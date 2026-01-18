'Cấm cửa' MC Lý Tương

Ngày 16/1, các tài khoản Weibo, Douyin và Xiaohongshu hàng triệu người theo dõi của MC nổi tiếng Lý Tương đồng loạt bị hạn chế chức năng theo dõi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Tài khoản của cô bị áp dụng biện pháp hạn chế do vi phạm quy định cộng đồng, nhưng nền tảng không công bố cụ thể nội dung vi phạm.

Lý Tương thường xuyên đăng tải hình ảnh và video thể hiện cuộc sống xa hoa, phù phiếm trên mạng xã hội. Cô chăm chút con gái Vương Thi Linh, sống theo phong cách tiểu thư thượng lưu, xuất hiện tại các bữa tiệc trà chiều sang trọng như cơm bữa, tham dự diễn đàn cao cấp, giao lưu cùng giới tinh hoa nhiều lĩnh vực.

MC Lý Tương bị "cấm cửa" trên mạng xã hội.

Cô chi tiêu xa xỉ như bữa sáng gần 1.000 USD, chi phí ăn uống mỗi tháng hơn 82.000 USD. Hai mẹ con thường xuyên mua sắm hàng hiệu, du lịch châu Âu.

Về bất động sản, Lý Tương mua nhà từ khi còn là sinh viên. Cô từng tiết lộ mỗi tháng mua một căn hộ. Truyền thông Trung Quốc cho biết cô sở hữu khoảng 70 bất động sản trên toàn cầu, trong đó có căn hộ sang trọng trị giá 21 triệu USD tại London.

Một bộ phận cư dân mạng xếp cô vào nhóm nhà giàu mới nổi, chỉ trích lối sống phô trương.

Việc các tài khoản của Lý Tương bị hạn chế theo dõi tương tự trường hợp của diễn viên Diêm Học Tinh trước đó. Đây được xem là động thái cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng Trung Quốc trong việc siết chặt môi trường mạng. Những biểu hiện sùng bái vật chất, khoe giàu khoe sang được đánh giá là lệch chuẩn, sớm muộn cũng sẽ bị loại bỏ để trả lại không gian mạng lành mạnh.

Lý Tương sinh năm 1976, từng là MC chủ lực của đài truyền hình Hồ Nam, tham gia nhiều show lớn như Happy Camp, Super Boy... Năm 2023, cô đăng bài trên mạng xã hội tuyên bố nghỉ hưu, rời ngành truyền thông. Lý Tương sau đó chuyển hướng sang đầu tư và quản lý doanh nghiệp. Hệ sinh thái kinh doanh của cô từng phủ rộng các lĩnh vực như sản xuất phim ảnh, đầu tư cổ phần và dịch vụ thương mại.

Tra cứu dữ liệu từ Tianyancha, hiện Lý Tương có liên quan đến 20 doanh nghiệp (bao gồm cả các công ty đã giải thể). Trong số này, 14 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục hủy đăng ký, chỉ còn 6 công ty đang hoạt động.

Một số doanh nghiệp đã giải thể gồm Lý Tương (Thượng Hải) Studio văn hóa - điện ảnh (giải thể năm 2022), Công ty truyền thông Mango Hồ Nam (giải thể tháng 11/2023). Trong giai đoạn 2018-2021, Lý Tương từng giữ vị trí giám sát tại công ty này. Các doanh nghiệp nói trên chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - giải trí và dịch vụ thương mại.

Trong 6 doanh nghiệp còn hoạt động, chỉ có một đơn vị thuộc lĩnh vực tài chính. Lý Tương sở hữu 2,33% cổ phần tại đây. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 645 triệu NDT, chuyên đầu tư vào cổ phần của các công ty chưa niêm yết hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan.

5 doanh nghiệp còn lại tập trung vào lĩnh vực truyền thông và dịch vụ doanh nghiệp. Trong đó, một công ty thành lập tháng 8/2025 hiện do chồng cũ - đạo diễn Vương Nhạc Luân - làm đại diện pháp luật và nắm 1% cổ phần, trong khi Lý Tương sở hữu 99%.

Ngoài ra, công ty công nghệ giải trí thành lập tháng 2/2024, cũng có cơ cấu sở hữu tương tự, Lý Tương nắm 99% cổ phần, Vương Nhạc Luân giữ 1%, chỉ khác người đại diện pháp lý. Các doanh nghiệp liên quan khác không ghi nhận việc Lý Tương trực tiếp nắm cổ phần.