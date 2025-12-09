Con gái Thương Tín không được nhìn cha lần cuối

Theo Tô Hiếu, Thương Tín qua đời buổi trưa ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi, không kịp dặn dò người thân. Con gái 12 tuổi của ông sống với mẹ ở cùng xã, nhưng đã lâu không gặp gỡ hay liên lạc. Những ngày cuối đời, Thương Tín day dứt, buồn bã vì nhớ con.

"Anh Tín từng nói mong mỏi lớn nhất là được sum họp và bù đắp cho bé", Tô Hiếu cho biết.

Thương Tín bên con gái và vợ cũ cách đây hơn 10 năm.

Con gái Thương Tín tên Thạch Thảo, là con chung của ông và người vợ cũ kém 32 tuổi. Nghệ sĩ quen vợ cũ trong một dịp tình cờ, cô là người quen của bạn ông. Ban đầu, cả hai đến với nhau vì sự cảm thông, chia sẻ, sau đó quyết định sinh con để thêm gắn bó. Thương Tín từng nói sự ra đời của con gái thay đổi cuộc đời ông, khiến ông có thêm động lực làm việc ở tuổi xế chiều.

Một thời gian dài, Thương Tín và vợ cũ sống xa cách: ông ở thành phố chạy show, gửi tiền về quê cho cô nuôi con. Sau đó, mâu thuẫn khiến họ chia tay và cắt đứt liên lạc, khiến Thương Tín không được gặp con, chỉ mong đến khi Thạch Thảo trưởng thành, hai cha con sẽ được đoàn tụ.

Thương Tín từng kể với Tô Hiếu rằng con gái anh có gương mặt giống mẹ, nhưng càng lớn càng mang dáng dấp của cha. Mỗi lần hình dung ra gương mặt con, nam tài tử thường bật khóc.

Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương. Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC và Chiến trường chia nửa vầng trăng.

Thương Tín bồng con gái lúc bé 7 tháng tuổi.

Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, những năm cuối đời, Thương Tín sống cô đơn, gặp nhiều khó khăn, phải nương tựa nhạc sĩ Tô Hiếu một thời gian sau đó trở về quê. Trước khi mất, diễn viên trải qua khoảng thời gian xuống dốc về sức khỏe và tinh thần, mắc nhiều bệnh. Các em ruột của ông phải sắp xếp công việc, thay phiên chăm sóc anh trai và mẹ già 90 tuổi.