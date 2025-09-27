Nữ NSND tái hôn với tài tử điện ảnh một thời, sở hữu cơ ngơi hoành tráng, U60 vẫn tận tụy với nghề

Nghệ sĩ hài nổi tiếng khắp cả nước

NSND Hồng Vân sinh năm 1966 quê nội là vùng đất quan họ Bắc Ninh. Dù gia đình ông bà, cha mẹ đều không có ai theo nghệ thuật, nhưng từ khi Hồng Vân còn bé chị đã nghe bà nói rằng đất nhà mình ở thế răng lược, thế nào cũng có người làm nghệ thuật.

Sáu tuổi, Hồng Vân được bố mẹ cho đi học đàn violin với ý định thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thế rồi năm học lớp 3, chị theo gia đình vào Nam sinh sống, vì mê mẩn nghệ sĩ Thanh Nga mà quyết định thi vào trường Sân khấu Nghệ thuật 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) khoa đạo diễn.

Nhan sắc của Hồng Vân thời trẻ.

Hồng Vân là người đầu tiên trong nhà theo nghệ thuật và trở thành một nghệ sĩ hài nổi tiếng khắp cả nước, cùng thời với NSƯT Hữu Châu, Thành Lộc, Minh Nhí, Hồng Đào, Quang Minh, Hữu Nghĩa…

Từ năm 1989 đến năm 2000, chị là diễn viên Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.Hồ Chí Minh. Từ năm 2001, chị là diễn viên, đạo diễn đồng thời là Giám đốc Công ty Cổ phần Sân khấu Điện ảnh Vân Tuấn. Hồng Vân cũng là bầu sô của Sân khấu kịch Phú Nhuận tại Tp.Hồ Chí Minh. Năm 2012, chị được công nhận là Nghệ sĩ Nhân dân. Chị là Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.Hồ Chí Minh (nhiệm kì 2012-2016).

NSND Hồng Vân trong một chương trình truyền hình.

Gần đây, ngoài các show diễn hài, NSND Hồng Vân còn nổi tiếng trên truyền hình với các chương trình như Ký ức vui vẻ, Gương mặt thân quen, chị còn nổi tiếng với phim "Gạo nếp gạo tẻ" trên HTV. NSND Hồng Vân được xem là một nữ diễn viên gạo cội có tâm lớn dành cho ngành sân khấu. Chính vì vậy chị được đồng nghiệp lẫn học trò cực kỳ yêu mến.

Sở hữu cơ ngơi khiến nhiều người ngưỡng mộ

Mấy chục năm tận tụy với nghề, được hàng triệu khán giả ái mộ, NSND Hồng Vân cũng tích lũy được cho mình tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nữ nghệ sĩ hiện sở hữu một căn nhà phố sang trọng ở TP.Hồ Chí Minh và cả một biệt thự mênh mông ở Vũng Tàu. Cả hai cơ ngơi này đều khiến đồng nghiệp, khán giả ngỡ ngàng về độ hoành tráng.

Nhà của NSND Hồng Vân ở TP.HCM.

Trên kênh Youtube của mình, có lần NSND Hồng Vân đăng tải video về căn nhà phố sang trọng mà gia đình đang ở tại TP.Hồ Chí Minh với vườn trước vườn sau, riêng diện tích nhà cũng đã cả trăm m2. Theo đó, vườn trước được nữ nghệ sĩ thiết kế hòn non bộ, vườn hoa, xích đu… Vườn còn có một hồ nước nhân tạo nhỏ để nuôi cá.

Còn ở khu vườn sau, gia đình NSND Hồng Vân dùng để nuôi gia cầm như gà, ngỗng và chim trĩ để lấy trứng sạch, trồng rau, trồng cây ăn trái như khế, roi (mận), bưởi và nhiều cây cảnh…

Lần đầu tiên nữ nghệ sĩ hé lộ không gian bên trong căn biệt thự mà cả nhà đang ở. Trong đó, phòng khách rộng rãi và treo một bức tranh gia đình vẽ phác họa rất lớn với nội thất sang trọng.

