Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt tham gia 'đại án' chấn động một thời tại Sơn La

Tập 13, phần “đại án” của chương trình "Chiến sĩ quả cảm" (tập 13 đến tập 15) đã được phát sóng để lại nhiều ấn tượng với các nghệ sĩ tham gia chương trình, cũng như đông đảo khán giả xem truyền hình. Phần "Đại án" được lấy cảm hứng từ chuyên án có thật, đó là chuyên án đặc biệt, chưa có tiền lệ, huy động sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm triệt phá các đường dây, các nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn.

Chương trình đã kết nạp thêm hai chiến sĩ mới là ca sĩ, rapper Đinh Tiến Đạt và nhạc sĩ, ca sĩ Tăng Duy Tân - hai chiến sĩ nhập vai sẽ trở thành lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công An) tham gia chuyên án, phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La.

Tăng Duy Tân và Đinh Tiến Đạt tham gia "Chiến sĩ quả cảm". Ảnh VTV

Các chiến sĩ nhập vai được “biên chế” vào 3 tổ công tác chính thức bước vào thực chiến. Cởi bỏ bộ cảnh phục uy nghiêm, các chiến sĩ nhập vai thâm nhập vào làng địa phương trong trang phục mộc mạc, đơn sơ của những người dân thường lao động với những câu chuyện giả định khác nhau, hướng đến mục đích gần gũi và khai thác, nắm bắt thông tin từ người dân.

Khi những người chiến sĩ nhập vai thâm nhập địa bàn, việc xin ở nhờ nhà dân không hề dễ dàng. Sau khi vận dụng “vốn” nghề, tung hết các “chiêu” đã học được, các nghệ sĩ đã được người dân chấp nhận. Và với sự gần gũi giao lưu, nhận được sự giúp đỡ chân thành của các chiến sĩ, những rào cản ấy dần được thay bằng sự tin tưởng và ấm áp vốn có của người dân bản xứ.

Các chiến sĩ nhập vai đã làm tốt việc xin ở nhờ nhà dân. Ảnh VTV

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các chiến sĩ nhập vai phải âm thầm trinh sát từng ngóc ngách, lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ nhất trong núi rừng mà tội phạm có khả năng đi qua. Song song với đó, các chiến sĩ nhập vai được quán triệt tăng cường huấn luyện bổ sung thêm kỹ năng lắp bẫy hổ, đặt bẫy chông và giăng bẫy lưỡi câu chùm...

Để tiếp cận mục tiêu một cách tuyệt đối bí mật, các chiến sĩ phải ngụy trang bên trong chiếc xe tải lớn chở gia súc. Bên trong thùng xe, không gian ngột ngạt và chật chội đến nghẹt thở khi hơn chục người chiến sĩ ngồi sát rạt bên nhau và mùi nồng nặc của gia súc. Đến vị trí phục kích phù hợp, các tổ lặng lẽ triển khai công tác lắp bẫy, đặt chông và mắc lưới...

Các chiến sĩ nhập vai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ảnh VTV

Khi đối tượng bất ngờ rút dao chống trả quyết liệt, tình huống trở nên căng thẳng tột độ. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Đinh Tiến Đạt từ phía sau bất ngờ lao tới, tung cú đá thẳng, chuẩn xác vào cánh tay cầm dao khiến lưỡi dao của đối tượng chệch hướng chỉ trong gang tấc. Không bỏ lỡ thời cơ, anh xoay người áp sát, khóa tay và quật ngã đối tượng bằng động tác gọn gàng, dứt khoát.

Tập 13 "Chiến sĩ quả cảm" kết thúc khi chuyên án khép lại một giai đoạn quan trọng, đánh dấu bước tiến trong cuộc chiến chống ma túy với việc khống chế một số đối tượng và thu giữ tang vật gồm vũ khí và ma túy.

Tập 13 khép lại một giai đoạn quan trọng của chuyên án trong "Chiến sĩ quả cảm". Ảnh VTV