy 2026

Album của năm

DeBÍ TiRAR MáS FOToS -Bad Bunny

SWAG- Justin Bieber

Man's Best Friend- Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out -Clipse, Pusha T & Malice

MAYHEM -Lady Gaga

GNX -Kendrick Lamar MUTT -Leon Thomas

CHROMAKOPIA -Tyler, The Creator

Bản thu âm của năm

DtMF -Bad Bunny

Manchild -Sabrina Carpenter

Anxiety -Doechii

WILDFLOWER- Billie Eilish

Abracadabra- Lady Gaga

Luther -Kendrick Lamar và

SZA The Subway- Chappell Roan

APT.- Rosé và Bruno Mars

Bài hát của năm

Abracadabra- Lady Gaga

Anxiety- Doechii

APT.- Rosé và Bruno Mars

DtMF- Bad Bunny

Golden(Nhạc phimKPop Demon Hunters) - EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Luther- Kendrick Lamar và SZA

Manchild-Sabrina Carpenter

WILDFLOWER- Billie Eilish

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

Sombr
Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young
Taylor Swift nói về ca khúc đậm yếu tố tình dục trong album mới
Taylor Swift nói về ca khúc đậm yếu tố tình dục trong album mới

Ca sĩ Taylor Swift giải thích về quá trình sáng tác bài hát 'Wood' - tác phẩm gợi cảm nhất từ trước đến nay của cô, với nhiều ca từ nói về tình yêu và...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kiều Vân - JJ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/11/2025 10:24 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Taylor Swift Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN