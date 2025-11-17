'Táo bà' Minh Vượng nổi danh một thời, khi về hưu sống độc thân trong căn nhà nhỏ khu tập thể

NSƯT Minh Vượng sinh năm 1958 tại phố Lương Yên, Hà Nội. Đến năm 1974, Minh Vượng đỗ vào khoa Kịch nói trường Nghệ thuật Hà Nội. Tốt nghiệp năm 1978, nữ nghệ sĩ về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong sự nghiệp nghệ thuật, bà đoạt 2 huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc năm 1991 với vở "Già kén và Vợ chồng dỏm".

Nhắc đến NSƯT Minh Vượng, khán giả sẽ nhớ ngay cây hài của làng hài phía Bắc. Bà cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua loạt phim cổ tích Việt Nam do Hãng phim Phương Nam sản xuất năm 1996.

Dấu ấn khó phai nhất mà nữ NSƯT để lại trong lòng công chúng là chương trình "Gặp nhau cuối tuần" và "Gặp nhau cuối năm". Năm 2006, NSƯT Minh Vượng đảm nhận vai Táo Kinh tế, sau đó là Táo Cơ chế (2007) và Táo Đời sống (2008). Ngoài vai trò diễn viên, NSƯT Minh Vượng còn được biết đến với vai trò cô giáo khi tham gia giảng dạy ở một số trung tâm đào tạo nghệ thuật cũng như trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Năm 2012, NSƯT Minh Vượng xin nghỉ hưu và vào công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội, tham gia dàn dựng một số vở diễn như: "Quả táo thần", "Ăn khế trả vàng"…

Kể từ khi nghỉ hưu, NSƯT Minh Vượng bất ngờ đánh dấu sự trở lại với phim ảnh khi tham gia nhiều phim truyền hình như: "Cả một đời ân oán", "Gia đình 4.0", "Mẹ ơi, bố đâu rồi?", "Nàng dâu order", "Trở về giữa yêu thương"...

Nổi tiếng, thành công trong con đường nghệ thuật song về đời tư, chuyện tình cảm của NSƯT Minh Vượng được nhiều quan tâm và có nhiều đồn đoán về chuyện "sắp lên xe hoa" từ nhiều năm. NSƯT Minh Vượng có cuộc sống riêng nhiều thăng trầm, trắc trở. Nhiều năm qua, bà sống một mình trong căn nhà nhỏ ở khu tập thể Bách Khoa (Hà Nội) và cho đến nay bà chưa lập gia đình, cũng không có con cái.

Ở tuổi U70, bà mang trong mình khá nhiều căn bệnh như tiểu đường, áp huyết cao, xương khớp và tim mạch và cũng trải qua nhiều lần đột quỵ rồi lại bị nhiễm trùng máu, gãy chân... Dù sống trong bệnh tật, trong cô đơn nhưng tinh thần nghệ sĩ Minh Vượng luôn lạc quan sảng khoái. Bà quan niệm rằng, phải sống cuộc đời nhiều tiếng cười để không cho phép mình buồn.

Khi hoàn thành những vai diễn, NSƯT Minh Vượng trở về với cuộc sống bình dị tại căn nhà nhỏ ở khu tập thể. Dẫu chọn cuộc sống độc thân và sức khỏe không mấy ổn định, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và tươi trẻ. Bà có sở thích cắm hoa và nấu nướng. Trong căn nhà đơn sơ thường xuyên đón tiếp những người bạn, đồng nghiệp, học trò cũ của mình. Khi sắp xếp được thời gian, bà sẽ đi gặp gỡ, trò chuyện cùng những người bạn, đồng nghiệp cũ.

Ở tuổi U70, NSƯT Minh Vượng vẫn mang tiếng cười đến cho tuổi thơ, tham gia các dự án phim ảnh và diễn kịch... Bà từng chia sẻ, nếu không làm gì thì sẽ ốm. Lúc làm việc, bà quên hết mệt mỏi, bệnh tật, như được tiếp nhận một nguồn sinh lực khác, trở thành một con người khác. Nữ nghệ sĩ bận rộn với nhiều công việc như đi diễn, đi dạy các em thiếu nhi, viết kịch bản, dựng vở, tổ chức sự kiện, hoạt động xã hội.