Phòng khách, bếp được bài trí ngăn nắp với những đồ dùng đắt tiền. Phía sau bếp lại có một gian vườn khác để ăn uống sinh hoạt. Đây chính là là nơi NSND Hồng Vân thường dùng để đãi tiệc bạn bè, tổ chức những buổi ăn uống đông người.

Gia Trang Quán rộng lớn đến mức được MC Quyền Linh ví như một khu du lịch nhỏ.

Gia Trang Quán của vợ chồng NSND Hồng Vân tại Vũng Tàu.

Còn biệt thự ở Vũng Tàu của NSND Hồng Vân rộng hàng nghìn m2, từng khiến MC Quyền Linh choáng ngợp về độ hoành tráng khi đến chơi. Căn biệt thự này được đặt tên là Gia Trang Quán. Có không gian sân vườn rộng rãi, đẹp mê hoặc bởi thiên nhiên, cây cỏ xanh mát. Tại đây còn trồng rất nhiều loại rau, trái cây, cây cảnh, nuôi gia cầm và một hồ cá rất rộng.

Toàn bộ Gia Trang Quán đều do một tay Lê Tuấn Anh làm. Nam nghệ sĩ tự cuốc đất để trồng cây, tự thiết kế rồi xây dựng ngôi nhà. Thậm chí, dòng suối nhỏ trong khuôn viên nhà cũng do Lê Tuấn Anh nhặt từng viên đá để về xây dựng.

Ngoài khuôn viên rộng lớn, căn nhà cũng rất rộng, đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, phòng xông hơi… mà toàn bộ nội thất đều được làm bằng gỗ với rất nhiều bộ bàn ghế. Gia Trang Quán này là để hai vợ chồng nghệ sĩ Hồng Vân nghỉ ngơi cũng là nơi tiếp đón bạn bè.

Hạnh phúc viên mãn ở tuổi U60

Không chỉ có sự nghiệp rực rỡ, giàu có, ở tuổi U60, NSND Hồng Vân còn có hôn nhân viên mãn bên ông xã là diễn viên Lê Tuấn Anh. NSND Hồng Vân yêu tài tử điện ảnh một thời - Lê Tuấn Anh từ những ngày còn sinh viên. Nhưng vì duyên phận họ lạc nhau và sau đó khi cả 2 đã trải qua một lần dang dở, cuối cùng năm 2000 cặp đôi mới chính thức là vợ chồng.

Vợ chồng nghệ sĩ Hồng Vân - Lê Tuấn Anh đã để lỡ mất nhau 10 năm nhưng khi gặp lại, họ đã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Lê Tuấn Anh chính là người đã chăm sóc 2 con riêng của Hồng Vân, họ cũng có một con chung là Ngọc Châu (tên thân mật: Bí Ngô).

Nhờ có chồng yêu chiều, giỏi kinh doanh mà NSND Hồng Vân luôn được bạn bè trong giới nghệ sĩ ngưỡng mộ. Ở tuổi xế chiều, khi các con đều đã thành đạt, người lấy vợ, đứa gả chồng, cả 2 nghệ sĩ đều đã lên chức ông, chức bà nhưng tình yêu vẫn như ngày nào.

Tổ ấm của nữ nghệ sĩ.

NSND Hồng Vân từng kể, Lê Tuấn Anh giống như ông Bụt trong nhà. Anh gần gũi và chăm lo cho các con thay cả phần của Hồng Vân, như để ý xem các con thiếu hoặc thích gì là mua cho con. Quần áo, giày dép cũng vậy, trong khi Hồng Vân lại khó tính và ít khi chiều con cái.

Lê Tuấn Anh cũng là điểm tựa lớn cho NSND Hồng Vân cả về tinh thần cũng như tài chính. Những khi sân khấu làm ăn thua lỗ, chị lại phải nhờ chồng hỗ trợ mới có thể duy trì đến hôm nay.

Hiện tại, cả hai đang có cuộc hôn nhân viên mãn.

Hiện tại, khi ở tuổi U60, NSND Hồng Vân đang có cuộc sống bình yên. Ngoài ra, sự nghiệp của chị cũng thăng hoa nhờ sự yêu mến của khán giả.