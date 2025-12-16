Tây Thi đẹp nhất màn ảnh: Từng đăng quang hoa hậu, bi kịch lấy phải chồng vũ phu

Cuộc đời nhiều sóng gió của Tây Thi được khắc họa nhiều lần trên màn ảnh với nhiều người đẹp khác nhau, trong đó vai diễn của Lê Yến San vẫn được xem là đáng nhớ nhất. Với nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất tốt, bà được mệnh danh là "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh".

Đổi đời sau khi đăng quang hoa hậu

Sinh năm 1964, Lê Yến San lớn lên trong gia đình có đông anh chị em. Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nữ diễn viên phải tìm mọi cách để kiếm sống dù mới chỉ là một cô bé.

Khi còn nhỏ, Lê Yến San từng phát tờ rơi, bán đồ ăn nhẹ trên phố. Sau này, bà làm việc cho đoàn làm phim và giúp việc vặt cho các người mẫu. Cùng từ đây, Lê Yến San thử sức với diễn xuất khi mới 15 tuổi. Thời điểm này, bà chủ yếu đóng hầu gái, cung nữ.

Lê Yến San đăng quang Hoa hậu Châu Á 1985.

Năm 1985, đài truyền hình Châu Á của Hong Kong quyết định tổ chức cuộc thi Hoa hậu Châu Á đầu tiên. Nhận thấy cơ hội, Lê Yến San quyết định đăng ký tham gia. Với nhan sắc xinh đẹp, bà giành chiến thắng.

Sau khi đăng quang, cuộc đời Lê Yến San bước sang một trang mới. Bà nhanh chóng tỏa sáng nhờ các vai diễn ấn tượng. Năm 1986, bà đóng Tây Thi trong phim cùng tên. Vẻ đẹp nổi trội của Lê Yến San cùng với diễn xuất tốt khiến cho nhân vật này thực sự tỏa sáng.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với vai diễn Tây Thi.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn tham gia nhiều bộ phim như Ngược dòng thời gian, Thành Cát Tư Hãn, Năm 97 rồng đổi màu... Thời hoàng kim, Lê Yến San được báo chí ca tụng là đại hoa đán của đài ATV.

Bi kịch lấy phải chồng vũ phu

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Lê Yến San bất ngờ kết hôn với tài tử Lưu Vĩnh. Thời điểm này, Lưu Vĩnh từng có một đời vợ và dính tin đồn vũ phu với vợ cũ. Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, Lê Yến San vẫn chấp nhận lấy Lưu Vĩnh.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên rời khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Cả hai sinh được hai con "đủ nếp đủ tẻ". Tuy nhiên chỉ sau 8 năm, Lê Yến San đệ đơn ly hôn tố chồng bạo hành suốt nhiều năm. Người đẹp còn đề nghị tòa án cấm Lưu Vĩnh tiếp xúc với hai con.

Lê Yến San và chồng cũ - tài tử Lưu Vĩnh.

Nữ diễn viên tuyên bố không cần tài sản của chồng mà chỉ muốn hai con theo mẹ. Bà còn cầu xin luật pháp ra tay bảo vệ cho mẹ con bà khỏi sự đe dọa của chồng. Lúc này, Lưu Vĩnh từng khóc tại họp báo, thừa nhận lỗi lầm và cầu xin tha thứ. Tuy vậy, họ vẫn ly dị vào năm 2004.

Tuổi 61 sống an yên, các con thành đạt

Từ khi ly hôn, Lê Yến San trở thành mẹ đơn thân nuôi 2 con. Nữ diễn viên bắt đầu trở lại với nghệ thuật để có kinh tế. Bà may mắn khi các con đều trở thành những người thành đạt. Theo truyền thông Hoa ngữ, con trai Lê Yến San trở thành giám đốc điều hành một công ty, còn con gái đang làm tiếp viên hàng không.

Ở tuổi 61, Lê Yến San vẫn tích cực hoạt động showbiz và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Gần đây, Lê Yến San đều đặn đóng phim cho đài TVB, góp mặt trong Bằng chứng thép 4, Mái ấm gia đình, Pháp ngôn nhân, Thanh xuân bản ngã...

Lê Yến San (trái) bên vợ chồng con gái trong đám cưới.

Ngoài nghệ thuật, Lê Yến San cũng rất tích cực với công tác thiện nguyện. Bà cùng với các Hoa hậu Châu Á khác thành lập tổ chức từ thiện có tên Nhân Mỹ Thanh Tự. Tổ chức này xây dựng nhiều trường học, thư viện tại Hồ Nam và Hắc Long Giang. Điều này khiến khán giả dành nhiều lời ưu ái khi nhắc về nữ nghệ sĩ.

Suốt nhiều năm qua, nữ diễn viên vẫn chọn cuộc sống độc thân. Tuy nhiên Lê Yến San từng nói bà không tránh khỏi cô độc. Diễn viên cho biết vẫn nuôi hy vọng tìm được người đàn ông phù hợp với mình.