Vì sao album mới của Taylor Swift vắng bóng trong đề cử Grammy 2026?

Album mới của Taylor Swift không nằm trong khung thời gian đủ điều kiện để được đề cử. Theo quy định, thời gian xét giải Grammy 2026 kéo dài từ ngày 31/8/2024 đến 30/8/2025. Trong khi đó, The Life of a Showgirl được phát hành vào ngày 3/10/2025, đồng nghĩa với việc album này sẽ được xem xét cho Grammy 2027.

Album thứ 12 của Taylor Swift, đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 trong 4 tuần liên tiếp, được kỳ vọng sẽ giúp cô giành thêm nhiều giải thưởng danh giá. Ngôi sao 35 tuổi từng ẵm 14 giải Grammy trong sự nghiệp.

Taylor Swift trong album 'The Life of a Showgirl''.

Danh sách đề cử Grammy 2026 được Viện Hàn lâm Thu âm công bố hôm 7/11 theo giờ địa phương. Kendrick Lamar dẫn đầu với 9 đề cử, tiếp theo là Lady Gaga với 7 đề cử, thiết lập một kỷ lục mới trong sự nghiệp. Gaga cùng chia sẻ vị trí thứ hai với các nhà sản xuất Jack Antonoff và Cirkut. Ba nghệ sĩ Bad Bunny, Sabrina Carpenter và Leon Thomas cùng nhận 6 đề cử.

Trong khi đó, Rosé trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên nhận ba đề cử Grammy trong cùng một năm. Ca sĩ nhóm Blackpink cùng Bruno Mars có tên trong ba hạng mục lớn với ca khúc tỷ view APT gồm: Bản thu âm, Bài hát của năm và Màn trình diễn song ca/ nhóm nhạc pop xuất sắc.

Buổi lễ trao giải sẽ diễn ra tại Los Angeles vào ngày 1/2/2026 và truyền hình trực tiếp trên kênh CBS.